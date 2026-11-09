Perú

¿Cómo intervendrán las Fuerzas Armadas en las cárceles? Estas son las facultades que les otorgó el Gobierno

La medida fue aprobada por el Consejo de Ministros al amparo de facultades legislativas delegadas por el Congreso al Ejecutivo

Militares armados y policías custodian la entrada enrejada de un penal con un cartel que indica Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones.
Efectivos militares custodian el exterior del penal de varones de Trujillo en apoyo a las autoridades penitenciarias de Perú. (Crédito: Agencia Andina)
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El Gobierno peruano dispuso la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa en los establecimientos penitenciarios declarados en emergencia, en apoyo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a la Policía Nacional del Perú (PNP). La medida, aprobada por el Consejo de Ministros al amparo de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso al Ejecutivo, busca fortalecer la seguridad y el control de los penales sin reemplazar las competencias de las autoridades penitenciarias, según informó Andina Noticias.

El decreto legislativo circunscribe la intervención militar a la seguridad externa de los recintos, lo que incluye la vigilancia del perímetro, los torreones, las vías de acceso y las zonas de influencia que puedan ser utilizadas para aproximarse a las instalaciones. La norma también habilita labores de patrullaje e inteligencia con el objetivo de mantener una presencia preventiva y detectar a tiempo situaciones que comprometan la seguridad de los establecimientos.

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Dina Boluarte habla con un micrófono ante autoridades y periodistas frente al penal Ancón I con paneles informativos a los lados
Dina Boluarte habla frente al penal Ancón I durante el anuncio sobre la entrega de terrenos para la construcción de dos centros penitenciarios en Huacho.

Vigilancia de torreones y puestos de control

Las Fuerzas Armadas quedaron autorizadas a ejecutar acciones de vigilancia, control y protección desde los torreones y puestos de observación de los penales, con el fin de supervisar el perímetro exterior y advertir con anticipación posibles amenazas. Estas tareas se suman a las actividades de identificación y evaluación de riesgos que la norma plantea como complemento de la labor policial, siempre en coordinación con las autoridades competentes.

El decreto precisa que estas funciones de reconocimiento e inteligencia no sustituyen a las que ya ejercen el INPE y la PNP, sino que operan como un refuerzo ante contextos de emergencia declarada. La medida apunta a cubrir los puntos críticos que, según el Ejecutivo, representan mayor vulnerabilidad para la seguridad externa de los recintos.

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Dos agentes penitenciarios con chalecos del INPE y GOES custodian a un hombre esposado de espaldas en la puerta de un autobús.
Agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE custodian a un interno esposado al subir a un vehículo de transporte penitenciario en Perú. (Agencia Andina)

Revisarán los accesos a los penales

Entre las facultades otorgadas, las Fuerzas Armadas podrán implementar y operar módulos o puestos de control de seguridad en los accesos a los establecimientos, para la revisión previa de personas y bienes antes de su ingreso. Esta disposición incluye el apoyo en el control y registro del ingreso de visitas, proveedores y personal penitenciario, conforme a las competencias legalmente establecidas.

La norma también habilita a los efectivos militares a respaldar a la PNP en el control preventivo de identidad, verificación e intervención de personas y vehículos en las zonas de influencia de los penales. Según el decreto, esta cooperación busca reforzar los filtros de seguridad sin modificar el esquema de competencias vigente entre ambas instituciones.

Dos agentes de espaldas con uniforme y gorra observan un dron negro suspendido en el aire frente a un árbol y un edificio.
Dos agentes de seguridad observan el vuelo de un dron durante labores de vigilancia y monitoreo aéreo en Perú. (Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Neutralizarán drones y bloquearán señales

El decreto legislativo faculta a las Fuerzas Armadas a detectar, identificar, interceptar y neutralizar aeronaves no tripuladas y otros dispositivos aéreos no autorizados, controlados a distancia o mediante sistemas automatizados de navegación. Las entidades también podrán instalar y operar inhibidores y detectores de señales radioeléctricas de telecomunicaciones destinados a prevenir comunicaciones no autorizadas que comprometan la seguridad penitenciaria.

En esa misma línea, se contempla el apoyo en la detección, identificación y desmontaje de antenas, repetidores y otros equipos de telecomunicaciones instalados sin autorización, en coordinación con la PNP y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La norma incluye, además, apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones para reforzar las labores de vigilancia, control, monitoreo e inteligencia vinculadas con la seguridad penitenciaria externa.

Apoyo en traslados y emergencias penitenciarias

La norma también contempla el respaldo de las Fuerzas Armadas en el transporte aéreo y terrestre, así como en el despliegue de personal y el traslado de internos de alta peligrosidad. Este apoyo comprende, además, labores de evacuación, asistencia, comunicaciones y soporte logístico y tecnológico ante situaciones que requieran una respuesta inmediata en los establecimientos penitenciarios.

De acuerdo con el decreto, las Fuerzas Armadas podrán brindar colaboración excepcional y temporal al INPE y a la PNP ante otras situaciones de emergencia penitenciaria, como desastres naturales, amenazas de fuga o intentos de rescate de internos, siempre en el marco de las competencias de cada institución.

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