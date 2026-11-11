Reintegro 6 del Fonavi: MEF aprueba convenio de S/384 millones con el Banmat y estas serían las nuevas fechas de pago

Banco de Materiales. La Comisión Ad Hoc del Fonavi participó en las gestiones para incluir el pago en la Ley de Endeudamiento del Sector Público para 2026. IMAGEN GENERADA CON IA

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó el convenio que permitirá al Tesoro Público asumir el pago de capitales pendientes de créditos otorgados por el Banco de Materiales y de préstamos vinculados al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) y la Empresa Nacional de Edificaciones (Enace).

La operación involucra S/384.458.616 para cancelar obligaciones de 235.468 prestatarios acogidos a la Ley N.° 29231 y permitirá reprogramar el Reintegro 6 y el Grupo 23, aunque con un nuevo retraso, según la Comisión Ad Hoc del Fonavi.

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El convenio que habilita el pago de capitales pendientes

La Resolución Ministerial N.° 514-2026-EF/52, publicada este miércoles 11 de noviembre, aprobó el acuerdo que suscribirán la Dirección General del Tesoro Público y el Banco de Materiales S.A.C. en Liquidación.

El documento establece las condiciones para registrar y pagar el capital de créditos incluidos en la Ley N.° 29231, norma que creó un régimen de saneamiento financiero para determinados prestatarios del Banco de Materiales, Fonavi y Enace.

La resolución establece que el monto se definirá a partir de los certificados de cancelación emitidos por Banmat en liquidación para los beneficiarios incluidos en el padrón aprobado en 2009. Además, autoriza a la Dirección General del Tesoro Público a suscribir los documentos necesarios para ejecutar el convenio.

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El MEF oficializó un convenio para que el Tesoro Público asuma más de 384 millones de soles en capitales pendientes de créditos vinculados al Fonavi y Banmat.

S/384 millones para cancelar deudas de 235 mil prestatarios

De acuerdo con la Comisión Ad Hoc, la Dirección General del Tesoro Público y Banmat en liquidación determinaron que el capital pendiente de pago asciende a S/384.458.616. El monto corresponde a obligaciones de 235.468 prestatarios que se acogieron a la Ley N.° 29231, entre fonavistas y no fonavistas.

La ley contempló un mecanismo para personas que enfrentaban contingencias como extrema pobreza, enfermedades graves o terminales, discapacidad, tercera edad o la pérdida de su vivienda por fenómenos naturales. En esos casos, se eliminaban las moras e intereses acumulados y el Estado debía asumir el pago del capital pendiente.

La medida alcanza a 235.468 prestatarios acogidos al régimen de saneamiento financiero establecido por la Ley N.° 29231.

Los beneficiarios podían cancelar su obligación bajo las condiciones previstas por la norma, pero el pago estatal del capital quedó pendiente durante años. La Ley N.° 32515, que regula el endeudamiento público para 2026, incorporó un artículo para que el Tesoro Público registre y pague esa obligación mediante un convenio con Banmat.

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Según la Comisión Ad Hoc, en 2025 se presentó ante la Presidencia del Consejo de Ministros la propuesta para incorporar esta disposición en el proyecto de Ley de Endeudamiento Público de 2026. El artículo 14 de la Ley N.° 32515 recogió ese mecanismo y ordenó que el pago se sustente en los certificados emitidos por Banmat en liquidación.

Diciembre aparece como nueva fecha para el Reintegro 6

La Comisión Ad Hoc señala para Infobae que la operación permitirá contar con recursos para continuar las devoluciones a exaportantes del Fonavi. El grupo de Reintegro 6 incluiría a cerca de 70 mil fonavistas y deudos, mientras que el saldo serviría para financiar el Grupo de Pago 23.

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El Reintegro 6 estaba proyectado para julio de 2026 y el Grupo 23 para diciembre. La Comisión indicó que los recursos debían estar disponibles desde junio, a fin de preparar los padrones y cumplir con esos plazos. La entidad calcula que la reprogramación afectará a cerca de 160 mil fonavistas adultos mayores que esperaban ser incluidos en los dos grupos previstos para este año.

La Resolución Ministerial N.° 514-2026-EF/52 autorizó a la Dirección General del Tesoro Público a suscribir los acuerdos con Banmat en liquidación.

La Comisión Ad Hoc estima ahora que el Reintegro 6 podría concretarse en diciembre. El Grupo de Pago 23, en tanto, pasaría a enero o febrero de 2027, pese a que la conciliación de los montos entre Banmat en liquidación y la Dirección General del Tesoro Público estaba lista desde junio o julio. La demora se dio en la formalización del convenio.

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La Comisión Ad Hoc añadió que la preparación técnica y operativa de un nuevo grupo de pago requiere alrededor de un mes de coordinación con el Banco de la Nación. Por ello, la aprobación del convenio no implica un cobro inmediato para los beneficiarios del próximo reintegro.

Una devolución con más de una década de litigios

El Fonavi fue creado en 1979 para financiar programas de vivienda con aportes de trabajadores, empleadores y el Estado. A fines de la década de 1990, parte de sus activos y carteras de créditos pasó a ser administrada por el Banco de Materiales.

Con esos recursos se formó el Fondo Revolvente, que permitió a Banmat otorgar préstamos para construir o mejorar viviendas, además de financiar la compra de materiales. Aunque el banco administraba esa cartera, los recursos mantenían su origen en el Fonavi.

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El Tribunal Constitucional ratificó en fallos previos que la devolución individual del Fonavi solo incluye los aportes de los trabajadores.

La devolución de aportes llegó al Tribunal Constitucional en varias ocasiones. En octubre de 2012, el organismo validó la Ley N.° 29625 y precisó que la devolución individual correspondía a los aportes realizados por los trabajadores.

En diciembre de 2014, declaró inconstitucional el límite que impedía inscribirse a quienes no se hubieran registrado hasta el 31 de agosto de ese año, aunque mantuvo el criterio de que los aportes del Estado y de los empleadores no formaban parte de la devolución individual.

¿Qué fue el Banco de Materiales?

El Banco de Materiales fue una entidad estatal creada en 1980 para otorgar créditos de vivienda y financiar la compra de materiales para familias de menores ingresos. También administró recursos del Fondo Revolvente vinculados al Fonavi.

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La entidad entró en liquidación en agosto de 2012, después de que sus estados financieros de 2011 mostraran patrimonio negativo. Un informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso señaló que Banmat perdió el 87% de su patrimonio entre 2006 y 2011, al pasar de S/144,9 millones a S/18,1 millones.

El banco también registraba una cartera pendiente superior a S/2.479 millones y fue objeto de cuestionamientos por irregularidades en la administración de créditos y expedientes.