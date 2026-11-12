Hermanos Yaipén cantaron ‘Alabaré’ en cumbia en la plaza de Chiclayo a la espera del papa León XIV

La agrupación Hermanos Yaipén interpreta una versión en cumbia del tema religioso «Alabaré» en un escenario instalado en la plaza de Chiclayo.

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Los Hermanos Yaipén interpretaron ‘Alabaré’ en versión cumbia ante cientos de asistentes en la Plaza de Armas de Chiclayo, durante la jornada de celebración organizada en vísperas de la llegada del papa León XIV a la ciudad lambayecana.

La presentación ocurrió la noche del miércoles 11 de noviembre, cuando vecinos y visitantes se congregaron en el centro de Chiclayo para participar de los actos previos a la visita del pontífice, prevista para este viernes 13 de noviembre. La ciudad mantiene una estrecha relación con el Santo Padre, quien desarrolló parte de su labor pastoral en esa región del norte peruano.

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El grupo de cumbia peruana subió al escenario luego de una tarde con números musicales y actividades dirigidas a quienes llegaron hasta la plaza. Los integrantes de Hermanos Yaipén interpretaron parte de su repertorio habitual y convocaron al público a bailar frente a la Catedral de Santa María.

La orquesta Hermanos Yaipén realiza una presentación musical en un escenario al aire libre en Chiclayo. Los integrantes de la agrupación interpretan una versión en ritmo de cumbia del cántico religioso 'Alabaré' frente a una multitud de asistentes que graba la actuación con teléfonos móviles. La escenografía incluye un despliegue de luces y una pantalla gigante que proyecta imágenes religiosas durante el evento.

La despedida incluyó un momento distinto al resto de la presentación. La agrupación eligió interpretar ‘Alabaré’, una de las canciones religiosas más difundidas en las celebraciones católicas, pero con arreglos de cumbia. Los asistentes acompañaron la letra con palmas, baile y cánticos.

El momento circuló en redes sociales a través de videos grabados desde la plaza. Usuarios destacaron la respuesta del público y la elección de una alabanza vinculada con el ambiente de expectativa que se vive en la ciudad por la llegada del papa León XIV.

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El grupo musical Hermanos Yaipén actúa sobre un escenario ante el público congregado en la plaza de Chiclayo.

Chiclayo vivió una fiesta también con Donnie Yaipén

La actividad comenzó durante la tarde con la participación de diversos artistas locales. Familias, jóvenes y adultos mayores se acercaron a la Plaza de Armas de Chiclayo, que concentró una parte de las celebraciones previas al arribo del jefe de la Iglesia católica.

El arco de ingreso a la ciudad, donde puede leerse “Chiclayo, ciudad del papa León XIV”, formó parte de la escenografía de la jornada. Frente a la Catedral de Santa María, los asistentes levantaron banderas peruanas, globos amarillos y pancartas dedicadas al pontífice.

Uno de los animadores fue Donnie Yaipén, quien se presentó con su acordeón y llevó la cumbia norteña al escenario instalado en el centro de la ciudad. El músico interpretó varios temas para el público reunido en la plaza, que respondió con bailes y cánticos.

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Donnie Yaipén animó a los asistentes con “La cumbia del Papa” durante las actividades en Chiclayo. Infobae Perú.

Yaipén es autor de ‘La cumbia del papa’, una composición que lanzó en mayo de 2025, poco después de la elección de Robert Prevost como pontífice. El tema rinde homenaje al vínculo del religioso con Chiclayo y recoge referencias a su paso por la diócesis de Chiclayo.

La canción incluye la frase “el papa es más peruano que el ceviche” y ya había sonado en otros encuentros de la región. Uno de ellos fue el concierto “Elmer Vive”, realizado en Monsefú, donde Donnie Yaipén la interpretó junto a Grupo 5.

El músico explicó en ocasiones anteriores que la idea nació a partir de la repercusión de la elección papal. Primero compartió un fragmento en redes sociales y, tras la recepción del público, decidió completar la canción.

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El músico Donnie Yaipén toca el acordeón junto a un grupo de jóvenes scouts en el escenario de la Plaza de Armas de Chiclayo, durante la previa a la visita del papa León XIV al Perú.

Durante la jornada del miércoles, drones sobrevolaron la Plaza de Armas para registrar la convocatoria. Desde el escenario, la música reunió a personas de distintas edades, mientras la ciudad se prepara para recibir este viernes al papa León XIV.

La visita del Santo Padre será uno de los momentos centrales de la agenda en Lambayeque, donde autoridades, fieles y vecinos ultiman los preparativos para acompañar al pontífice en la ciudad que fue parte de su trayectoria religiosa en Perú.