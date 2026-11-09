La música peruana ante León XIV: así se preparan la Orquesta Sinfónica y el Coro Nacional de Niños

Reportaje sobre la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional de Niños del Perú en los actos oficiales por la visita del papa León XIV. Representantes de ambas agrupaciones ofrecen declaraciones sobre los ensayos y la preparación musical previa a las presentaciones programadas en Chiclayo y en el Palacio de Gobierno.

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La visita del papa León XIV al Perú reunirá fe, tradición y música en una serie de ceremonias que quedarán en la memoria de sus protagonistas. La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú viajará a Chiclayo para acompañar la misa del pontífice, mil escenaio. Instrumentistas y niños ensayan para llevar un mensaje de esperanza ante miles de fieles y una audiencia internacional, con la responsabilidad de representar al país en una jornada vinculada con la historia de la ‘Capital de la Amistad’ y la cercanía del sumo pontífice con el Perú.

Infobae Perú conversó con los directores de ambos conjuntos musicales para conocer cómo se están preparando a solo días de su llegada al territorio peruano.

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La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú y el Coro Nacional de Niños serán parte de las actividades del papa León XIV en el territorio peruano| Foto: Paula Elizalde (Infobae Perú)

Orquesta Sinfónica Nacional del Perú prepara un repertorio sacro para la misa en Chiclayo

El director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, Fernando Valcárcel Pollard, señaló que la presentación ante el papa León XIV constituye un hecho inusual en la trayectoria del conjunto, que se acerca a los 90 años de actividad.

“Es una oportunidad muy importante para la orquesta por la trascendencia del evento”, afirmó Valcárcel Pollard en diálogo con Infobae Perú. El director destacó la identificación del pontífice con Chiclayo y sostuvo que la participación en la misa tendrá un valor especial para los integrantes del elenco.

La orquesta mantendrá su programación regular en Lima y, en paralelo, ensayará el repertorio previsto para la ceremonia religiosa. El programa incluirá música sacra y una pieza representativa de la región norteña. Además, los músicos compartirán escenario con un coro de cantantes locales.

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La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú tocará en la misa del papa León XIV en Pimentel| Foto: Paula Elizalde (Infobae Perú)

Valcárcel Pollard indicó que cerca de 47 instrumentistas viajarán a Chiclayo, junto con el equipo técnico y de producción. El grupo tendrá un ensayo previo con los músicos y cantantes de la zona, además de una prueba de sonido en el espacio donde se realizará la actividad.

El director explicó que el objetivo es lograr unidad entre todos los intérpretes para acompañar los textos litúrgicos. “La idea es que seamos una voz que exprese la palabra de Dios”, señaló.

Para el titular de la Sinfónica, la presentación también permitirá acercar el trabajo de la institución a nuevos públicos. La orquesta, recordó, pertenece al Ministerio de Cultura y reúne a más de 80 músicos. Su repertorio abarca obras clásicas, arreglos de música popular y adaptaciones de danzas tradicionales.

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La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú viajará a Chiclayo para participar de la misa del papa León XIV en Pimentel| Foto: Paula Elizalde (Infobae Perú)

“Queremos aportar a esa sensación de esperanza que todo país y, especialmente, el nuestro”, afirmó.

La integrante de la orquesta Martha Rebata Gómez también expresó la expectativa de los músicos ante la ceremonia y compartió su emoción.

“Es una vitrina ante el mundo. Es compartir nuestra cultura, nuestra fe y nuestras costumbres a través de la música”, sostuvo.

Niños y Niñas recibirán al papa León XIV

El Coro Nacional de Niños del Perú participará en dos actividades oficiales: una en Palacio de Gobierno y otra en el Gran Teatro Nacional. Dos de sus elencos intervendrán en los actos protocolares vinculados con la visita de León XIV.

La directora Mónica Canales Márquez explicó que el coro es un elenco oficial del Ministerio de Cultura fundado en 1995. Actualmente, reúne a cerca de 130 integrantes, divididos en grupos de seis a ocho años, de nueve a 11 y de 12 a 16 años, de acuerdo con la edad y el nivel de dificultad de las obras.

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Integrantes de un coro infantil expresan ante el micrófono las preguntas e inquietudes que formularían al pontífice con motivo de una visita institucional. Durante la grabación, los menores abordan temas vinculados a la vocación sacerdotal, la vida cotidiana en la Iglesia y su relación con el Perú, mientras aguardan su participación en los actos de bienvenida.

El conjunto desarrolla una programación que contempla alrededor de 60 conciertos al año, entre presentaciones, giras, actividades didácticas y colaboraciones. A lo largo de su historia, realizó actuaciones en diversas regiones del Perú y en países como Argentina, Chile, Francia e Italia.

Para las ceremonias oficiales, los niños preparan el Himno Nacional del Perú y el Himno Pontificio. Canales Márquez detalló que la obra vinculada con el Vaticano posee características musicales cercanas a las del himno peruano, tanto por su tonalidad como por su carácter marcial, lo que facilitó el proceso de aprendizaje.

El Coro Nacional de Niños ensaya para presentarse frente al papa León XIV en el Palacio de Gobierno| Foto: Paula Elizalde (Infobae Perú)

El grupo de nueve a 11 años que participará en uno de los actos está integrado por aproximadamente 45 niños. Muchos ingresaron al coro a los seis o siete años, luego de superar un proceso de admisión. Según la directora, en algunas convocatorias se registraron hasta 500 postulantes para 20 vacantes.

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“Para el Coro Nacional es la oportunidad de ser protagonistas junto con otros artífices de un momento importante en la historia del Perú”, afirmó Canales Márquez.

La directora sostuvo que los niños viven los ensayos con entusiasmo por la posibilidad de conocer al papa y participar en una ceremonia de alcance nacional.

De esta manera, el Santo Padre escuchará las voces y melodías en el territorio peruano por su regreso al lugar donde vivió por varios años llevando un mensaje de fe y solidaridad.