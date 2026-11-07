Papa León XIV en Perú: Mapa de lugares que visitará en Lima y Callao

El papa León XIV reza frente al Estadio Nacional del Perú en el marco de una vigilia con jóvenes en la ciudad de Lima.

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La visita pastoral del papa León XIV a Lima Metropolitana y Callao comprende tres jornadas fundamentales dentro de su gira nacional: miércoles 11, jueves 12 y lunes 16 de noviembre.

La presencia del Santo Padre abarca cinco distritos neurálgicos —Callao, Cercado de Lima, San Borja, Jesús María y Santiago de Surco— antes de continuar y concluir su itinerario apostólico en el país.

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Miércoles 11 de noviembre (Callao, Cercado de Lima y San Borja): Arribo aéreo por la tarde a territorio chalaco, traslado protocolar a Palacio de Gobierno y primer mensaje oficial ante las autoridades y el cuerpo diplomático.

Jueves 12 de noviembre (Cercado de Lima y Jesús María): Jornada litúrgica matutina en el casco histórico (Catedral, Palacio Arzobispal y Plaza Mayor) y encuentro masivo nocturno con la juventud en el Estadio Nacional. Al término de cada jornada en Lima, el pontífice descansará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el distrito de Jesús María.

Viernes 13 al domingo 15 de noviembre: Actividades pastorales fuera de Lima (Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa), retornando la noche del domingo a la base chalaca.

Lunes 16 de noviembre (Cercado de Lima, Surco y Callao): Obra de caridad, misa campal de clausura ante más de un millón de personas en la Base Aérea Las Palmas y despedida con vuelo de retorno hacia el Vaticano.

El papa León XIV cumplirá diversas actividades pastorales en Lima entre el 11 y el 16 de noviembre tras los ajustes en su agenda oficial. (Infobae / Fotocomposición)

Llegada al Callao: actividades en la Base Aérea y bienvenida oficial

El avión pontificio aterrizará en la Base Aeronaval del Callao / Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú el miércoles 11 de noviembre a las 17:30 horas. En el terminal militar se llevará a cabo la ceremonia oficial de bienvenida con honores de Estado, encabezada por autoridades del Ejecutivo, representantes del episcopado peruano y comitivas diplomáticas.

Para recibir al papa en su primer trayecto por suelo chalaco, los fieles podrán congregarse a lo largo de las barandas peatonales de la avenida Elmer Faucett, en tramos adyacentes a las avenidas Tomás Valle y Morales Duárez.

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Desde este punto, la caravana papal iniciará su desplazamiento resguardado hacia el Cercado de Lima a través de las vías troncales conectadas con la avenida Colonial y la Línea Amarilla, lo que generará restricciones dinámicas en los accesos vehiculares del primer puerto entre las 16:30 y las 19:00 horas.

Una toma aérea registra la estatua del papa León XIV y la plaza adyacente a la vía costera en la provincia del Callao. (EFE)

Centro Histórico de Lima: ruta en Plaza Mayor, Catedral y Palacio de Gobierno

El corazón colonial de la capital concentrará los hitos institucionales y eclesiales de la visita durante dos fechas consecutivas:

Palacio de Gobierno (Miércoles 11, 18:15 a 19:30 horas): Ceremonia protocolar de bienvenida en el Patio de Honor y reunión privada con la mandataria en el salón de audiencias. Posteriormente, el papa se dirigirá al Gran Teatro Nacional (San Borja) para sostener su alocución ante la sociedad civil a las 19:45 horas. Palacio Arzobispal (Jueves 12, 09:30 horas): Reunión privada en la capilla arzobispal con los obispos de las distintas jurisdicciones eclesiásticas del Perú. Basílica Catedral de Lima (Jueves 12, 10:20 horas): Celebración de la Hora Media con clero diocesano, órdenes religiosas y movimientos de laicos, incluyendo la veneración de reliquias de santos peruanos. Explanada de la Plaza Mayor (Jueves 12, 11:30 horas): Saludo multitudinario y bendición papal dirigida a los fieles congregados en el perímetro del Damero de Pizarro.

El acceso peatonal a la Plaza Mayor estará delimitado por dos anillos concéntricos de seguridad con filtros policiales en los jirones Huallaga, Junín, Carabaya y Conde de Superunda.

El papa León XIV cumplirá diversas actividades pastorales en Lima entre el 11 y el 16 de noviembre tras los ajustes en su agenda oficial. (Infobae / Fotocomposición)

Encuentro masivo con jóvenes: agenda, accesos y horarios en el Estadio Nacional

Aunque la agenda preliminar consideró al Estadio Monumental de Ate, el Arzobispado de Lima ratificó al Estadio Nacional como la sede oficial de la Vigilia de Oración con Jóvenes y Universitarios para optimizar la logística, evacuación y accesibilidad del transporte público.

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Fecha y horarios: Jueves 12 de noviembre. La vigilia iniciará formalmente a las 18:00 horas con la llegada del papa, pero las puertas del coloso de José Díaz se abrirán a partir de las 11:00 horas.

Aforo y boletaje: La capacidad autorizada es de 51 000 asistentes. El ingreso requiere un pase digital gratuito e intransferible solicitado vía web (Teleticket), registrado con el DNI del portador.

Seis accesos peatonales autorizados: Cruce de avenida 28 de Julio con la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes. Cruce de avenida Bausate y Meza con la Vía Expresa. Jirón Madre de Dios a la altura de la estación Estadio Nacional del Metropolitano. Avenida Petit Thouars con jirón Madre de Dios. Avenida Petit Thouars con jirón Saco Oliveros. Avenida Petit Thouars con jirón Manuel Corpancho.

Seguridad: Cerca de 1000 agentes de la Policía Nacional conformarán tres anillos perimétricos para inspeccionar mochilas y validar el código QR de cada boleto antes de acceder a tribunas o campo.

Un afiche informativo anuncia la vigilia juvenil con el Papa León XIV en el Estadio Nacional de Lima, con acceso gratuito mediante boleto digital para personas de 16 a 35 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gran misa en la Base Aérea Las Palmas: ¿cómo será la jornada litúrgica?

El acto central de despedida se celebrará el lunes 16 de noviembre a las 10:30 horas en la Base Aérea Las Palmas (Santiago de Surco), donde se proyecta la asistencia de más de 1,2 millones de fieles y la presencia de la sagrada imagen del Señor de los Milagros, trasladada en andas para la ocasión.

Apertura y turnos escalonados de ingreso: Las puertas del recinto militar abrirán desde las 22:00 horas del domingo 15 de noviembre. El acceso se dividirá en tres turnos según la ubicación del cuadrante: Primer turno (22:00 h del domingo): Bloques 2, 3 y 5, contiguos al altar papal. Segundo turno (01:00 h del lunes): Sectores intermedios. Tercer turno (04:00 h del lunes): Sectores posteriores y laterales.

Distribución interna: El predio de Surco cuenta con 37 cuadrantes señalizados y sectorizados con puestos de auxilio médico, puntos de hidratación y baños portátiles.

Entradas: Los tickets son gratuitos, nominales y descargables a través de Ticketmaster (hasta 8 por solicitante con DNI).

Transporte y llegada: La Línea 1 del Metro de Lima funcionará con frecuencia reforzada desde estaciones clave como Jorge Chávez y Ayacucho, complementada con servicios alimentadores de transporte público hacia la avenida Jorge Chávez.

Recomendaciones de permanencia y comunión: Se permite llevar agua en tomatodo flexible o botellas de plástico (no vidrio), refrigerios fríos, gorros y banquitos plegables pequeños. Están prohibidas las sombrillas con punta metálica y pirotécnicos. Ministros de la comunión debidamente acreditados se desplazarán por cada pasillo divisor para distribuir la Eucaristía a los asistentes en sus respectivos cuadrantes.

Rutas del papamóvil, cierre de calles y plan de desvíos vehiculares

La Policía Nacional del Perú y las comunas de Lima, Callao y Surco desplegarán planes integrales de contención vial en las arterias que albergarán las caravanas del papamóvil:

Eje Callao – Lima (11 y 16 de noviembre): Restricciones temporales en la avenida Elmer Faucett, avenida de la Marina y Vía Expresa Línea Amarilla. Rutas alternas recomendadas: avenidas Colonial, Venezuela y Tomás Valle.

Damero de Pizarro (Madrugada del 11 al mediodía del 12 de noviembre): Cierre total del cuadrante formado por los jirones Tacna, Amazonas, Huanta y Nicolás de Piérola. El tránsito vehicular particular y público deberá desviarse por la avenida Tacna (carril continuo), avenida Abancay y la Vía de Evitamiento.

Entorno del Estadio Nacional (12 de noviembre): Tránsito suspendido en carriles auxiliares de Paseo de la República, avenida Petit Thouars (desde 28 de Julio hasta Alejandro Tirado) y calles transversales. Se recomienda utilizar la avenida Salaverry, avenida Arequipa (para transporte autorizado) y avenida Iquitos.

Corredor Surco – Las Palmas (Noche del 15 a la tarde del 16 de noviembre): Corte vehicular en la avenida Jorge Chávez (entre Fernando Castrat y el óvalo Las Palmas), avenida Los Próceres y accesos desde la Panamericana Sur. Rutas auxiliares: avenida Tomás Marsano, avenida Caminos del Inca y avenida Benavides.