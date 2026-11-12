Papa León XIV bromea y llama “tomases” a quienes dudaban de que viajaría al Perú tras su operación

En su discurso en el Arzobispado de Lima, el Papa León XIV no dudó en llamar 'Tomases' a aquellos que no creían que iba a llegar al Perú tras su operación y estado de salud

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El papa León XIV aludió este jueves 12 de noviembre a quienes dudaban de que pudiera llegar a Perú tras su reciente operación de pulmón. Ante los integrantes del Episcopado reunidos en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, el pontífice los llamó “tomases” y recordó, entre risas, la frase que escuchó antes de su visita: “Él no va a venir, no va a ser capaz”.

El comentario ocurrió segundos después de que agradeciera las palabras de monseñor Carlos Enrique García Camader, obispo de Lurín y presidente de la Conferencia Episcopal, además de las oraciones que recibió por su recuperación de salud.

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“Agradezco las palabras de monseñor Carlos, obispo de Lurín, presidente de la Conferencia Episcopal, que me ha dirigido en nombre de cada uno de ustedes, junto con su oración por la recuperación de mi salud”, expresó León XIV.

El papa León XIV calificó de tomases a quienes dudaron de su viaje a Perú después de su intervención quirúrgica. (REUTERS/Yara Nardi)

Luego, el papa se refirió a quienes habían puesto en duda su llegada al país. “Algunos saben que había aquellos tomases que decían: ‘Él no va a venir, no va a ser capaz’”, dijo, lo que provocó risas y aplausos entre los presentes.

“Pero Dios es grande y su gracia es más grande de todos nosotros. Y de verdad estoy muy contento de estar aquí entre ustedes”, añadió el jefe de la Iglesia católica.

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La referencia a Tomás, el apóstol que dudó de la resurrección

La expresión utilizada por León XIV remite a Tomás, uno de los doce apóstoles de Jesucristo. De acuerdo con la tradición cristiana, Tomás no estuvo presente cuando Jesús se apareció ante los apóstoles después de la resurrección y manifestó que no creería hasta ver las heridas de la crucifixión.

El apóstol pidió tocar las marcas de los clavos y la herida del costado para aceptar el anuncio de los demás discípulos. Ocho días después, Jesús volvió a aparecer ante ellos e invitó a Tomás a acercarse. El apóstol respondió: “¡Señor mío y Dios mío!”.

Por esa duda inicial ante la resurrección, Tomás quedó asociado en las escrituras bíblicas y en la tradición cristiana con la incredulidad. La broma del papa estuvo dirigida a quienes consideraban improbable que concretara el viaje a Sudamérica por su estado de salud.

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La cirugía de pulmón que antecedió al viaje sudamericano

Semanas antes de iniciar la gira, el papa fue sometido a una cirugía en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma. La intervención confirmó un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar y los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El procedimiento estuvo a cargo del equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora, jefe de la especialidad en el centro médico. Según informó el Vaticano, la operación duró 90 minutos y no presentó complicaciones.

El pontífice, de 71 años, permaneció cerca de tres horas en el quirófano. Más tarde despertó con normalidad y regresó a su habitación en la décima planta del hospital. Una fuente vaticana indicó que pidió la cena después de la operación.

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El examen histológico practicado durante la cirugía confirmó el diagnóstico que los médicos sospechaban tras detectar un nódulo pulmonar en una revisión de rutina. Para retirar el tejido considerado sospechoso, el equipo médico realizó una extirpación amplia.

“Para garantizar que el procedimiento fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho”, señaló el comunicado del Vaticano. La Santa Sede explicó que ese criterio buscó eliminar posibles rastros remanentes de la enfermedad.

La gira del papa por Sudamérica tuvo como primera parada Uruguay, continuó en Argentina y llegó luego a Perú.

El Camino del Inca y la misión de los obispos

Tras la broma sobre los “tomases”, el papa León XIV pronunció un segundo discurso ante los obispos peruanos. En esa intervención recurrió al Gran Camino del Inca, los chasquis y el Tahuantinsuyo para hablar de la tarea episcopal y del lema de su visita: “¡Abramos el corazón!”.

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“Los caminos que atraviesan la geografía de un país recorren también el alma de su pueblo”, afirmó. El pontífice se refirió a las montañas, los valles, la costa, la Amazonía y las rutas antiguas de Perú, que, según señaló, guardan la memoria de pueblos que aprendieron a encontrarse e intercambiar sus dones.

León XIV describió el Gran Camino del Inca como “esa extensa red que unió territorios, comunidades y culturas a lo largo y ancho de esta geografía”. A partir de esa imagen, comparó a la Iglesia con un camino “de comunión y de esperanza”.

El papa sostuvo que esa ruta no fue construida para que los viajeros se detuvieran a observar sus paisajes, sino para llegar a todo el Tahuantinsuyo. Desde esa referencia, equiparó la función de los obispos con la de los chasquis, quienes recorrían el imperio con mensajes urgentes y provisiones vitales.

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“A semejanza de los chasquis, que recorrían el imperio llevando mensajes urgentes y provisiones vitales, el obispo es el mensajero que porta la Buena Nueva del Evangelio”, afirmó.

También citó a santo Toribio de Mogrovejo al referirse a la cercanía con las familias, los enfermos, los jóvenes y las comunidades que pocas veces pueden ser escuchadas por razones geográficas o sociales. En ese tramo, mencionó el Catecismo escrito en aimara, quechua y castellano como testimonio de la labor misionera del santo.

“Sabemos que el Camino del Inca no es fácil: sus elevaciones y sus pasos estrechos ponen a prueba la resistencia del caminante”, manifestó. El papa relacionó esa dificultad con las “multitudes pastorales, divisiones sociales, incomprensiones y decisiones que pueden resultar dolorosas” que afrontan los obispos.

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