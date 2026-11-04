Alfredo Zambrano niega conocer a Andrés Hurtado y su respuesta choca con lo dicho por ‘Chibolín’

Ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’, Alfredo Zambrano rechazó tener algún vínculo con el expresentador de televisión y sostuvo que los cuestionamientos en su contra ya fueron archivados. Willax/ Amor y fuego.

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Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ siguieron a Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, hasta la salida de un restaurante en La Molina. El notario fue abordado por un reportero del programa de Willax TV, quien le preguntó directamente por los cuestionamientos que enfrenta, las denuncias relacionadas con su actividad profesional y su presunto vínculo con Andrés Hurtado, mejor conocido como ‘Chibolín’.

Aunque el encuentro fue breve, sus respuestas dejaron varios momentos que generaron comentarios en el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

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Esposo de Magaly Medina niega conocer a Andrés Hurtado, ‘Chibolín’. Captura: Amor y Fuego.

La intervención ocurrió el lunes 2 de noviembre, cuando Zambrano se retiraba de un conocido establecimiento gastronómico después de compartir un almuerzo.

El equipo periodístico aprovechó la ocasión para consultarle por los asuntos que han rodeado su nombre en los últimos meses. Entre ellos figuraban las acusaciones relacionadas con un presunto delito de lavado de activos y los cuestionamientos por una notaría que habría sido señalada en una investigación sobre la supuesta clonación de placas vehiculares.

Esposo de Magaly Medina niega conocer a Andrés Hurtado, ‘Chibolín’. Captura: Amor y Fuego.

Lejos de detenerse a explicar los detalles de cada señalamiento, el esposo de la conductora de ATV respondió de manera breve y aseguró que ambos asuntos ya habían quedado atrás.

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Esposo de Magaly Medina niega conocer a Andrés Hurtado, ‘Chibolín’. Captura: Amor y Fuego.

Alfredo Zambrano responde por las acusaciones contra su notaría

Una de las primeras preguntas estuvo relacionada con la presunta participación de su notaría en una red vinculada con la clonación de matrículas de automóviles. El reportero buscó conocer la posición de Zambrano frente a estos cuestionamientos y le preguntó directamente por el caso.

Sin embargo, el notario no ofreció una explicación extensa sobre los hechos ni profundizó en los alcances de las investigaciones.

Esposo de Magaly Medina niega conocer a Andrés Hurtado, ‘Chibolín’. Captura: Amor y Fuego.

Su respuesta fue contundente: “No, ya está archivado”, manifestó ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’. El tema también tuvo relación con las acusaciones por presunto lavado de activos, otro de los asuntos por los que el esposo de Magaly Medina fue consultado durante su salida del restaurante.

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En esta oportunidad, el reportero quiso conocer si tenía alguna respuesta frente a los señalamientos que habían rodeado su nombre.

Esposo de Magaly Medina niega conocer a Andrés Hurtado, ‘Chibolín’. Captura: Amor y Fuego.

Zambrano volvió a rechazar cualquier responsabilidad y mantuvo la misma postura que había expresado al responder por la presunta clonación de placas. Según lo recogido por el programa, el notario aseguró que ese asunto también había quedado atrás y que las acusaciones ya estaban archivadas.

Aunque el intercambio no permitió conocer una explicación detallada de su parte, sí dejó registrada su posición frente a los cuestionamientos. El esposo de la periodista evitó extenderse sobre el tema y prefirió mantener respuestas cortas mientras avanzaba hacia el vehículo que lo esperaba.

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Esposo de Magaly Medina niega conocer a Andrés Hurtado, ‘Chibolín’. Captura: Amor y Fuego.

Esposo de Magaly Medina niega conocer a Andrés Hurtado, ‘Chibolín’

El momento que más llamó la atención durante el encuentro llegó cuando el reportero de Willax TV cambió de tema y le preguntó por Andrés Hurtado, ‘Chibolín’. La consulta buscaba conocer si Alfredo Zambrano mantenía algún tipo de relación con el expresentador de televisión, quien permanece recluido en el penal de Lurigancho bajo prisión preventiva mientras afronta investigaciones por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos.

La respuesta del notario fue tajante y no dejó espacio para interpretaciones sobre su posición: “No lo conozco”, afirmó.

Esposo de Magaly Medina niega conocer a Andrés Hurtado, ‘Chibolín’. Captura: Amor y Fuego.

La escena que llamó la atención de las cámaras de ‘Amor y Fuego’

Pero las respuestas del notario no fueron lo único que destacó durante el informe. El equipo de ‘Amor y Fuego’ también registró una situación protagonizada por la persona que lo acompañaba mientras se retiraba del restaurante ubicado en La Molina.

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Según las imágenes difundidas por el espacio de espectáculos, el acompañante de Alfredo Zambrano escondió una botella de alcohol dentro de un automóvil rojo. El movimiento quedó registrado por las cámaras del programa y se convirtió en otro de los detalles que sus reporteros resaltaron al presentar el encuentro.

Esposo de Magaly Medina niega conocer a Andrés Hurtado, ‘Chibolín’. Captura: Amor y Fuego.

La secuencia fue comentada durante la emisión debido a que ocurrió mientras el notario era abordado por el periodista. La presencia de la botella y la manera en que fue guardada llamaron la atención del equipo televisivo, que incluyó las imágenes como parte de la cobertura.

Además, desde el programa señalaron que Zambrano habría respondido en un aparente estado de ebriedad. Esta fue una apreciación realizada durante la presentación del informe de ‘Amor y Fuego’, a partir de lo observado por sus integrantes, y no una condición confirmada mediante alguna evaluación.

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Pese a ese contexto, el reportero continuó con las consultas sobre los cuestionamientos que involucran al esposo de la conductora. Zambrano, por su parte, no cambió su posición y reiteró que los asuntos relacionados con el presunto lavado de activos y la supuesta clonación de placas ya estaban archivados.

Esposo de Magaly Medina niega conocer a Andrés Hurtado, ‘Chibolín’. Captura: Amor y Fuego.