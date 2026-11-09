Rodrigo González reveló que Latina lo llamó para regresar con ‘Amor, amor, amor’ y los rechazó: “Me siento muy valorado en Willax”

En una entrevista para el podcast conducido por Carlos Carlín, el presentador de televisión Rodrigo González detalla la propuesta que recibió de parte del directivo Erick Jürgensen para retornar a Latina Televisión junto a Gigi Mitre. Durante la conversación, González expone los motivos por los cuales decidió rechazar la oferta de retomar el programa 'Amor, amor, amor' y optar por continuar con la conducción de su espacio en Willax Televisión. Video: Baba TV

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Rodrigo González reveló que recibió una propuesta de Latina Televisión para regresar al canal junto a Gigi Mitre y retomar ‘Amor, amor, amor’, el programa que ambos condujeron antes de su salida de la emisora. El conductor de ‘Amor y fuego’ detalló el episodio durante una entrevista con Carlos Carlín en el podcast ‘Efecto Kintsugi’, por BABA TV, en la que explicó los motivos que lo llevaron a declinar la oferta y mantenerse en Willax Televisión.

La llamada de Erick Jürgensen que reabrió una puerta que parecía cerrada

González relató que el acercamiento se produjo después de seis años de trabajar en su actual canal. “Después de seis años de estar en Willax, me llamaron de Latina. Y además me llama Erick Jürgensen, que es alguien que trabajó en América Televisión en una época en la que nosotros teníamos como una guerra”, recordó el conductor, quien admitió que la noticia lo sorprendió, dado el historial de tensión entre ambos durante la rivalidad televisiva de años anteriores.

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El conductor explicó que, al enterarse de que Jürgensen había asumido funciones en Latina, descartó cualquier posibilidad de volver al canal. “Cuando veo que Eric Jürgensen llega a Latina, yo dije, uy, y ahora sí esa visión de haber pensado que podía regresar en algún momento se desvanece. Y no. Y me llamó, y me dijo que quería conversar conmigo”, relató González sobre el giro inesperado de la situación.

En una entrevista con Carlos Carlín en el podcast Efecto Quinsui, el presentador de televisión Rodrigo González aborda los motivos por los cuales decidió rechazar una propuesta para volver a Latina Televisión junto a Gigi Mitre. Durante la conversación, González expone sus razones sobre la libertad de contenidos en su actual casa televisiva, Willax Televisión, y ratifica su permanencia al frente del programa de espectáculos Amor y fuego. Video: BABA TV

Según contó, el ejecutivo le explicó que los nuevos propietarios argentinos del canal buscaban establecer una relación distinta con las figuras que habían formado parte de la historia de la emisora. “Lo que veo ahora en pantalla es algo que me gusta, y además los nuevos dueños de este canal, que son argentinos, quieren tener una buena relación, no solamente comprar un canal y llegar e invertir, sino que han hecho un estudio de la empresa”, explicó González, al citar las palabras de Jürgensen.

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El análisis comercial que motivó la propuesta de retorno

El gerente de Latina le planteó directamente las razones detrás del interés por recuperar el formato. “¿Qué pasó con este programa, ‘Amor amor amor’, con estas cifras, con este éxito comercial, por qué no continuó en esta pantalla? Porque hubo un tema de intereses personales de la gerenta de entretenimiento de ese momento. ¿Por qué no se fue ella? ¿Qué hacemos para que Gigi y Rodrigo vuelvan? Pero no solamente que vuelvan, sino que vuelva ‘Amor, amor, amor’ por Latina”, relató el conductor sobre la propuesta que le formularon.

González destacó una coincidencia particular en torno a las fechas del encuentro. El conductor recordó que el 19 de agosto de 2019 fue el día en que dejó Latina por decisión propia, tras considerar injustas ciertas condiciones impuestas en ese momento. “El 19 de agosto del 2019 fue el día que yo miré así por el retrovisor de mi auto y dije, algún día esto cambiará y regresaré aquí de otra forma”, afirmó.

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El conductor Rodrigo González expone en una entrevista con Carlos Carlín los motivos por los que rechazó la propuesta de Latina Televisión para relanzar el programa 'Amor, amor, amor'.

La reunión con Jürgensen, según precisó, terminó coincidiendo con la misma fecha, siete años después. “No puede ser que el 19 de agosto que vi el retrovisor como la puerta se iba cerrando, ahora miraba por el espejo de adelante cómo las puertas se abrían de par en par y que estaba ya en mí la decisión de volver”, describió el conductor sobre esa conexión simbólica entre ambos episodios.

El reconocimiento en Willax, el factor que inclinó la decisión final

Pese a la oferta, González explicó que el respaldo recibido en su actual canal resultó determinante para declinar el regreso. “Primero que me sentí también muy valorado en Willax Televisión, y Erasmo Wong me hizo sentir también muy valorado, muy querido dentro de la empresa, y al final pesó más eso también”, confesó el conductor, en referencia al empresario a cargo de la emisora.

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González profundizó en los motivos detrás de su decisión y detalló las condiciones de trabajo que encontró en Willax a lo largo de los últimos seis años. “Me he sentido tan bien los últimos seis años. Creo que para mí ha sido el mejor momento profesional y personal, porque tengo la libertad de hacer el contenido que quiero, no se me cuestiona absolutamente nada, no me piden una pauta de qué temas vas a tocar”, sostuvo, al contrastar esa libertad editorial con las restricciones que, según explicó, suelen existir en canales de mayor tamaño.

El conductor también fue enfático al señalar que un eventual regreso del programa no significaría una vuelta al pasado. “No es que si vuelve ‘Amor, amor, amor’, va a volver un Rodrigo que ya no soy, una Gigi que ya no es. Mi presente, del que estoy contento, entusiasmado, orgulloso y que tiene toda mi energía, es ‘Amor y fuego’. Es nuestro hijo”, afirmó González, quien remarcó que no sostiene ninguna intención de regresar a un espacio que, según su valoración, pertenece a una etapa distinta de su carrera.

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