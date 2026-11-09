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Gol de Gianluca Lapadula tras gran ejecución de penal en Universitario vs CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026

El ‘Bambino’ tuvo una ejecución precisa desde los doce pasos y devolvió la ventaja a la ‘U’ al convertir el 2-1 en el estadio Monumental

El delantero marcó de penal el segundo de los 'cremas' en el Estadio Monumental - Crédito: L1MAX.
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Gianluca Lapadula se hizo presente en el marcador del duelo decisivo entre Universitario de Deportes y CD Moquegua, disputado este domingo 8 de noviembre por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026. El delantero tuvo la oportunidad de ejecutar desde los doce pasos y no la desaprovechó: con un remate preciso, convirtió el 2-1 para el conjunto ‘crema’ en el estadio Monumental.

El equipo dirigido por Fabián Bustos había conseguido ponerse en ventaja gracias a Williams Riveros. Sin embargo, el conjunto moqueguano reaccionó y encontró la igualdad por intermedio de Juan Diego Lojas, por lo que el cuadro local tuvo que buscar nuevamente la ventaja ante su hinchada.

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La oportunidad llegó a los 56 minutos, tras una acción dentro del área visitante. Alex Valera cayó luego de sentir el contacto de Cristian Enciso cuando intentaba rematar a portería y el árbitro Sebastián Lozano no dudó en señalar el punto penal. La decisión fue revisada por el VAR, que ratificó la determinación del juez principal.

Con la responsabilidad de ejecutar la pena máxima, Lapadula tomó el balón y sacó un potente remate que dejó sin opciones al arquero Carlos Grados. El guardameta se lanzó hacia el lado contrario y no pudo evitar el tanto del delantero, quien desató la celebración en las tribunas del Monumental con el 2-1 para Universitario.

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