Amigo del papa León XIV y misionero en Apurímac: muere monseñor Domenico Berni tras 47 años de labor pastoral en Perú

El obispo emérito de la Prelatura de Chuquibambilla murió el domingo 8 de noviembre en Génova, Italia, a los 86 años. Composición: Infobae

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La Iglesia católica peruana atraviesa una nueva pérdida tras el fallecimiento de monseñor Domenico Berni, religioso agustino que dedicó 47 años de su vida a la labor misionera en el país. Su trabajo pastoral se concentró en las comunidades rurales de Apurímac, donde desarrolló iniciativas religiosas y sociales junto a la población campesina.

El obispo emérito de la Prelatura de Chuquibambilla murió este domingo 8 de noviembre en Génova, Italia, a los 86 años. Su partida generó expresiones de pesar entre las autoridades eclesiásticas peruanas, que destacaron su servicio a las poblaciones más necesitadas y su cercanía con los habitantes de la región andina.

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Berni también mantuvo una estrecha relación de amistad con el papa León XIV, Robert Prevost, a quien conoció durante sus respectivas misiones religiosas en Perú. Ambos pertenecían a la Orden de San Agustín y conservaron el vínculo fraterno incluso después del regreso del prelado a Italia.

La trayectoria del religioso estuvo marcada por su trabajo en localidades alejadas, la promoción de proyectos sociales y el acompañamiento a familias campesinas. Su labor pastoral incluyó iniciativas de alimentación y educación, con especial atención a las condiciones de vida de los niños y las mujeres de Apurímac.

Conferencia Episcopal Peruana expresa sus condolencias por la muerte de monseñor Berni

La Conferencia Episcopal Peruana manifestó su pesar por el fallecimiento del obispo emérito y recordó los 47 años que dedicó a la misión religiosa en territorio nacional. En su pronunciamiento, destacó su compromiso con el anuncio del Evangelio y el servicio a las comunidades campesinas de Apurímac.

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La institución también resaltó la sencillez del religioso y su cercanía con las personas de menores recursos. Asimismo, expresó su solidaridad con la Orden de San Agustín, sus familiares, los integrantes de su comunidad religiosa y los habitantes de la Prelatura de Chuquibambilla.

El pronunciamiento incluyó un reconocimiento especial a la amistad que Berni mantuvo con León XIV. Ambos compartieron su pertenencia a la congregación agustina y una trayectoria vinculada al trabajo pastoral en Perú.

Su labor misionera comenzó en Apurímac en 1971

Impulsó iniciativas junto a Cáritas, entre ellas la distribución de semillas y hortalizas y actividades de educación alimentaria para mejorar la nutrición infantil. Vatican News

Monseñor Domenico Berni nació el 26 de mayo de 1940 en Piane di Carniglia, localidad del municipio italiano de Bedonia. Ingresó a la Orden de San Agustín y recibió la ordenación sacerdotal el 29 de junio de 1966.

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Cinco años después, en 1971, llegó a Perú para incorporarse a la misión agustina en Apurímac. Durante 15 años ejerció como párroco de Antabamba y extendió su actividad pastoral a las localidades de Grau y Cotabambas.

Su trabajo incluyó visitas a comunidades campesinas y el desarrollo de iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. El religioso estableció vínculos con las familias de la zona y promovió una labor eclesiástica que integraba la evangelización con el desarrollo humano.

El 29 de marzo de 1989, el papa Juan Pablo II lo nombró obispo prelado de Chuquibambilla. Para su consagración episcopal, Berni eligió la Basílica de San Pietro in Ciel d’Oro, en Pavía, Italia, lugar donde se conservan las reliquias de san Agustín.

Durante su servicio en Apurímac, Berni promovió iniciativas orientadas a atender las necesidades de las familias campesinas. Entre ellas destacaron los proyectos desarrollados en coordinación con Cáritas, con especial atención a la alimentación infantil.

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Uno de los programas incluyó la distribución de semillas y hortalizas, así como actividades de educación alimentaria que involucraron a mujeres de distintas comunidades. La iniciativa buscó mejorar la dieta de los niños mediante el acceso a alimentos más variados.

El religioso también defendió un estilo de vida basado en la sencillez y en la reducción de las necesidades materiales. Esa perspectiva acompañó su trabajo con las poblaciones andinas, donde mantuvo una relación cercana con las familias.

“Se puede vivir feliz en la sencillez, viendo sonreír a la gente y a los niños, aunque no tengan nada”, afirmaba Berni.

La amistad con León XIV nació durante sus misiones en Perú

El religioso italiano dedicó casi cinco décadas a la labor pastoral en comunidades rurales de Apurímac, donde acompañó a familias campesinas. Vatican News

La relación entre Domenico Berni y Robert Prevost comenzó durante sus años de trabajo religioso en Perú. Los dos pertenecían a la Orden de San Agustín y mantenían encuentros frecuentes, al menos dos veces al año, durante las reuniones de su congregación.

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El vínculo continuó cuando Prevost asumió responsabilidades de mayor jerarquía dentro de la orden y visitó distintas comunidades de los Andes como prior general. Posteriormente, el futuro pontífice llegó a la diócesis de Chiclayo por designación del papa Francisco.

En 2018, cuando Berni concluyó su misión y preparó su regreso a Italia después de 47 años en Perú, Prevost recorrió más de mil kilómetros para despedirlo. El encuentro reflejó la relación de fraternidad que ambos conservaron durante décadas.

Años después, cuando Prevost asumió como prefecto del Dicasterio para los Obispos, también visitó a Berni en la región italiana de Liguria. El religioso correspondió a ese gesto cuando su amigo recibió el nombramiento de cardenal.

En noviembre de 2025, Berni volvió a Roma para encontrarse con León XIV en el Palacio Apostólico y expresarle su cercanía. Fue uno de los últimos encuentros mencionados en el repaso de su relación.

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Sesenta años de sacerdocio y regreso a Italia

Después de concluir su responsabilidad pastoral en Chuquibambilla, Berni regresó a Italia tras casi cinco décadas de misión en territorio peruano. Su salida ocurrió al alcanzar el límite de edad establecido para el ejercicio de sus funciones episcopales.

El 29 de junio de 2026 celebró 60 años de sacerdocio, una trayectoria que incluyó su trabajo parroquial, su nombramiento episcopal y su participación en proyectos de evangelización y asistencia social en Apurímac.

La Conferencia Episcopal Peruana expresó sus condolencias a las comunidades que acompañaron su labor religiosa, en especial a los habitantes de Chuquibambilla y de las localidades donde desarrolló su misión.

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