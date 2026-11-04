¿Lluvia, sol o viento durante la visita del papa León XIV? SENAMHI presenta herramienta para consultar el pronóstico del tiempo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú dispone un mapa interactivo con el pronóstico del tiempo en las ciudades incluidas en el recorrido del papa León XIV.

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El recorrido de León XIV por Perú tendrá una variable adicional para quienes se movilicen a misas, vigilias y encuentros públicos: el tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) habilitó una herramienta digital con pronósticos para las ciudades incluidas en la visita papal, que se desarrollará entre el 11 y el 16 de noviembre.

La sección “Pronóstico del Senamhi: Papa León XIV en Perú” concentra información de Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, los destinos previstos en el programa. El objetivo es que asistentes, organizadores y familias puedan revisar las condiciones meteorológicas antes de cada actividad y adoptar medidas según el escenario esperado.

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La consulta está disponible en el Observatorio del Tiempo, Agua y Clima, la plataforma digital del organismo, y en la aplicación Senamhi Perú Móvil, disponible en App Store y Play Store. En ambos canales se pueden revisar previsiones para los siguientes cinco días, el índice de radiación ultravioleta, los avisos vigentes y recomendaciones elaboradas para cada zona.

La información cobra relevancia por la concentración de actividades al aire libre y los traslados entre ciudades con climas distintos. La radiación UV, las lluvias, el viento y la temperatura pueden variar entre la costa, la sierra y la selva, por lo que el pronóstico debe ser revisado en los días previos a cada jornada.

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El portal web del Senamhi presenta un mapa de Perú con las localidades del itinerario y la información meteorológica prevista.

El itinerario del papa León XIV en Perú incluye Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa

El pontífice llegará el miércoles 11 de noviembre a la Base Aérea del Callao, tras completar la escala argentina de su gira sudamericana. Esa tarde tiene previstas actividades oficiales en Lima. El día siguiente estará dedicado a encuentros con obispos, representantes de la sociedad civil y jóvenes universitarios en la capital.

Un afiche informativo anuncia la vigilia juvenil con el Papa León XIV en el Estadio Nacional de Lima, con acceso gratuito mediante boleto digital para personas de 16 a 35 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viernes 13 viajará a Chiclayo y Pimentel, donde figuran una misa y reuniones con integrantes de la Iglesia local y de la comunidad universitaria. El sábado 14 continuará en la región Lambayeque, con actividades en Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña.

El domingo 15 concentrará tres ciudades: partirá de Chiclayo hacia Cusco, donde se reunirá con fieles y representantes de la piedad popular en Sacsayhuamán; luego viajará a Pucallpa para un encuentro con misioneros y pueblos amazónicos, además de una misa. Al término de ese día retornará a Lima. Su agenda peruana concluirá el lunes 16 con una visita a una casa de acogida, una misa en la Base Aérea Las Palmas y la ceremonia de despedida en el Callao.

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Perú será la última etapa de un viaje apostólico que comenzará el 6 de noviembre en Uruguay. Antes de llegar a Lima, León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida, y posteriormente Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, en Argentina.

Teleticket habilita el registro gratuito para participar en la vigilia juvenil con el papa León XIV, programada para el 12 de noviembre en el Estadio Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Niño Costero añade un escenario de vigilancia climática durante la visita

La visita ocurrirá mientras el país mantiene un escenario asociado al fenómeno El Niño Costero. Las condiciones cálidas del mar y los avisos meteorológicos hacen particularmente útil el seguimiento de información actualizada, sobre todo en el norte y la costa peruana.

El Senamhi ha advertido que el calentamiento del mar frente al litoral norte favorece la ocurrencia de lluvias y que las precipitaciones pueden aumentar durante la segunda quincena de noviembre. Chiclayo integra la ruta papal y se ubica en una región donde las condiciones atmosféricas requieren atención.

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El contraste también alcanza al resto del recorrido. Lima y Callao pueden registrar lloviznas, radiación elevada y temperaturas inusuales; Cusco tiene la dinámica propia de la temporada de lluvias en la sierra, mientras que Pucallpa presenta condiciones de selva con posibilidad de chubascos y viento. Estos escenarios no reemplazan el pronóstico diario, que puede cambiar a medida que se aproxima cada fecha.

Para acceder a la sección especial, los usuarios pueden ingresar al Observatorio del Tiempo, Agua y Clima desde una computadora o celular, o descargar la aplicación Senamhi Perú Móvil. La consulta de avisos y del pronóstico por localidad permitirá ajustar la ropa, la protección solar y los desplazamientos de acuerdo con las condiciones previstas.

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