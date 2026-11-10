Santa Cruz de Succhabamba convierte sus calles en una galería de murales para recibir al papa León XIV

Un pintor trabaja en un mural sobre la fachada de una vivienda en Santa Cruz de Succhabamba, donde varias paredes exhiben escenas religiosas. (Paula Elizalde - Infobae)

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Los vecinos trabajan unidos para acondicionar las calles y viviendas de esta localidad cajamarquina, que recibirá al pontífice con enormes murales que retratan distintas etapas de su vida pastoral. Agentes de seguridad del Estado ya realizan inspecciones ante la llegada de aproximadamente 100 mil peregrinos de todo el Perú.

Santa Cruz de Succhabamba cuenta los días para vivir uno de los acontecimientos más importantes de su historia. En este pequeño pueblo de Cajamarca, la llegada del papa León XIV se prepara con brochas, escaleras, pintura, flores y, sobre todo, mucho entusiasmo. Sus habitantes quieren recibir al Santo Padre como lo que sienten que sigue siendo para ellos: un vecino, un pastor y alguien que forma parte de la historia de su comunidad.

Un mural con la figura del papa León XIV adorna una fachada en Santa Cruz de Succhabamba ante el paso de trabajadores en la vía pública. (Paula Elizalde - Infobae)

La transformación se observa en cada calle. Los pobladores se han organizado para pintar las fachadas de sus viviendas, restaurar los tradicionales balcones de madera, limpiar las vías y acondicionar los espacios por donde pasará el pontífice. Hombres y mujeres participan en las labores, convencidos de que cada detalle cuenta para ofrecerle una bienvenida especial a Robert Francis Prevost, quien años atrás recorrió estas tierras como obispo de Chiclayo.

Pero hay un elemento que convierte esta preparación en una expresión artística y religiosa: los murales dedicados al Papa.

Un mural urbano en Santa Cruz de Succhabamba retrata a un clérigo recibido por estudiantes con pancartas frente a una capilla rural. (Paula Elizalde - Infobae)

Las calles se convierten en una galería de murales dedicados al Papa

Caminar por Santa Cruz de Succhabamba es encontrarse con diferentes representaciones de León XIV. Las paredes de sus calles se han convertido en lienzos donde artistas plasman la historia y las distintas facetas de quien hoy dirige la Iglesia católica.

En algunas fachadas aparece con sus vestimentas papales, saludando y bendiciendo a los fieles. En otras, se le recuerda durante su etapa como obispo, con la indumentaria religiosa que utilizaba cuando recorría las comunidades del norte peruano.

Un mural en una pared de Santa Cruz de Succhabamba plasma a un clérigo de sotana junto a un sacerdote en silla de ruedas en un paisaje natural. (Paula Elizalde - Infobae)

Uno de los murales muestra una escena especialmente significativa: Prevost vestido de obispo junto a un sacerdote en silla de ruedas, en una representación que transmite cercanía y fraternidad. Otra pintura lo retrata durante un encuentro con escolares, mientras que otras composiciones lo muestran en actitud de oración o con los brazos abiertos para saludar a sus fieles.

Los artistas también han incorporado elementos del paisaje cajamarquino y de la identidad local. En una de las pinturas aparece el pontífice junto a una vaca de raza vinculada con la ganadería de la región, mientras que otros murales recrean escenarios naturales, iglesias y espacios que forman parte de la memoria de la comunidad.

Un mural en la fachada de una vivienda en Santa Cruz de Succhabamba retrata la figura del papa León XIV con sotana blanca y muceta roja. (Paula Elizalde - Infobae)

Cada obra cuenta una historia y busca transmitir el vínculo que los habitantes sienten con el antiguo obispo. No se trata únicamente de decorar las fachadas: los murales son una manera de expresar el cariño y la emoción de un pueblo que quiere que el Papa reconozca, en cada rincón, la tierra que también fue parte de su camino pastoral.

Seguridad del Estado ya inspecciona las calles

Mientras los vecinos avanzan con los preparativos, los equipos de seguridad del Estado ya se encuentran en Santa Cruz de Succhabamba realizando las inspecciones correspondientes ante la visita papal.

Un mural en una esquina de Santa Cruz de Succhabamba representa al pontífice en actitud de oración junto a la glorieta de la plaza local. (Paula Elizalde - Infobae)

Los agentes recorren diferentes sectores de la localidad, verifican las condiciones de las vías y supervisan los espacios vinculados con el desplazamiento del Santo Padre. A este despliegue se suma la presencia de efectivos policiales y personal encargado de las coordinaciones para garantizar el orden y la seguridad durante la jornada.

El operativo responde a la magnitud de la convocatoria. Se estima que aproximadamente 100 mil peregrinos llegarán desde diferentes partes del Perú para participar en las actividades programadas en esta localidad cajamarquina.

Un mural en una pared de Santa Cruz de Succhabamba retrata al papa León XIV junto a una vaca y un paisaje campestre con una cruz monumental. (Paula Elizalde - Infobae)

La cifra representa un importante desafío para un pueblo acostumbrado a un ritmo de vida mucho más tranquilo. Por ello, los preparativos no se limitan a embellecer las calles: también implican organizar los espacios, acondicionar las viviendas y coordinar las condiciones necesarias para recibir a una multitud de visitantes.

De obispo de Chiclayo a Papa: el vínculo que une a Prevost con Santa Cruz

La expectativa que se vive en Santa Cruz de Succhabamba tiene una explicación que va más allá de la importancia religiosa de la visita. Robert Francis Prevost construyó una relación especial con las comunidades del norte peruano durante sus años de servicio pastoral.

Efectivos de la Policía Nacional y trabajadores que pintan fachadas permanecen en una calle de Santa Cruz de Succhabamba. (Paula Elizalde - Infobae)

Antes de ser elegido como León XIV, fue obispo de Chiclayo y mantuvo contacto con diferentes localidades de esta jurisdicción eclesiástica. Santa Cruz forma parte de esos lugares donde su presencia dejó recuerdos entre los fieles.

Uno de los momentos que permanece en la memoria de la comunidad es su participación en las celebraciones religiosas en honor al Señor del Costado, cuya festividad se conmemora cada 28 de septiembre. Su presencia en la parroquia La Inmaculada, el 28 de septiembre de 2022, forma parte de los recuerdos que los pobladores asocian con su etapa como obispo.

Un trabajador sobre una escalera de madera pinta la fachada de una vivienda en Santa Cruz de Succhabamba. (Paula Elizalde - Infobae)

Por eso, su retorno tiene un significado especial. Los habitantes no esperan únicamente la visita de una de las figuras religiosas más importantes del mundo. Esperan reencontrarse con el hombre que conocieron cuando recorría sus comunidades y compartía con sus fieles.

Hoy, aquel obispo regresa convertido en el sucesor de Pedro. Una circunstancia que hace que la emoción sea todavía mayor.

Tres personas realizan trabajos de mantenimiento en el balcón de madera de un inmueble en Santa Cruz de Succhabamba. (Paula Elizalde - Infobae)

En Santa Cruz de Succhabamba, la bienvenida se construye entre pinceles, pinturas, balcones restaurados, calles limpias y murales que cuentan su historia. Cada fachada preparada y cada imagen plasmada en una pared forman parte de un mismo mensaje: este pueblo no ha olvidado a su antiguo pastor y quiere recibirlo con todo el cariño que ha guardado durante estos años.

La cuenta regresiva ya comenzó. Y mientras se espera la llegada de miles de peregrinos, Santa Cruz se prepara para mostrarle al mundo que el regreso de León XIV no será una visita más, sino el reencuentro de un pueblo con alguien a quien considera parte de su familia.

Miembros de las fuerzas de seguridad y personal municipal recorren una calle de Santa Cruz de Succhabamba ante la presencia de transeúntes. (Paula Elizalde - Infobae)