¿Cómo intervendrán las Fuerzas Armadas en las cárceles? Estas son las facultades que les otorgó el Gobierno

Efectivos militares custodian el exterior del penal de varones de Trujillo en apoyo a las autoridades penitenciarias de Perú. (Crédito: Agencia Andina)

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El Gobierno peruano dispuso la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa en los establecimientos penitenciarios declarados en emergencia, en apoyo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a la Policía Nacional del Perú (PNP). La medida, aprobada por el Consejo de Ministros al amparo de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso al Ejecutivo, busca fortalecer la seguridad y el control de los penales sin reemplazar las competencias de las autoridades penitenciarias, según informó Andina Noticias.

El decreto legislativo circunscribe la intervención militar a la seguridad externa de los recintos, lo que incluye la vigilancia del perímetro, los torreones, las vías de acceso y las zonas de influencia que puedan ser utilizadas para aproximarse a las instalaciones. La norma también habilita labores de patrullaje e inteligencia con el objetivo de mantener una presencia preventiva y detectar a tiempo situaciones que comprometan la seguridad de los establecimientos.

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Dina Boluarte habla frente al penal Ancón I durante el anuncio sobre la entrega de terrenos para la construcción de dos centros penitenciarios en Huacho.

Vigilancia de torreones y puestos de control

Las Fuerzas Armadas quedaron autorizadas a ejecutar acciones de vigilancia, control y protección desde los torreones y puestos de observación de los penales, con el fin de supervisar el perímetro exterior y advertir con anticipación posibles amenazas. Estas tareas se suman a las actividades de identificación y evaluación de riesgos que la norma plantea como complemento de la labor policial, siempre en coordinación con las autoridades competentes.

El decreto precisa que estas funciones de reconocimiento e inteligencia no sustituyen a las que ya ejercen el INPE y la PNP, sino que operan como un refuerzo ante contextos de emergencia declarada. La medida apunta a cubrir los puntos críticos que, según el Ejecutivo, representan mayor vulnerabilidad para la seguridad externa de los recintos.

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Agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE custodian a un interno esposado al subir a un vehículo de transporte penitenciario en Perú. (Agencia Andina)

Revisarán los accesos a los penales

Entre las facultades otorgadas, las Fuerzas Armadas podrán implementar y operar módulos o puestos de control de seguridad en los accesos a los establecimientos, para la revisión previa de personas y bienes antes de su ingreso. Esta disposición incluye el apoyo en el control y registro del ingreso de visitas, proveedores y personal penitenciario, conforme a las competencias legalmente establecidas.

La norma también habilita a los efectivos militares a respaldar a la PNP en el control preventivo de identidad, verificación e intervención de personas y vehículos en las zonas de influencia de los penales. Según el decreto, esta cooperación busca reforzar los filtros de seguridad sin modificar el esquema de competencias vigente entre ambas instituciones.

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Dos agentes de seguridad observan el vuelo de un dron durante labores de vigilancia y monitoreo aéreo en Perú. (Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Neutralizarán drones y bloquearán señales

El decreto legislativo faculta a las Fuerzas Armadas a detectar, identificar, interceptar y neutralizar aeronaves no tripuladas y otros dispositivos aéreos no autorizados, controlados a distancia o mediante sistemas automatizados de navegación. Las entidades también podrán instalar y operar inhibidores y detectores de señales radioeléctricas de telecomunicaciones destinados a prevenir comunicaciones no autorizadas que comprometan la seguridad penitenciaria.

En esa misma línea, se contempla el apoyo en la detección, identificación y desmontaje de antenas, repetidores y otros equipos de telecomunicaciones instalados sin autorización, en coordinación con la PNP y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La norma incluye, además, apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones para reforzar las labores de vigilancia, control, monitoreo e inteligencia vinculadas con la seguridad penitenciaria externa.

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Apoyo en traslados y emergencias penitenciarias

La norma también contempla el respaldo de las Fuerzas Armadas en el transporte aéreo y terrestre, así como en el despliegue de personal y el traslado de internos de alta peligrosidad. Este apoyo comprende, además, labores de evacuación, asistencia, comunicaciones y soporte logístico y tecnológico ante situaciones que requieran una respuesta inmediata en los establecimientos penitenciarios.

De acuerdo con el decreto, las Fuerzas Armadas podrán brindar colaboración excepcional y temporal al INPE y a la PNP ante otras situaciones de emergencia penitenciaria, como desastres naturales, amenazas de fuga o intentos de rescate de internos, siempre en el marco de las competencias de cada institución.

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