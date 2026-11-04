Andrés Hurtado: Fiscalía pide archivar caso contra Elizabeth Peralta por presunto favor al exjefe de la FPF, Edwin Oviedo

La Fiscalía pidió archivar la investigación contra Elizabeth Peralta por el presunto favorecimiento a Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), a cambio de un supuesto donativo

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El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial el sobreseimiento de la investigación contra la suspendida fiscal Elizabeth Peralta por el presunto favorecimiento al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, una pesquisa que buscaba determinar si la magistrada ratificó, en febrero de 2019, el archivo de un proceso contra el exdirigente deportivo a cambio de recibir un donativo.

Según un documento difundido este miércoles por el diario Perú21, la Fiscalía Suprema Anticorrupción concluyó que no existen elementos suficientes para acreditar que Peralta recibió un beneficio económico a cambio del presunto favor en una causa por lavado de activos.

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El requerimiento, presentado por el fiscal supremo anticorrupción Gilmer Jara, sostiene que, tras las diligencias realizadas, no fue posible determinar cuál habría sido el beneficio que el exdirigente entregó presuntamente a la magistrada, quien actualmente cumple prisión preventiva por otro proceso ligado al expresentador de televisión Andrés Hurtado.

De acuerdo con la tesis fiscal, Peralta se desempeñaba como fiscal superior de lavado de activos cuando emitió una disposición que declaró infundado un recurso presentado por la Procuraduría Pública para reabrir las pesquisas contra Oviedo.

El fiscal supremo anticorrupción Gilmer Jara sostuvo que no existen pruebas suficientes para acreditar que Oviedo entregó un beneficio económico a la magistrada a cambio de favorecerlo en un proceso por lavado de activos

Entre los elementos examinados figuran las comunicaciones telefónicas entre ambos investigados y las declaraciones de los trabajadores del despacho donde laboraba la magistrada. Sin embargo, el Ministerio Público señaló que tampoco encontró irregularidades en la emisión de la disposición que confirmó el archivo del expediente.

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El juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley notificó el requerimiento de sobreseimiento a las partes procesales y les otorgó un plazo de diez días para presentar sus observaciones. Una vez vencido ese periodo, convocará a una audiencia para evaluar el pedido.

César Nakazaki, abogado de Oviedo, explicó al diario que, si el magistrado declara fundado el requerimiento, emitirá una resolución de sobreseimiento cuyo efecto, según indicó, “se equipara a una sentencia absolutoria”. Como segunda posibilidad, mencionó que el juez podría solicitar al fiscal de la Nación nuevas diligencias durante un plazo suplementario antes de que se presente otro requerimiento.

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El reciente pedido de sobreseimiento no exime a Peralta de las imputaciones que afronta en otro proceso, en el que se le atribuye haber participado en el pago de una presunta coima entregada por el empresario Javier Miu Lei.

Según la Fiscalía, el dinero habría sido destinado a conseguir la intervención de la magistrada en la recuperación de barras de oro incautadas a una empresa vinculada con el empresario. La entrega del supuesto soborno habría sido gestionada por Hurtado.

El juez supremo Juan Carlos Checkley notificó el requerimiento de sobreseimiento y concedió diez días a las partes para presentar observaciones. Después convocará a una audiencia para resolver el pedido

Por esta causa, el Ministerio Público solicitó 30 años de prisión para el expresentador, quien también afronta una investigación por presunto lavado de activos, en la que recientemente se requirió que se le impongan ocho meses de prisión preventiva.

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Semanas atrás, el Poder Judicial sobreseyó las imputaciones por presunto cohecho activo específico contra Peralta y Hurtado relacionadas con el inicio de una investigación a Paltarumi, empresa minera propiedad del peruano-estadounidense Jimmy Pflücker.

El Ministerio Público les atribuía haber ofrecido un beneficio indebido para influir en las pesquisas contra la compañía, mientras que a la fiscal Sonia Baylón se le imputaba haberlo solicitado o recibido a cambio de actuar en el ejercicio de sus funciones.

El juez concluyó que no existían pruebas de pagos a Baylón para que investigara a la minera. También consideró que las diligencias pudieron tener origen en un informe policial que recomendaba indagar a Paltarumi por presunto lavado de activos.

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