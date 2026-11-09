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El cabezazo de Williams Riveros para marcar 1-0 de Universitario ante CD Moquegua por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El central paraguayo aprovechó una desconcentración de los moqueguanos luego de un tiro de esquina para poner el primer tanto de la noche para el equipo crema

El defensa apareció sin marca y abrió el marcador con cabezazo colocado para los 'cremas' - Crédito: L1MAX.
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Cuando parecía que las cosas se le complicaban a Universitario de Deportes en su duelo contra CD Moquegua, apareció la cabeza salvadora del defensor paraguayo Williams Rivero para poner el 1-0 a favor del cuadro estudiantil cuando se jugaban los 36 minutos del primer tiempo

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