Perú

Hermanos Yaipén cantaron ‘Alabaré’ en cumbia en la plaza de Chiclayo a la espera del papa León XIV

La agrupación musical sorprendió a los chiclayanos con una de las alabanzas más conocidas de la iglesia católica que hizo vibrar a los presentes

Músicos sobre un escenario frente a una pantalla con la imagen de un clérigo y público asistente de noche
La agrupación Hermanos Yaipén interpreta una versión en cumbia del tema religioso «Alabaré» en un escenario instalado en la plaza de Chiclayo.
Guardar

Los Hermanos Yaipén interpretaron ‘Alabaré’ en versión cumbia ante cientos de asistentes en la Plaza de Armas de Chiclayo, durante la jornada de celebración organizada en vísperas de la llegada del papa León XIV a la ciudad lambayecana.

La presentación ocurrió la noche del miércoles 11 de noviembre, cuando vecinos y visitantes se congregaron en el centro de Chiclayo para participar de los actos previos a la visita del pontífice, prevista para este viernes 13 de noviembre. La ciudad mantiene una estrecha relación con el Santo Padre, quien desarrolló parte de su labor pastoral en esa región del norte peruano.

PUBLICIDAD

El grupo de cumbia peruana subió al escenario luego de una tarde con números musicales y actividades dirigidas a quienes llegaron hasta la plaza. Los integrantes de Hermanos Yaipén interpretaron parte de su repertorio habitual y convocaron al público a bailar frente a la Catedral de Santa María.

La orquesta Hermanos Yaipén realiza una presentación musical en un escenario al aire libre en Chiclayo. Los integrantes de la agrupación interpretan una versión en ritmo de cumbia del cántico religioso 'Alabaré' frente a una multitud de asistentes que graba la actuación con teléfonos móviles. La escenografía incluye un despliegue de luces y una pantalla gigante que proyecta imágenes religiosas durante el evento.

La despedida incluyó un momento distinto al resto de la presentación. La agrupación eligió interpretar ‘Alabaré’, una de las canciones religiosas más difundidas en las celebraciones católicas, pero con arreglos de cumbia. Los asistentes acompañaron la letra con palmas, baile y cánticos.

El momento circuló en redes sociales a través de videos grabados desde la plaza. Usuarios destacaron la respuesta del público y la elección de una alabanza vinculada con el ambiente de expectativa que se vive en la ciudad por la llegada del papa León XIV.

PUBLICIDAD

Músicos y cantantes actúan en un escenario con pantallas luminosas frente a personas que graban con teléfonos móviles
El grupo musical Hermanos Yaipén actúa sobre un escenario ante el público congregado en la plaza de Chiclayo.

Chiclayo vivió una fiesta también con Donnie Yaipén

La actividad comenzó durante la tarde con la participación de diversos artistas locales. Familias, jóvenes y adultos mayores se acercaron a la Plaza de Armas de Chiclayo, que concentró una parte de las celebraciones previas al arribo del jefe de la Iglesia católica.

El arco de ingreso a la ciudad, donde puede leerse “Chiclayo, ciudad del papa León XIV”, formó parte de la escenografía de la jornada. Frente a la Catedral de Santa María, los asistentes levantaron banderas peruanas, globos amarillos y pancartas dedicadas al pontífice.

Uno de los animadores fue Donnie Yaipén, quien se presentó con su acordeón y llevó la cumbia norteña al escenario instalado en el centro de la ciudad. El músico interpretó varios temas para el público reunido en la plaza, que respondió con bailes y cánticos.

Donnie Yaipén animó a los asistentes con “La cumbia del Papa” durante las actividades en Chiclayo. Infobae Perú.
Donnie Yaipén animó a los asistentes con “La cumbia del Papa” durante las actividades en Chiclayo. Infobae Perú.

Yaipén es autor de ‘La cumbia del papa’, una composición que lanzó en mayo de 2025, poco después de la elección de Robert Prevost como pontífice. El tema rinde homenaje al vínculo del religioso con Chiclayo y recoge referencias a su paso por la diócesis de Chiclayo.

La canción incluye la frase “el papa es más peruano que el ceviche” y ya había sonado en otros encuentros de la región. Uno de ellos fue el concierto “Elmer Vive”, realizado en Monsefú, donde Donnie Yaipén la interpretó junto a Grupo 5.

El músico explicó en ocasiones anteriores que la idea nació a partir de la repercusión de la elección papal. Primero compartió un fragmento en redes sociales y, tras la recepción del público, decidió completar la canción.

Un hombre toca el acordeón en un escenario junto a jóvenes en uniforme scout que bailan frente a una pantalla LED y parlantes
El músico Donnie Yaipén toca el acordeón junto a un grupo de jóvenes scouts en el escenario de la Plaza de Armas de Chiclayo, durante la previa a la visita del papa León XIV al Perú.

Durante la jornada del miércoles, drones sobrevolaron la Plaza de Armas para registrar la convocatoria. Desde el escenario, la música reunió a personas de distintas edades, mientras la ciudad se prepara para recibir este viernes al papa León XIV.

La visita del Santo Padre será uno de los momentos centrales de la agenda en Lambayeque, donde autoridades, fieles y vecinos ultiman los preparativos para acompañar al pontífice en la ciudad que fue parte de su trayectoria religiosa en Perú.

Temas Relacionados

Hermanos YaipénPapa León XIVPapa León XIV en Perúperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Papa León XIV EN VIVO jornada 2 en Perú: minuto a minuto de sus actividades, recorridos y últimas noticias del Santo Padre

La programación contempla una reunión con los obispos, una liturgia en la catedral, un discurso público y una vigilia juvenil en el Estadio Nacional, prevista para las 18:00 horas de este jueves

Papa León XIV EN VIVO jornada 2 en Perú: minuto a minuto de sus actividades, recorridos y últimas noticias del Santo Padre

Papa León XIV: Ministerio de la Producción prevé que visita al Perú beneficiará a más de 1,2 millones de MYPE, ¿en qué giros?

Las ventas de las micro y pequeñas empresas crecerían cerca de 20% durante los seis días del recorrido papal, estimó el Gobierno. El impacto económico de la visita superaría los S/ 1.274 millones

Papa León XIV: Ministerio de la Producción prevé que visita al Perú beneficiará a más de 1,2 millones de MYPE, ¿en qué giros?

El papa León XIV con la blanquirroja: recibió una camiseta de la selección peruana con su nombre en Lima

El alcalde Renzo Reggiardo otorgó la indumentaria de la selección del Perú al obispo de Roma, durante su recepción oficial en la sede metropolitana, donde también le entregaron las llaves de la histórica capital

El papa León XIV con la blanquirroja: recibió una camiseta de la selección peruana con su nombre en Lima

“Te queremos papa, te queremos”: la arenga que emocionó al León XIV en la Catedral de Lima

El clero peruano expresó muestras de cariño al pontífice durante el encuentro religioso realizado en el principal templo católico de la capital

“Te queremos papa, te queremos”: la arenga que emocionó al León XIV en la Catedral de Lima

Katy Jara pide a católicos no hablar del papa León XIV durante su live de TikTok: “¿Qué hacen acá escribiendo?"

La exconductora dijo que su espacio de TikTok estaba dirigido a seguidores evangélicos y pidió a los usuarios católicos acudir a otros canales

Katy Jara pide a católicos no hablar del papa León XIV durante su live de TikTok: “¿Qué hacen acá escribiendo?"
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Papa León XIV se pronuncia sobre los abusos dentro de la Iglesia: Exige verdad, justicia y reparación

Papa León XIV se pronuncia sobre los abusos dentro de la Iglesia: Exige verdad, justicia y reparación

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

JNE resuelve que denuncia por acoso no impide que Roberto Burneo intervenga en casos de Rafael López Aliaga

Revelan que hijo del ministro Luis Dyer trabaja en Palacio: No registra títulos, pero se reúne con ministros

Dina Boluarte, Manuel Merino, José Jerí y Balcázar reaparecen en el Gran Teatro Nacional por el papa León XIV

ENTRETENIMIENTO

Katy Jara pide a católicos no hablar del papa León XIV durante su live de TikTok: “¿Qué hacen acá escribiendo?"

Katy Jara pide a católicos no hablar del papa León XIV durante su live de TikTok: “¿Qué hacen acá escribiendo?"

Jorge Benavides genera críticas por imitar al papa León XIV en una motocarga: “Es absurdo”

Conciertos de Airbag y The Strokes se realizarán con normalidad pese al cierre temporal del Estadio San Marcos

Amanda Portales, seis décadas de música y anécdotas de una carrera que comenzó a los 3 años: “A los 5, un juez autorizó que pudiera cantar”

Carlos Alcántara contó que invitó a mujeres a viajes al Caribe tras su separación: “Saben a qué van”

DEPORTES

Universitario renovó a Miguel Vargas hasta el 2028: club ratifica su confianza en portero, pese a críticas

Universitario renovó a Miguel Vargas hasta el 2028: club ratifica su confianza en portero, pese a críticas

Fernanda Tomé revela detalles de su llegada a Deportivo Soan: “Fue la mejor propuesta que me hizo un equipo en Perú”

DT de Bolivia lamentó que Guillermo Viscarra no tenga club tras salida de Alianza Lima y pidió que Perú lo enfrente en Puno

“Se ha visto una selección competitiva que quiere ser protagonista en la Eliminatoria”: la advertencia de arquero de Bolivia para el duelo con Perú

Erick Noriega con nuevo valor en Gremio: su ficha se fija en 10 millones de euros en caso de negociaciones con clubes del ‘Viejo Continente’