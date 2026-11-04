Misa del papa León XIV en Las Palmas: conoce qué documentos debes llevar y qué objetos están prohibidos

El papa León XIV ofrecerá una misa en la Base Aérea Las Palmas, recinto que espera recibir más de un millón de fieles.

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El Arzobispado de Lima estableció un protocolo estricto para los fieles que asistan a la santa misa que oficiará el papa León XIV el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas. Según informó la institución a través de su cuenta oficial en la red social X, todos los asistentes deberán presentar de manera obligatoria su documento de identidad junto con la entrada correspondiente, digital o impresa, con código QR.

El organismo eclesiástico detalló una serie de recomendaciones y restricciones orientadas a garantizar el orden y la seguridad durante el encuentro con el Sumo Pontífice, en el marco de una jornada que reunirá a miles de personas en el recinto limeño.

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Una figura con vestiduras papales sostiene un boleto conmemorativo frente a la bandera de Perú y la arquitectura histórica de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Documentos y planificación previa al ingreso

Para acreditar su identidad, los fieles deberán presentar DNI, pasaporte o carné de extranjería al momento del ingreso. La entrada con código QR podrá guardarse en el teléfono celular o llevarse impresa, aunque el Arzobispado de Lima advirtió que este código no debe compartirse con terceros.

La institución recomendó revisar con anticipación el bloque, el número de puerta y el horario de ingreso que figuran en la entrada, antes de salir del domicilio. También sugirió planificar la ruta hacia la Base Aérea Las Palmas con antelación y priorizar el uso de transporte público, con el objetivo de evitar el congestionamiento vehicular en los alrededores del recinto.

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Una composición visual representa la proyección de la asistencia de fieles a la misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos permitidos para la espera

Debido a que la jornada contempla varias horas de espera previas a la celebración, el Arzobispado de Lima detalló qué artículos pueden ingresar los asistentes para su cuidado personal:

Bloqueador solar y gorra.

Agua o bebidas rehidratantes en botellas de plástico.

Alimentos ligeros para consumo personal, como frutas, galletas, snacks y barras energéticas.

Medicamentos de uso personal.

Sillas pequeñas, ligeras y plegables para adultos mayores.

Sillas de ruedas para personas con dificultades de movilidad.

Coches de bebé para familias con niños de hasta cinco años.

Members of Peru's clergy and organisers of the upcoming visit of Pope Leo address the media after the Vatican indicated that pope's recovery from lung cancer surgery was on track and that he was fit enough to make the November 6-17 journey to Latin America, in Lima, Peru, October 26, 2026. The sign in the back reads "Lima, let's open our heart." REUTERS/Sebastian Castaneda

Objetos prohibidos durante la celebración

El listado de restricciones difundido por la institución resulta más extenso. Quedan prohibidos el ingreso de armas, objetos punzocortantes, pirotecnia, bebidas alcohólicas, sustancias ilegales, cigarrillos y dispositivos para vapear, así como fumar o vapear dentro del recinto. Tampoco se permitirá el ingreso con los siguientes elementos:

Envases de vidrio, maletas, mochilas y paquetes grandes.

Coolers, banderolas y pancartas.

Drones, punteros láser, trípodes y bocinas.

Sombrillas grandes, palos rígidos y palos de banderas.

Sillas grandes o reclinables.

Mascotas, excepto perros guía.

Misa del papa León XIV en Las Palmas: cómo prepararse para una jornada de varias horas en la base aérea| Foto: Vatican News

Normas de comportamiento durante el recorrido papal

Al llegar al recinto, cada asistente deberá dirigirse a la dirección y puerta señaladas en su entrada, respetar el horario asignado y tener a la mano el documento de identidad junto con la entrada para agilizar los controles de acceso. Una vez dentro, deberán ubicarse en el bloque que les corresponde y seguir las indicaciones del personal de seguridad.

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Durante el recorrido del Santo Padre, el Arzobispado de Lima pidió a los fieles permanecer dentro de su bloque asignado y mantener despejados los corredores y las rutas de seguridad. La institución también solicitó evitar correr, empujar o intentar cambiar de bloque, y recomendó a quienes asistan con niños, adultos mayores o personas que requieran cuidados especiales acompañarlos de cerca durante toda la jornada.

Un fotomontaje reúne la pista de la Base Aérea Las Palmas, una misa multitudinaria al aire libre y la figura del Papa León XIV que saluda con la mano en alto. (Imagen Ilustrativa Infobae)