Perú

Donnie Yaipén cantó ‘La Cumbia del Papa’ en el concierto de Grupo 5 en Monsefú

El solista llegó como uno de los invitados especiales de la noche de aniversario en Chiclayo, durante el evento ‘Elmer Vive’ en honor al fundador de Grupo 5

Dos hombres con trajes negros bordados y brillantes sostienen micrófonos y cantan en un escenario frente a una pantalla encendida
Donnie Yaipén y Christian Yaipén interpretan un tema musical durante la presentación de la orquesta Grupo 5 en la localidad de Monsefú.
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La noche de homenaje a Elmer Yaipén Uypan sumó una aparición que el público de Monsefú no esperaba. Donnie Yaipén interpretó ‘La cumbia del Papa’ junto a Grupo 5 durante el concierto ‘Elmer Vive’, que reunió a miles de asistentes en el local La Estancia.

El cantante subió al escenario con su acordeón y abrió su participación con los primeros compases de la canción que compuso en honor al papa León XIV. La respuesta fue inmediata: los asistentes acompañaron el tema con baile y coros durante la presentación.

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La convocatoria formó parte del tributo anual dedicado a Elmer Yaipén, fundador de Grupo 5 y una de las figuras centrales en la historia de la agrupación norteña. La familia Yaipén volvió a reunirse sobre el escenario para recordar su legado musical ante el público de Monsefú, en Chiclayo.

El cantante y músico Donnie Yaipén se presenta sobre el escenario tocando el acordeón e interpretando «La cumbia del papa» durante una presentación musical en vivo junto a Grupo 5 en Monsefú. En el escenario se observa el acompañamiento de coristas y pantallas con elementos visuales de la orquesta.

Donnie agradeció la invitación de sus primos y expresó lo que significó ser parte de la fecha. “Muchas gracias a mis primos del Grupo 5 por esta linda invitación. Me ha emocionado mucho ser parte del homenaje que todos los años se hace a mi tío Elmer”, afirmó.

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El intérprete también se refirió a la recepción que ha tenido su reciente composición. “Estoy también muy agradecido con el público por aceptar, bailar y cantar ‘La cumbia del Papa’, una canción que hice con mucho cariño”, añadió.

Tras ese momento, Yaipén continuó con ‘Peruana de los ojos chinos’, otro de los temas incluidos en su repertorio. La canción mantuvo al público frente al escenario y dio paso a un cierre que unió nuevamente a integrantes de la familia.

Dos hombres con trajes oscuros y brillantes sostienen micrófonos mientras cantan sobre un escenario frente a una pantalla iluminada
Donnie Yaipén comparte el escenario con Christian Yaipén durante la presentación musical de Grupo 5 en la localidad de Monsefú.

El músico compartió micrófono con su primo hermano, Christian Yaipén, para cantar ‘Quiero olvidarte’. El tema, que fue popularizado por Grupo 5 en la voz de Elmer Yaipén Uypan, cerró la intervención del artista invitado en medio de los aplausos de los asistentes.

Donnie Yaipén cantará ante el papa León XIV

Después de su paso por Monsefú, Donnie Yaipén volverá a Lima para participar en dos actividades vinculadas con la visita del papa León XIV al Perú. El jueves 12 de noviembre cantará en la Vigilia de Oración con los Jóvenes, prevista en el Estadio Nacional.

Un día después, el viernes 13, formará parte de la misa que se realizará en las Pampas de Pimentel. En ambas fechas, el artista tiene previsto interpretar ‘La cumbia del Papa’, la canción que preparó como homenaje al pontífice.

En diálogo con Infobae Perú, Yaipén dijo que la próxima presentación tendrá un significado particular por el contexto y por la presencia del líder de la Iglesia católica. “Para mí es un honor poder cantar para nuestro Santo Padre, para el papa León XIV”, manifestó.

Yaipén afirmó que volver a ver al Santo Padre, esta vez desde el escenario, será uno de los momentos más importantes de su carrera.
Yaipén afirmó que volver a ver al Santo Padre, esta vez desde el escenario, será uno de los momentos más importantes de su carrera.

El cantante indicó que no imaginó el alcance que tendría la composición. “La verdad que no pensé que la canción pudiera llegar tan lejos”, sostuvo sobre el tema, escrito hace poco más de un año.

Yaipén explicó que la creación de la canción no respondió a una estrategia comercial. Señaló que el proyecto nació de su fe, de la admiración que siente por León XIV y de su interés por componer una obra vinculada con esa experiencia personal.

“Cuando la escribí, la hice y la produje, no fue con alguna intención comercial o algo parecido”, relató al medio. “Simplemente fue como un homenaje y, por supuesto, con mucho respeto y por un tema espiritual también”.

Dos cantantes con trajes brillantes y micrófonos actúan sobre un escenario con luces rojas y pantallas luminosas
Donnie Yaipén y Christian Yaipén cantan en el escenario durante el concierto de la agrupación musical Grupo 5 en Monsefú.

El artista ya conoció al papa León XIV durante una visita al Vaticano. Aun así, anticipó que el encuentro en Lima tendrá otro peso, porque ocurrirá frente a miles de personas y con una canción creada especialmente para la ocasión.

Será uno de los escenarios más importantes de toda mi carrera, de toda mi vida, tanto artísticamente como espiritualmente”, declaró Donnie Yaipén, quien se prepara para llevar su acordeón al Estadio Nacional y a Pimentel.

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