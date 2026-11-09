El cabezazo de Williams Riveros para marcar 1-0 de Universitario ante CD Moquegua por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Cuando parecía que las cosas se le complicaban a Universitario de Deportes en su duelo contra CD Moquegua , apareció la cabeza salvadora del defensor paraguayo Williams Rivero para poner el 1-0 a favor del cuadro estudiantil cuando se jugaban los 36 minutos del primer tiempo

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