Perú

Transportistas aclaran que hoy no se convocó a paro, pero que ahora sí evalúan una medida de fuerza a nivel nacional

Martín Valeriano, presidente de la Anitra, aclaró que “nunca se anunció” el acatamiento de una paralización para hoy, 10 de noviembre, y que el llamamiento fue solo para una movilización

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Los transportistas afiliados a la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) se concentran este martes 10 de noviembre en la plaza de Acho y, desde las 10 de la mañana, tienen previsto iniciar una movilización hacia el Congreso de la República, ubicado en la avenida Abancay, en el Cercado de Lima. La protesta busca exigir medidas ante los ataques y las muertes de conductores atribuidas a bandas extorsivas.

Martín Valeriano, presidente de la Anitra, sostuvo que la movilización prevista para hoy no constituye un paro de transporte. Aclaró que el gremio convocó una marcha pacífica y que solo habrá una suspensión temporal del servicio de las líneas cuyos trabajadores participen en el desplazamiento hacia la sede legislativa.

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En ningún momento hemos anunciado paro. Yo no sé, ha habido una tergiversación por parte de los medios, pero siempre ha sido una marcha pacífica en defensa de la vida”, afirmó Valeriano en declaraciones a Buenos Días Perú.

Transportistas realizarán apagado de motores y bocinazos por muertes de compañeros y contra la extorsión
Los transportistas afiliados a Anitra marchan desde la plaza de Acho hacia el Congreso de la República para demandar seguridad ante las extorsiones. (Andina)

El dirigente indicó que los asistentes partirán desde la plaza de Acho hacia el Parlamento para presentar un petitorio al presidente de la Cámara de Diputados. Hasta las primeras horas de la jornada, esperaba la llegada de más representantes del sector para definir el número de participantes que marcharía hacia el centro de Lima.

Buscan medidas

Valeriano explicó que la convocatoria responde a la situación que enfrentan los trabajadores del transporte ante los asesinatos de conductores. “El día de hoy estamos acá por todos los sucesos que se están aconteciendo en el sector con la muerte de los choferes”, declaró.

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El pedido principal de los transportistas es el de mayor seguridad para conductores y pasajeros. El presidente de la Anitra planteó que haya presencia de un efectivo militar o de un agente Terna dentro de los buses, con el objetivo de responder ante posibles ataques de organizaciones criminales.

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El gremio de transportistas planteó la presencia de agentes Terna o miembros de las Fuerzas Armadas en los buses para proteger a pasajeros y choferes.

Seguridad a los choferes, seguridad a nuestros usuarios de todos los días”, expresó Valeriano. También cuestionó las acciones realizadas por las Fuerzas Armadas y pidió que se adopten medidas frente a la continuidad de los ataques contra el sector.

El dirigente señaló que, para el gremio, las respuestas deben incluir cambios en la legislación, la revisión o derogatoria de leyes que calificó como “procrímenes” y una reestructuración de la Policía Nacional del Perú (PNP). En ese sentido, afirmó que existen malos elementos policiales que, según sostuvo, estarían confabulados con bandas criminales.

“Mientras que no se cambie la legislación, la revisión o derogatoria de estas leyes procrímenes, mientras que no haya una reestructuración de la Policía Nacional, porque hay malos elementos confabulados con estas bandas criminales, mientras que no se cambie la legislación completa y no haya una voluntad política y un liderazgo que debe tener nuestro país, obviamente van a seguir suscitándose estos actos”, manifestó.

Paro de transportistas: caos, largas esperas y pasajeros varados en Lima Este. Foto: captura Latina Noticias
Paro de transportistas: caos, largas esperas y pasajeros varados en Lima Este. Foto: captura Latina Noticias

Evalúan un paro nacional

Aunque la jornada de este 10 de noviembre fue convocada como una movilización, Valeriano anticipó que el sector evalúa una medida de fuerza de alcance nacional, si no percibe cambios en la respuesta del Ejecutivo y Legislativo frente a la inseguridad y la extorsión.

El dirigente precisó que el gremio entiende que el problema no puede resolverse de inmediato. Sin embargo, consideró necesario que existan señales de una reducción de los asesinatos y que el Gobierno adopte iniciativas concretas frente a la situación.

“En los próximos días, de no ser atendido y vaya progresivamente solucionando, porque estos problemas de la extorsión no es que lo solucionen de la noche a la mañana, entendemos, pero por lo menos que haya un indicador que están bajando las muertes, de no ser así, anunciaremos una medida de fuerza a nivel nacional”, indicó.

Consultado sobre una eventual falta de respuesta tras la entrega del petitorio, Valeriano señaló que Anitra evaluará durante los próximos días la posibilidad de anunciar un paro nacional. Mencionó además la llegada del papa León XIV prevista desde el 11 de noviembre como uno de los elementos que el gremio tomará en cuenta antes de adoptar una decisión.

Un nuevo paro de transporte se acatará este martes 4 de noviembre en Lima y Callao, anunció Martín Ojeda.
Los dirigentes del sector exigieron la reestructuración de la Policía Nacional y la derogatoria de leyes que favorecen a bandas criminales. (Andina)

“Obviamente, por la llegada del Papa, que se refiere el 11 de este mes, todavía estaremos evaluando todos estos días para anunciar ya una medida de fuerza, un paro nacional”, afirmó.

El presidente de la Anitra hizo un llamado a conductores, transportistas y gremios de otros rubros para que se sumen si se concreta una paralización nacional.

El petitorio

Durante la movilización hacia el Congreso de la República, los transportistas también buscarán plantear pedidos vinculados con las consecuencias económicas de los ataques y las muertes de conductores.

Valeriano solicitó indemnizaciones para los familiares de los choferes asesinados por sicariato. Señaló que esas familias quedan desprotegidas tras la muerte de los trabajadores.

El gremio de transporte urbano anuncia una paralización de 24 horas este martes en respuesta al aumento de crímenes y extorsiones.
Anitra advirtió que convocará a un paro nacional si el Gobierno central no muestra resultados concretos contra los ataques a los conductores. (Andina)

“Solicitamos a los familiares de los choferes muertos por sicariato la indemnización que tiene que haber, porque esas familias quedan abandonadas”, sostuvo.

El dirigente también pidió un resarcimiento para las empresas de transporte que han dejado de operar por temor a los ataques. Según explicó, varias compañías de Lima y Callao interrumpieron sus labores, mientras deben mantener compromisos económicos, entre ellos pagos a entidades financieras por los buses.

Valeriano afirmó que los conductores dependen de sus ingresos diarios y cuestionó quién asumirá las pérdidas económicas de quienes dejan de trabajar durante una semana o 15 días. “En todo caso, el Estado tiene que asumir un rol”, señaló.

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