PNP incauta mansión de Karla Casós en La Molina por investigación de lavado de activos y transferencias desde EE. UU.

Un operativo policial invadió la lujosa mansión de la modelo Karla Casós en La Molina, Lima, en una investigación por lavado de activos. Se indagan transferencias millonarias desde Estados Unidos. (Crédito: Panorama)

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Una mansión ubicada en las laderas de Rinconada, en el distrito limeño de La Molina, fue incautada tras un operativo de la Dirección de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con el Ministerio Público. El inmueble, valorizado en más de un millón de dólares, pertenece a la modelo Karla Casós, conocida en el ámbito del espectáculo por su parecido con la actriz Angelina Jolie, según Panorama.

El operativo, autorizado por un juez, se extendió por más de 24 horas, entre el viernes y el sábado. Los efectivos debieron forzar el ingreso ante la falta de respuesta en la vivienda, que cuenta con altos muros y portones eléctricos. Durante la diligencia, la Policía halló a un inquilino de nacionalidad china, quien fue desalojado del predio, que quedó a disposición del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

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La Policía Nacional del Perú incautó una mansión vinculada a la modelo Karla Casós en Rinconada, La Molina, como parte de una investigación por presunto lavado de activos. (Panorama)

Transferencias de su esposo fallecido

La investigación se remonta a la relación de Casós con el empresario estadounidense Barton Saúl Sixson, conocido como Bart Sixson, con quien contrajo matrimonio en 2023 y falleció tiempo después. Según la Dirección de Lavado de Activos, Sixson había sido sentenciado en Estados Unidos en febrero de 2002 por el delito de estructuración de operaciones financieras con dinero que provendría del tráfico ilícito de drogas.

“Se evidencia que la persona de Saúl Bartón Simpson, quien en forma posterior fue cónyuge de la señora María Carla Cassós Serrano, había hecho desplazamientos económicos superiores al millón de dólares a través de entidades financieras”, declaró el coronel Ricardo Muñoz, jefe de la Dirección de Lavado de Activos de la PNP, en entrevista con Panorama. El quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso que la modelo debe responder por el origen de esos fondos.

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Un documento financiero detalla las transferencias desde JPMorgan Chase Bank hacia Perú que investiga la Policía Nacional en el caso vinculado a Karla Casós. (Panorama)

Más de US$1,3 millones transferidos desde JP Morgan

De acuerdo con información suministrada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sixson realizó transferencias desde el banco JP Morgan, en Estados Unidos, hacia Perú entre abril de 2018 y julio de 2023. En un solo año, los investigadores detectaron 36 transferencias por un total de 1.338.843 dólares. De ese monto, Casós habría recibido 1.105.545 dólares.

“No solamente ese dinero fue derivado a la cuenta que maneja la señora Karla Casós, sino también a su entorno familiar”, indicó Muñoz. Según el oficial, la Policía aún espera información adicional sobre el caso a través de mecanismos de cooperación judicial internacional, dado que Sixson pagó una multa como sanción penal en su momento.

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Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera detalla transferencias por más de 1,3 millones de dólares hacia Karla Casós en el marco de una investigación fiscal en Perú. (Panorama)

Madre y hermana también son investigadas

El entorno familiar señalado por las autoridades está integrado por Patricia Casós Serrano, hermana de la modelo, y María Serrano, viuda de Casós y madre de la investigada. Según la Policía, los fondos recibidos se destinaron a la compra de inmuebles, pagos de tarjetas de crédito y otras actividades vinculadas al entorno económico de la familia.

Los investigadores sostienen además que parte del dinero fue utilizado para financiar una empresa en Perú que operaría como fachada. “Evidentemente, se ha demostrado que hubo inyección económica a la empresa”, señaló el coronel Muñoz, quien enmarcó el caso dentro de una presunta red transnacional de movimiento de dinero ilícito.

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Además de la mansión de Rinconada, la Policía investiga otras tres propiedades vinculadas a Casós y su familia: dos adicionales en Lima, entre ellas un departamento en el distrito de Miraflores, y una cuarta en la ciudad de Chiclayo. Todas figuran en registros públicos asociadas al nombre de la modelo o sus familiares, según indicó Panorama.

La Policía Nacional del Perú intervino una residencia vinculada a Karla Casós en La Molina durante una investigación judicial por presunto lavado de activos. (Infobae Perú/Panorama)

Defensa apela a la presunción de inocencia

Consultada por Panorama, la abogada de Karla Casós afirmó que su patrocinada «viene colaborando de forma activa e irrestricta con las autoridades competentes» y remarcó que mantiene «incólume» su derecho constitucional a la presunción de inocencia. Asimismo, la defensa solicitó respeto a la reserva del proceso penal y señaló que los argumentos y recursos legales se presentarán exclusivamente ante los órganos judiciales correspondientes, por lo que decidió no emitir declaraciones adicionales sobre el caso.

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Karla Casós, quien fue coronada Señora Perú Mundo en 2016, reside actualmente en California, Estados Unidos, donde se desempeña como influencer y desarrolla contenidos vinculados con la belleza.

La modelo Karla Casós, investigada por presunto lavado de activos en Perú, posa frente a una repisa de cosméticos. (Panorama)