Días no laborables por la visita del papa León XIV inician desde este miércoles 11 de noviembre en el Perú

El Gobierno peruano decretó días no laborables compensables en siete departamentos y el Callao por la visita del papa León XIV en noviembre de 2026. (EFE)

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El Gobierno peruano dispuso días no laborables compensables durante la visita del papa León XIV, prevista entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026. La medida regirá en siete departamentos y en la Provincia Constitucional del Callao, con fechas y alcances diferenciados para los sectores público y privado.

La decisión figura en el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, que establece jornadas no laborables para facilitar el desplazamiento de los fieles y la asistencia a las actividades programadas durante la permanencia del sumo pontífice en el país.

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A diferencia de los feriados, los días no laborables contemplados en la norma exigen la recuperación de las horas que no se trabajen. En el caso del sector público, la compensación deberá realizarse dentro de los 10 días posteriores o en el momento que disponga el titular de cada entidad. Para el sector privado, la recuperación dependerá de un acuerdo entre empleador y trabajadores. Si no existe consenso, la decisión quedará en manos del empleador.

Un calendario de noviembre de 2026 con fechas señaladas y un retrato del papa León XIV ilustran la regulación de los días no laborables en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lima y Callao

En Lima y la Provincia Constitucional del Callao, tanto las entidades públicas como las empresas privadas deberán aplicar la medida el miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre, desde la una de la tarde hasta la medianoche.

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Además, ambas jurisdicciones tendrán día no laborable el lunes 16 de noviembre durante toda la jornada. Esa fecha coincidirá con el cierre de la visita papal, que contempla una actividad en un asilo del Callao y una misa en la Base Aérea Las Palmas de Surco, en Lima.

El decreto señala que la presencia de León XIV constituye un acontecimiento de trascendencia espiritual, histórica y social para el Perú. La disposición apunta a permitir que la población participe de las actividades, reuniones y celebraciones asociadas con la agenda del pontífice.

Las primeras actividades del papa están previstas para la tarde del miércoles 11 de noviembre. Según el itinerario oficial, su agenda incluirá visitas al Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas de Lima y el Gran Teatro Nacional de San Borja.

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Lima y el Callao aplicarán la jornada no laborable desde las 13:00 horas el 11 y 12 de noviembre y durante todo el lunes 16 de noviembre.

Cuatro departamentos

La medida también alcanzará a Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, donde el sector público y el privado tendrán jornadas no laborables durante los días viernes 13 y sábado 14 de noviembre.

En estos cuatro departamentos, la disposición se aplicará durante toda la jornada en ambas fechas. El itinerario oficial prevé que el pontífice viaje a Chiclayo el viernes 13 de noviembre, ciudad en la que permanecerá hasta el sábado. Entre las actividades previstas figura una misa con asistencia masiva de fieles.

La norma establece que los días no laborables tienen carácter compensable. Por ese motivo, quienes no presten servicios en las fechas comprendidas deberán recuperar las horas de acuerdo con las reglas fijadas para cada sector laboral.

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En el caso de las entidades estatales, cada titular podrá definir la oportunidad de recuperación dentro del plazo de 10 días posteriores. En las empresas privadas, empleadores y trabajadores podrán acordar un mecanismo. Si no existe un acuerdo, el empleador decidirá la forma de compensación.

Un arco en Chiclayo exhibe letras doradas con el nombre de la ciudad y la frase «Ciudad del papa León XIV» bajo un cielo despejado. (Foto: Clara Giraldo)

Cusco y Ucayali en el sector privado

El sábado 15 de noviembre será día no laborable durante toda la jornada en el sector privado de Cusco y Ucayali. La disposición no contempla esa fecha para el sector público en ambas jurisdicciones.

Para ese día, el itinerario de León XIV prevé actividades en las ciudades de Cusco y Ucayali. El programa contempla encuentros con comunidades de fieles en ambas zonas antes de su retorno a Lima para la jornada final de la visita.

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El decreto incluye a estas regiones dentro de la aplicación territorial de la medida, aunque con un alcance limitado al ámbito privado. Las empresas deberán definir la modalidad de recuperación de las horas que correspondan, según los acuerdos que alcancen con sus trabajadores o mediante la decisión del empleador si no hubiera consenso.

Un grupo de personas aplaude y canta junto a una vía en el Callao durante las actividades por la visita del papa León XIV en el Perú. (EFE)

Los servicios indispensables

Las entidades públicas de las jurisdicciones incluidas en la medida deberán adoptar acciones para asegurar la continuidad de los servicios indispensables para la comunidad. La disposición busca evitar interrupciones en áreas esenciales durante las fechas declaradas no laborables.

En el sector privado, las empresas que desarrollen actividades de especial relevancia para la población podrán establecer los puestos que quedarán excluidos de la medida. La norma menciona los servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible.

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También incluye servicios de sepelio, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, pesca, puertos, aeropuertos y terrapuertos. La relación comprende, además, establecimientos de hospedaje que reciban huéspedes, restaurantes, seguridad, custodia y vigilancia.

Las exclusiones también alcanzan a las empresas del sistema financiero y otros servicios financieros, el traslado de valores y el expendio de víveres y alimentos. Cada empresa vinculada con estas actividades podrá determinar qué puestos deben mantener operaciones.

El Decreto Supremo N.º 020-2026-TR lleva las rúbricas de la presidenta Keiko Fujimori, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro de Trabajo, Juan Sheput.