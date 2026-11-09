Papa León XIV probará arroz con pato a la chiclayana, pollo canga y postres de lúcuma durante sus vuelos por el Perú

La gastronomía peruana tendrá un lugar especial durante los vuelos del pontífice, quien fue obispo de Chiclayo durante nueve años. Por ello, el arroz con pato a la chiclayana formará parte del almuerzo previsto para su regreso a Roma el 16 de noviembre. Andina

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La visita del papa León XIV al Perú también incluirá una propuesta gastronómica que busca representar la diversidad culinaria del país. Durante sus desplazamientos aéreos, el pontífice tendrá a disposición preparaciones inspiradas en las tradiciones de distintas regiones, con ingredientes característicos de la costa, los Andes y la Amazonía.

La selección contempla desayunos, almuerzos y refrigerios, según el trayecto y el horario de cada vuelo. Entre las opciones figuran platos tradicionales del norte peruano, productos amazónicos, preparaciones con quinua y postres elaborados con ingredientes nacionales.

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El recorrido aéreo estará a cargo de Latam, aerolínea responsable del traslado del pontífice entre Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. La propuesta también contempla el viaje internacional de regreso a Roma, previsto para el 16 de noviembre.

La elección de los platos tiene una referencia especial a Chiclayo, ciudad donde León XIV ejerció como obispo durante nueve años. Por ese motivo, el arroz con pato a la chiclayana formará parte de las alternativas previstas para el último vuelo, junto con otras preparaciones de la gastronomía peruana.

Latam diseñó un menú inspirado en las regiones del Perú

Latam diseñó una propuesta con preparaciones e ingredientes de la costa, los Andes y la Amazonía para acompañar los desplazamientos del papa León XIV.

La aerolínea Latam presentó una propuesta culinaria desarrollada junto con los chefs James Berckemeyer y Aldo Yaranga. El trabajo incluyó pruebas de sabor y ejecución, además de controles logísticos y de seguridad alimentaria para adaptar cada preparación al servicio durante los vuelos.

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Felipe Andrés Gutiérrez, chef ejecutivo de Latam, explicó el criterio detrás de la selección: “Queríamos que cada vuelo tuviera un sabor propio y que el menú acompañara el recorrido del Papa por el país. Por eso, cada preparación recoge algo de la región y fue adaptada cuidadosamente a las características del servicio a bordo”.

La programación gastronómica considera las características de cada ruta. Así, los primeros trayectos tendrán opciones relacionadas con la tradición sanguchera peruana, mientras que los vuelos hacia la Amazonía incorporarán productos y técnicas propias de esa zona.

Los primeros vuelos tendrán desayunos con tradición sanguchera

James Berckemeyer y Aldo Yaranga colaboraron en el desarrollo de las preparaciones, junto con el chef ejecutivo de Latam, Felipe Andrés Gutiérrez.

Los vuelos Lima–Chiclayo, previsto para el 13 de noviembre, y Chiclayo–Cusco, del 15 de noviembre, incluirán dos alternativas de desayuno.

La primera opción estará compuesta por un sándwich de pollo con apio, butifarra y un wrap caprese. La segunda reunirá pavo norteño, pollo a la brasa y un wrap griego.

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Ambas propuestas incluirán fruta fresca de temporada y café peruano de especialidad. La selección combina preparaciones populares de la gastronomía nacional con alternativas de inspiración internacional.

Quinua y lúcuma protagonizarán el vuelo hacia Pucallpa

Para el trayecto Cusco–Pucallpa, la propuesta estará a cargo del chef James Berckemeyer. El plato principal será un roast beef de lomo acompañado de pesto andino, quinua tricolor y vinagreta de finas hierbas.

El menú también incluirá un postre elaborado con lúcuma: suspiro de lúcuma con merengue de café. La preparación incorpora dos productos presentes en la repostería peruana y formará parte del servicio previsto para el desplazamiento desde la región andina hacia la selva.

Pollo a las brasas y productos amazónicos en el vuelo nocturno

La gastronomía amazónica tendrá protagonismo durante el vuelo nocturno Pucallpa–Lima. Para este recorrido, el chef Aldo Yaranga preparará una ensalada de pollo canga, una receta que utiliza pollo cocinado a las brasas al estilo amazónico.

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El plato estará acompañado de chonta, palmito, palta y tomate. Estos ingredientes forman parte de una combinación que incorpora productos característicos de la Amazonía peruana.

La preparación se diferencia de las opciones anteriores por el uso de técnicas de cocción a las brasas y la presencia de ingredientes propios de la región selvática.

El vuelo de regreso a Roma incluirá arroz con pato a la chiclayana

El viaje de retorno del pontífice a Roma, programado para el 16 de noviembre, contará con tres servicios de alimentación. El almuerzo ofrecerá dos platos principales: asado de tira con salsa de chocolate, puré de plátano maduro, palmito a la brasa y tomates; y arroz con pato a la chiclayana.

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Esta última preparación guarda una relación directa con la trayectoria pastoral de León XIV en el norte del país, donde permaneció durante nueve años como obispo de Chiclayo.

A mitad del recorrido se servirá un sándwich de pollo a la brasa en pan brioche. El refrigerio estará acompañado de productos peruanos, entre ellos chifles de Piura, chocotejas y king kong de manjar blanco.

El último servicio será el desayuno previo al aterrizaje. Los pasajeros podrán elegir entre un omelette con bolichoclo y vegetales, una selección de jamones, quesos y panadería local, o pan con chicharrón.

La propuesta se completará con frutas peruanas, jugos naturales y café de especialidad. Este último producto procederá de cultivos ubicados a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar, entre Villa Rica y Huánuco, en la selva central del Perú.

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