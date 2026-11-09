Los 407 depósitos sospechosos de Andrés Hurtado: US$1,2 millones llegaron a cuentas de sus hijas y su exesposa

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó 407 depósitos por US$1.263.000 en cuentas de las hijas y la exesposa de Andrés Hurtado entre 2016 y 2024

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó 407 transferencias en dólares a las hijas y la exesposa del exconductor de televisión Andrés Hurtado por un total de US$ 1.263.000, equivalente a S/ 4.358.000, según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder.

Los movimientos se realizaron entre 2016 y 2024 por trabajadores o allegados de Hurtado, quien permanece en prisión preventiva por una trama de tráfico de influencias y lavado de activos.

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Las operaciones involucraron a Génesis y Josetty Hurtado, ambas radicadas en Estados Unidos, así como a María Cartaya, conocida artísticamente en el pasado como Marilú Montiel, exesposa del investigado.

Los depósitos forman parte de las diligencias que buscan esclarecer el origen de la fortuna del expresentador. La Fiscalía también detectó más de S/ 9,5 millones en abonos no justificados en cuentas de seis empresas fundadas por él o directamente vinculadas con sus actividades.

Las transferencias habrían sido realizadas por trabajadores y personas cercanas al exconductor, quien cumple prisión preventiva por presunto tráfico de influencias y lavado de activos

De acuerdo con el documento fiscal, los ingresos en soles alcanzaron aproximadamente S/ 3,5 millones, mientras que las operaciones en dólares superaron US$ 1,5 millones. La suma de ambos montos, convertida al tipo de cambio actual, excede los S/ 9 millones.

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Gran parte de los movimientos se registraron en AH Entertainment Company SAC, firma dedicada al rubro de espectáculos artísticos y constituida por Hurtado que ha sido vinculada con la adquisición de bienes de alta gama, como un vehículo Porsche de placa A5R-034 comprado al contado, además de gestiones y transferencias bajo sospecha.

Los depósitos, efectuados en distintas entidades financieras durante varios años, no guardarían relación con los ingresos conocidos o declarados del exconductor, por lo que fueron calificados como “no justificados”.

Chats de WhatsApp entre Hurtado y José Moro, quien trabajaba como su chofer y hombre de seguridad, revelan presuntas instrucciones para trasladar dinero en efectivo, realizar depósitos y entregar cantidades en soles y dólares. En las conversaciones, correspondientes al período 2020-2023, el expresentador ordenaba a su trabajador efectuar transferencias a sus hijas y remitirle las constancias de las operaciones.

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La investigación también apunta a presuntos intercambios de dinero con Christian Olivos González, alias ‘Chicho’, vinculado a una organización criminal relacionada con el tráfico ilícito de drogas. Según la Fiscalía, Hurtado habría recibido dinero de Olivos mediante intermediarios y enviado a su trabajador a recoger cantidades que podían alcanzar los US$ 20.000 o US$ 50.000.

Un aspirante a colaborador eficaz declaró que el exconductor le ordenaba acudir a determinados lugares para llevar o recoger dinero. Según su testimonio, las entregas estaban a cargo de Tatiana, hermana de Olivos.

El Ministerio Público investiga a Hurtado como presunto coautor de lavado de activos con fondos provenientes del tráfico ilícito de drogas, la corrupción de funcionarios y la minería ilegal. En los próximos días se decidirá si solicita ampliar la medida cautelar contra el exconductor.

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La Fiscalía identificó además más de S/9,5 millones en abonos no justificados en seis empresas creadas por Hurtado o vinculadas con sus actividades

A fines de octubre, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema declaró infundado el pedido de su defensa para dejar sin efecto la prisión preventiva por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias.

La resolución concluyó que se trataba de una figura no prevista por el Código Procesal Penal, que regula la cesación de la prisión preventiva, pero no el “cese de la prolongación” de esa medida cautelar.

En ese sentido, Hurtado seguirá recluido en Lurigancho hasta el 18 de septiembre de 2027, plazo que la Sala Penal Permanente confirmó a mediados de este año.

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En esta causa, al exconductor se le atribuye haber participado en el pago de una presunta coima entregada por el empresario Javier Miu Lei a la entonces fiscal Elizabeth Peralta, a cambio de que interviniera en la recuperación de barras de oro incautadas a una empresa vinculada con el empresario.