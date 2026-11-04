Misa del papa León XIV en Las Palmas: conoce qué documentos debes llevar y qué objetos están prohibidos

El Arzobispado de Lima estableció un protocolo estricto para los fieles que asistan a la santa misa que oficiará el papa León XIV el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas. Según informó la institución a través de su cuenta oficial en la red social X, todos los asistentes deberán presentar de manera obligatoria su documento de identidad junto con la entrada correspondiente, digital o impresa, con código QR.
El organismo eclesiástico detalló una serie de recomendaciones y restricciones orientadas a garantizar el orden y la seguridad durante el encuentro con el Sumo Pontífice, en el marco de una jornada que reunirá a miles de personas en el recinto limeño.
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Documentos y planificación previa al ingreso
Para acreditar su identidad, los fieles deberán presentar DNI, pasaporte o carné de extranjería al momento del ingreso. La entrada con código QR podrá guardarse en el teléfono celular o llevarse impresa, aunque el Arzobispado de Lima advirtió que este código no debe compartirse con terceros.
La institución recomendó revisar con anticipación el bloque, el número de puerta y el horario de ingreso que figuran en la entrada, antes de salir del domicilio. También sugirió planificar la ruta hacia la Base Aérea Las Palmas con antelación y priorizar el uso de transporte público, con el objetivo de evitar el congestionamiento vehicular en los alrededores del recinto.
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Elementos permitidos para la espera
Debido a que la jornada contempla varias horas de espera previas a la celebración, el Arzobispado de Lima detalló qué artículos pueden ingresar los asistentes para su cuidado personal:
- Bloqueador solar y gorra.
- Agua o bebidas rehidratantes en botellas de plástico.
- Alimentos ligeros para consumo personal, como frutas, galletas, snacks y barras energéticas.
- Medicamentos de uso personal.
- Sillas pequeñas, ligeras y plegables para adultos mayores.
- Sillas de ruedas para personas con dificultades de movilidad.
- Coches de bebé para familias con niños de hasta cinco años.
Objetos prohibidos durante la celebración
El listado de restricciones difundido por la institución resulta más extenso. Quedan prohibidos el ingreso de armas, objetos punzocortantes, pirotecnia, bebidas alcohólicas, sustancias ilegales, cigarrillos y dispositivos para vapear, así como fumar o vapear dentro del recinto. Tampoco se permitirá el ingreso con los siguientes elementos:
- Envases de vidrio, maletas, mochilas y paquetes grandes.
- Coolers, banderolas y pancartas.
- Drones, punteros láser, trípodes y bocinas.
- Sombrillas grandes, palos rígidos y palos de banderas.
- Sillas grandes o reclinables.
- Mascotas, excepto perros guía.
Normas de comportamiento durante el recorrido papal
Al llegar al recinto, cada asistente deberá dirigirse a la dirección y puerta señaladas en su entrada, respetar el horario asignado y tener a la mano el documento de identidad junto con la entrada para agilizar los controles de acceso. Una vez dentro, deberán ubicarse en el bloque que les corresponde y seguir las indicaciones del personal de seguridad.
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Durante el recorrido del Santo Padre, el Arzobispado de Lima pidió a los fieles permanecer dentro de su bloque asignado y mantener despejados los corredores y las rutas de seguridad. La institución también solicitó evitar correr, empujar o intentar cambiar de bloque, y recomendó a quienes asistan con niños, adultos mayores o personas que requieran cuidados especiales acompañarlos de cerca durante toda la jornada.
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