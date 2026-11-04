Perú

Misa del papa León XIV en Las Palmas: conoce qué documentos debes llevar y qué objetos están prohibidos

La institución eclesiástica detalló el código QR individual e intransferible que los fieles deberán exhibir junto al bloque y horario asignados para acceder al encuentro con el Sumo Pontífice

Un dignatario religioso con mitra y báculo saluda con la mano frente a una multitud reunida ante una estructura blanca al aire libre
El papa León XIV ofrecerá una misa en la Base Aérea Las Palmas, recinto que espera recibir más de un millón de fieles.
Guardar

El Arzobispado de Lima estableció un protocolo estricto para los fieles que asistan a la santa misa que oficiará el papa León XIV el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas. Según informó la institución a través de su cuenta oficial en la red social X, todos los asistentes deberán presentar de manera obligatoria su documento de identidad junto con la entrada correspondiente, digital o impresa, con código QR.

El organismo eclesiástico detalló una serie de recomendaciones y restricciones orientadas a garantizar el orden y la seguridad durante el encuentro con el Sumo Pontífice, en el marco de una jornada que reunirá a miles de personas en el recinto limeño.

PUBLICIDAD

Un hombre con sotana y estola saluda y sostiene un boleto ilustrado, frente a la bandera de Perú y una plaza con edificios coloniales.
Una figura con vestiduras papales sostiene un boleto conmemorativo frente a la bandera de Perú y la arquitectura histórica de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Documentos y planificación previa al ingreso

Para acreditar su identidad, los fieles deberán presentar DNI, pasaporte o carné de extranjería al momento del ingreso. La entrada con código QR podrá guardarse en el teléfono celular o llevarse impresa, aunque el Arzobispado de Lima advirtió que este código no debe compartirse con terceros.

La institución recomendó revisar con anticipación el bloque, el número de puerta y el horario de ingreso que figuran en la entrada, antes de salir del domicilio. También sugirió planificar la ruta hacia la Base Aérea Las Palmas con antelación y priorizar el uso de transporte público, con el objetivo de evitar el congestionamiento vehicular en los alrededores del recinto.

PUBLICIDAD

Fotomontaje de un pontífice que saluda ante una multitud con banderas peruanas, con un altar exterior y una pista aérea con un avión militar.
Una composición visual representa la proyección de la asistencia de fieles a la misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos permitidos para la espera

Debido a que la jornada contempla varias horas de espera previas a la celebración, el Arzobispado de Lima detalló qué artículos pueden ingresar los asistentes para su cuidado personal:

  • Bloqueador solar y gorra.
  • Agua o bebidas rehidratantes en botellas de plástico.
  • Alimentos ligeros para consumo personal, como frutas, galletas, snacks y barras energéticas.
  • Medicamentos de uso personal.
  • Sillas pequeñas, ligeras y plegables para adultos mayores.
  • Sillas de ruedas para personas con dificultades de movilidad.
  • Coches de bebé para familias con niños de hasta cinco años.
Members of Peru's clergy and organisers of the upcoming visit of Pope Leo address the media after the Vatican indicated that pope's recovery from lung cancer surgery was on track and that he was fit enough to make the November 6-17 journey to Latin America, in Lima, Peru, October 26, 2026. The sign in the back reads "Lima, let's open our heart." REUTERS/Sebastian Castaneda
Members of Peru's clergy and organisers of the upcoming visit of Pope Leo address the media after the Vatican indicated that pope's recovery from lung cancer surgery was on track and that he was fit enough to make the November 6-17 journey to Latin America, in Lima, Peru, October 26, 2026. The sign in the back reads "Lima, let's open our heart." REUTERS/Sebastian Castaneda

Objetos prohibidos durante la celebración

El listado de restricciones difundido por la institución resulta más extenso. Quedan prohibidos el ingreso de armas, objetos punzocortantes, pirotecnia, bebidas alcohólicas, sustancias ilegales, cigarrillos y dispositivos para vapear, así como fumar o vapear dentro del recinto. Tampoco se permitirá el ingreso con los siguientes elementos:

  • Envases de vidrio, maletas, mochilas y paquetes grandes.
  • Coolers, banderolas y pancartas.
  • Drones, punteros láser, trípodes y bocinas.
  • Sombrillas grandes, palos rígidos y palos de banderas.
  • Sillas grandes o reclinables.
  • Mascotas, excepto perros guía.
Misa del papa León XIV en Las Palmas: cómo prepararse para una jornada de varias horas en la base aérea
Misa del papa León XIV en Las Palmas: cómo prepararse para una jornada de varias horas en la base aérea| Foto: Vatican News

Normas de comportamiento durante el recorrido papal

Al llegar al recinto, cada asistente deberá dirigirse a la dirección y puerta señaladas en su entrada, respetar el horario asignado y tener a la mano el documento de identidad junto con la entrada para agilizar los controles de acceso. Una vez dentro, deberán ubicarse en el bloque que les corresponde y seguir las indicaciones del personal de seguridad.

Durante el recorrido del Santo Padre, el Arzobispado de Lima pidió a los fieles permanecer dentro de su bloque asignado y mantener despejados los corredores y las rutas de seguridad. La institución también solicitó evitar correr, empujar o intentar cambiar de bloque, y recomendó a quienes asistan con niños, adultos mayores o personas que requieran cuidados especiales acompañarlos de cerca durante toda la jornada.

Fotomontaje con una pista de aterrizaje, una congregación numerosa con obispos en procesión y un religioso con vestidura roja que alza la mano.
Un fotomontaje reúne la pista de la Base Aérea Las Palmas, una misa multitudinaria al aire libre y la figura del Papa León XIV que saluda con la mano en alto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

Papa León XIVPapa León XIV en PerúMisa en Las PalmasIglesia católitcaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima 1-0 Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Se juega el segundo tiempo. Los ‘íntimos’ se imponen por la mínima diferencia tras gol de Eryc Castillo. Sigue todas las incidencias en directo del choque

Alianza Lima 1-0 Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Eryc Castillo liberó tensiones con un gol dramático en Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Clausura 2026

La ‘Culebra’ apareció en el área para conectar un balón bloqueado por Gonzalo Falcón al lanzamiento furibundo de Kevin Quevedo. El ecuatoriano registra 21 dianas, su mejor marca anotadora

Eryc Castillo liberó tensiones con un gol dramático en Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Clausura 2026

Alianza Lima definirá en Matute su pase a la final de la Liga Femenina: empató 1-1 con Sporting Cristal en la ida

Ninguno de los dos equipos pudo asegurar su pase a la final en el primer encuentro: las ‘celestes’ no sostuvieron la ventaja y las blanquiazules no pudo ir al frente, por lo que todo se definirá en La Victoria

Alianza Lima definirá en Matute su pase a la final de la Liga Femenina: empató 1-1 con Sporting Cristal en la ida

Oleajes anómalos: 20 puertos del litoral centro permanecerán cerrados, según COEN

La medida preventiva alcanza caletas, muelles, terminales y puertos de Áncash, Lima e Ica. El fenómeno afectará actividades pesqueras, recreativas y turísticas hasta los próximos días

Oleajes anómalos: 20 puertos del litoral centro permanecerán cerrados, según COEN

Metropolitano habilita recargas por QR y busca reducir las filas en sus estaciones: ¿Cómo funciona?

El sistema permitirá pagar con 15 billeteras digitales desde la estación Andrés Reyes y prevé extender la modalidad de manera progresiva a 41 estaciones del Metropolitano en Lima y Callao

Metropolitano habilita recargas por QR y busca reducir las filas en sus estaciones: ¿Cómo funciona?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú autoriza el ingreso de una unidad naval chilena armada: ¿por qué llegará al puerto de Ilo y qué misión cumplirá en aguas peruanas?

Perú autoriza el ingreso de una unidad naval chilena armada: ¿por qué llegará al puerto de Ilo y qué misión cumplirá en aguas peruanas?

Keiko Fujimori ordena reclasificar a todos los presos del Perú y ampliar el trabajo en cárceles: “Habrá varios cambios”

Municipalidad de Tacna pide a Keiko Fujimori detener el envío de más reos peligrosos al penal de Challapalca: ¿por qué?

Keiko Fujimori: “El próximo año será peor (por El Niño). El Perú unido va a enfrentar los terribles estragos”

Ministro Alberto Beingolea al banquillo: este miércoles 4 de noviembre inicia el juicio en su contra por corrupción en GORE Callao

ENTRETENIMIENTO

Hernán Barcos responde a Ana Paula Consorte en ‘Magaly TV La Firme’ sobre los cuestionamientos a su esposa: “Somos una familia estable”

Hernán Barcos responde a Ana Paula Consorte en ‘Magaly TV La Firme’ sobre los cuestionamientos a su esposa: “Somos una familia estable”

Monserrat Seminario sobre la pensión de alimentos de Melcochita: "Yo sé cuánto él gana, cuál es su capacidad mensual"

Susana Baca cantará un poema acompañada de piano para recibir al papa León XIV en la Plaza de Armas de Lima

Isabella Ladera y Hugo García aparecen en evento de gala y revelan detalles de su nueva etapa como padres: “A veces nos frustramos”

Luren Márquez, su preparación para Miss Universo 2026 y el respaldo a Jessica Newton tras dejar Miss Grand Perú: “Sabe lo que hace”

DEPORTES

Alianza Lima 1-0 Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima 1-0 Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Eryc Castillo liberó tensiones con un gol dramático en Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Clausura 2026

Alianza Lima definirá en Matute su pase a la final de la Liga Femenina: empató 1-1 con Sporting Cristal en la ida

Así se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Sporting Cristal vs ADT: día, hora y canal TV del duelo clave por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026