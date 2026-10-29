Perú

Osiptel aplicará medidas para evitar la suspensión de líneas telefónicas en 11 regiones del Perú por el fenómeno El Niño

La disposición contempla alternativas para mantener la comunicación de los usuarios afectados, como mensajes de texto gratuitos, cambios temporales de modalidad y facilidades para pagar deudas pendientes

La delimitación se basó en los daños detectados en los servicios de telecomunicaciones y en la necesidad de garantizar su funcionamiento durante las emergencias.
La delimitación se basó en los daños detectados en los servicios de telecomunicaciones y en la necesidad de garantizar su funcionamiento durante las emergencias. Foto: Andina
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El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) identificó los primeros distritos del país en los que se aplicarán medidas excepcionales para mantener el acceso a los servicios de telefonía durante las emergencias relacionadas con el fenómeno El Niño 2026-2027. Las disposiciones buscan reducir el riesgo de que los usuarios pierdan sus comunicaciones en las zonas afectadas.

La medida fue oficializada mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva 000082-2026-PE/Osiptel, publicada en el diario oficial El Peruano. Su aplicación tendrá una vigencia de 15 días calendario, contados desde el día siguiente de la publicación de la norma, y comprende acciones diferenciadas para las líneas prepago y pospago. En paralelo, el organismo recuerda a los usuarios la importancia de verificar la procedencia de sus equipos móviles para evitar posibles bloqueos.

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¿En qué regiones se aplicarán las medidas de Osiptel?

La primera delimitación comprende distritos de 11 regiones del Perú: Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Pasco, Piura y Tumbes. La selección responde a las afectaciones registradas en los servicios de telecomunicaciones y a la necesidad de preservar su continuidad y disponibilidad durante las emergencias.

Para determinar los ámbitos geográficos incluidos, Osiptel utilizó información recopilada por su Centro de Monitoreo, cuyos registros fueron contrastados con reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). La delimitación podrá consultarse en la resolución disponible en el portal institucional del organismo.

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Entrevista en el programa televisivo Contracorriente al especialista Omar Neyra. Durante el diálogo en el estudio, Neyra expone los riesgos del desabastecimiento de agua potable ante la llegada del fenómeno de El Niño en el Perú, comparando su relevancia sanitaria con la del oxígeno durante la pandemia. Asimismo, aborda los posibles brotes de enfermedades infecciosas y la necesidad de almacenamiento preventivo en los hogares.

¿Qué pasará con las líneas prepago y pospago?

En el caso de los usuarios prepago, las empresas operadoras deberán evitar la suspensión o baja de las líneas por falta de recargas o de uso, dentro de los ámbitos comprendidos en la disposición. Si no resulta técnicamente posible mantener el servicio bajo esas condiciones, las compañías podrán ofrecer mensajes de texto (SMS) gratuitos como alternativa para facilitar la comunicación de los afectados.

Para las líneas pospago, las operadoras podrán efectuar una migración temporal a la modalidad prepago, en lugar de suspender el servicio o darlo de baja por falta de pago. El cambio no deberá generar costos adicionales para el abonado.

Asimismo, los usuarios podrán solicitar a las empresas operadoras el fraccionamiento de sus deudas, sujeto a condiciones especiales. Estas disposiciones buscan ofrecer alternativas para que la población de las zonas incluidas conserve sus medios de comunicación durante las contingencias vinculadas al fenómeno climático.

¿Cómo evitar el bloqueo de un celular al comprarlo?

Además de las medidas para garantizar la continuidad de los servicios, Osiptel recomienda comprobar la situación legal de los celulares antes de adquirirlos. Los equipos deben figurar en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), que reúne los dispositivos autorizados para operar en las redes móviles del país.

Por otro lado, Osiptel aconseja verificar la legalidad y procedencia de los celulares antes de comprarlos para evitar posibles bloqueos.
Por otro lado, Osiptel aconseja verificar la legalidad y procedencia de los celulares antes de comprarlos para evitar posibles bloqueos. Foto: CNN

El registro permite identificar equipos que no cumplen con los requisitos establecidos, incluidos aquellos robados, adulterados o de procedencia ilegal. Para reducir el riesgo de comprar un dispositivo que posteriormente sea bloqueado, el organismo aconseja adquirirlo en establecimientos formales que entreguen comprobantes de pago y verificar el código IMEI marcando *#06# en el teléfono. El número obtenido debe coincidir con el que aparece en la caja y en el equipo.

También se recomienda consultar el IMEI en la plataforma Checa tu IMEI de Osiptel, para comprobar que el dispositivo no esté reportado como robado, perdido, clonado o inválido. Conservar la boleta o factura y los documentos de garantía permitirá acreditar la compra ante eventuales inconvenientes.

¿Qué hacer si el celular fue comprado en el extranjero?

Los equipos comercializados en el Perú deben estar inscritos en la lista blanca antes de su venta. La responsabilidad de cumplir con este requisito corresponde a las empresas importadoras, fabricantes, ensambladoras y comercializadoras.

Si el usuario compra un celular en una tienda física o virtual del país y descubre que no está registrado, debe acudir al vendedor para solicitar la regularización. En cambio, quienes adquieren equipos en el extranjero o mediante plataformas internacionales de comercio electrónico para uso personal deben gestionar el registro ante su empresa operadora en el Perú.

El Congreso de la República del Perú anuncia el ahorro de más de 300 millones de soles de su presupuesto, fondos que serán transferidos al Poder Ejecutivo para atender urgencias como la seguridad, el fenómeno El Niño y la prevención de incendios. Se destaca el trabajo conjunto y la priorización del bienestar ciudadano.

Para realizar el trámite, tendrán que presentar el dispositivo, su documento de identidad y los comprobantes que acrediten la adquisición legal. El procedimiento también requiere la firma de una declaración jurada.

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