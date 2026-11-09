Natalia Málaga vivió un regreso polémico al banquillo de Géminis: recibió tarjeta roja ante Alianza Lima

Ocurrió en el segundo set del partido entre ambos equipos por la jornada 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 - Crédito: LPV.

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Natalia Málaga volvió a estar al frente de Deportivo Géminis en la Liga Peruana de Vóley y protagonizó un momento de tensión durante el enfrentamiento contra Alianza Lima por la cuarta fecha de la Fase 1. La entrenadora, conocida por su carácter efusivo al dirigir, perdió la calma en el tercer set y recibió una tarjeta roja tras reclamar una decisión arbitral que consideró equivocada.

El encuentro tuvo un ritmo intenso desde el inicio y la estratega no dejó de vivir cada punto con intensidad. Sin embargo, una jugada protagonizada por la atacante Ioana Baciu terminó por encender los ánimos y provocó una reacción airada de Málaga, quien no estuvo de acuerdo con el fallo del árbitro principal, José Vásquez.

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¿Por qué Natalia Málaga recibió la tarjeta roja ante Alianza Lima?

La controversia se produjo en el tercer parcial, cuando Alianza Lima atacó por intermedio de la rumana Ioana Baciu. Para Natalia Málaga, el balón había salido fuera de los límites de la cancha, por lo que consideraba que el punto debía ser para Géminis. No obstante, el juez José Vásquez determinó que la acción favorecía al conjunto ‘blanquiazul’.

La decisión generó una inmediata reacción de la entrenadora. Visiblemente molesta, Málaga lanzó con fuerza el balón contra el piso y reclamó de manera efusiva al cuerpo arbitral. Incluso solicitó que la jugada fuera revisada mediante el video challenge para comprobar si el ataque había terminado fuera del campo.

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No obstante, el juez no dio lugar a su pedido y le mostró la tarjeta roja. La sanción provocó que la estratega respondiera con risas irónicas, mientras Alianza Lima sumaba un punto adicional. De esta manera, el equipo íntimo amplió su ventaja en un tercer set que terminó ganando por un ajustado 25-23.

Natalia Málaga volvió a dirigir a Géminis después de tres fechas

Natalia Málaga retomó la dirección técnica de Géminis en la cuarta jornada de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, luego de estar ausente en las tres primeras fechas debido a un compromiso contractual previo. De esta manera, el enfrentamiento ante Alianza Lima marcó su regreso al banquillo del conjunto de Comas.

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Durante su ausencia, el equipo afrontó sus primeros compromisos del campeonato sin la presencia de la experimentada entrenadora en la zona técnica. Su retorno se produjo en un duelo exigente ante las ‘íntimas’, en el que volvió a mostrar su habitual intensidad al dirigir y terminó protagonizando el reclamo que derivó en la tarjeta roja durante el tercer set.