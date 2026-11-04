Rodrigo González desmiente versión de Magaly Medina y le recuerda que la ayudó a llegar a Latina: “Ella es la pionera en espectáculos”

El conductor de ‘Amor y Fuego’ criticó que su colega evite pronunciarse sobre los cuestionamientos que rodean a su esposo y su notaría. También recordó los conflictos que marcaron su amistad y negó haber intervenido en decisiones de Latina. Willax/ Amor y Fuego.

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La controversia entre Rodrigo González, conocido como Peluchín, y Magaly Medina volvió a escalar después de que el conductor de ‘Amor y Fuego’ cuestionara públicamente a su examiga por su silencio frente a los asuntos que involucran a su esposo, Alfredo Zambrano, y los cuestionamientos relacionados con su notaría.

Durante el programa de Willax TV, el presentador también recordó la cercanía que, según su versión, Magaly mantuvo con Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, y sus hijas. Además, respondió a las declaraciones de la periodista sobre un supuesto veto que habría sufrido cuando ambos trabajaban en Latina.

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Peluchín arremete contra Magaly Medina por su esposo y su notaría: “Tú tienes bastante que responder”. Captura: Amor y Fuego.

El enfrentamiento se produjo después de que la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ contara que Rodrigo habría impedido que realizara contenidos de espectáculos en ‘La Purita Verdad’, el programa que conducía en las mañanas de Latina. Según su relato, la decisión llegó después de que el espacio incrementara su audiencia al incorporar noticias de farándula.

La respuesta de Peluchín fue extensa y estuvo acompañada de recuerdos sobre su amistad, la ayuda que asegura haberle brindado para ingresar a ese canal y las razones por las que considera que su distanciamiento no tuvo relación con la televisión.

Peluchín arremete contra Magaly Medina por su esposo y su notaría: “Tú tienes bastante que responder”. Captura: Amor y Fuego.

Peluchín responde a Magaly Medina y niega haberle prohibido hacer espectáculos en Latina

La respuesta de Rodrigo González estuvo dirigida a las declaraciones que Magaly Medina realizó durante la edición especial de ‘Magaly TV, la firme’ por sus 29 años de trayectoria televisiva. En aquella conversación, la periodista aseguró que había recibido una llamada de la gerencia de Latina para comunicarle que no podía continuar abordando contenidos de farándula en ‘La Purita Verdad’.

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Peluchín arremete contra Magaly Medina por su esposo y su notaría: “Tú tienes bastante que responder”. Captura: Amor y Fuego.

Según su versión, el programa inicialmente registraba entre dos y tres puntos de audiencia, pero logró aumentar su sintonía después de incorporar noticias de espectáculos. “Tenía dos, tres puntos; comenzó en cinco puntos, seis puntos”, contó Magaly. La conductora sostuvo que, después de ese crecimiento, una gerente del canal le comunicó que debía retirar el segmento porque Rodrigo González no estaba de acuerdo con que ella hiciera farándula.

“Me dice: ‘No, Rodrigo González dice que tú no puedes hacer farándula’”, relató. Magaly aseguró que cuestionó la decisión porque se trataba de una franja horaria distinta y porque el contenido había favorecido a su espacio. Sin embargo, afirmó que recibió una respuesta tajante: “No puedes, no puedes. Prohibido, no puedes”.

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Peluchín arremete contra Magaly Medina por su esposo y su notaría: “Tú tienes bastante que responder”. Captura: Amor y Fuego.

Ante esta versión, Peluchín rechazó haber tenido poder para decidir qué contenidos podía realizar su entonces compañera de canal. Para respaldar su posición, recordó que, cuando él todavía trabajaba en ATV, Magaly le había comentado que quería dejar ese medio y buscar una nueva oportunidad profesional.

“Imagínate si yo voy a tener, pues, la injerencia de tomar la decisión del futuro de Magaly o la permanencia de Magaly y el rubro que así se le conoció a ella”, expresó. El presentador reconoció que la periodista fue una figura pionera de los programas de espectáculos y recordó que él mismo la ayudó a establecer contactos para concretar una reunión con directivos de Latina.

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“Ella es la pionera en espectáculos. Ella era la presentadora de espectáculos de un canal, que además cuando yo formaba parte de ese canal, y te consta, fui el que ayudó a hacer el link porque me decía que ya no quería seguir en ATV, que ya no quería seguir en ATV y que quería cambiarse y que quería hacer algo diferente”, relató.

Peluchín arremete contra Magaly Medina por su esposo y su notaría: “Tú tienes bastante que responder”. Captura: Amor y Fuego.

Según su versión, Magaly le pidió ayuda para reunirse con determinadas personas y él organizó el acercamiento. La cita se realizó en el Hotel B, un detalle que Gigi Mitre también recordó durante la conversación. “En el Hotel B, me acuerdo”, comentó Gigi.

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“Sí, fue en el Hotel B”, respondió Rodrigo. El presentador aseguró que no solo la ayudó a organizar el encuentro, sino que también le ofreció su respaldo durante esa etapa de transición. “La ayudé a planificar esa reunión y le dije que contara conmigo para todo lo que en ese momento pudiese yo ayudarla”, afirmó.

Peluchín arremete contra Magaly Medina por su esposo y su notaría: “Tú tienes bastante que responder”. Captura: Amor y Fuego.

Gigi recordó que, en aquel momento, existía un juicio entre Susana Umbert y Magaly Medina, por lo que no había una relación especialmente cordial entre ellas. Incluso mencionó que ella había sido testigo de parte de aquella situación. Rodrigo utilizó ese contexto para explicar que dentro de Latina existían diferencias entre las áreas de prensa y entretenimiento. Mencionó a Susana Umbert y Luciana Olivares, a quienes describió con calificativos críticos, y sostuvo que había una disputa interna sobre las competencias de cada área.

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Según explicó, no era habitual que una persona de prensa interviniera en los contenidos de entretenimiento ni que ocurriera lo contrario. Por ello, consideró que no tenía sentido atribuirle una supuesta orden para impedir que Magaly realizara espectáculos.

Peluchín arremete contra Magaly Medina por su esposo y su notaría: “Tú tienes bastante que responder”. Captura: Amor y Fuego.

Rodrigo González explica por qué terminó su amistad con Magaly Medina

Peluchín también recordó que, después de la llegada de Magaly a Latina, ambos volvieron a encontrarse en televisión. El conductor aseguró que acudió al programa de la periodista cuando ella continuó desarrollando contenidos de espectáculos y que tuvieron una conversación frente a las cámaras sobre las razones de su distanciamiento.

“Después de eso fui a su programa cuando ella continuó haciendo espectáculos en Latina. Fui, tuvimos una entrevista, tuvimos un encuentro en el que le dije en cámaras todo lo que, eh, pensaba de qué era lo que había ocurrido y por qué se había dado nuestro alejamiento y que nada tenía que ver con la televisión”, recordó.

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Sin embargo, sostuvo que Magaly continúa insistiendo en relacionar el final de su amistad con una supuesta disputa profesional. “Pero ella quiere seguir insistiendo que es por eso”, cuestionó.

Peluchín arremete contra Magaly Medina por su esposo y su notaría: “Tú tienes bastante que responder”. Captura: Amor y Fuego.

Gigi Mitre recordó que en las mañanas de Latina también se realizaban contenidos de espectáculos, que estaban a cargo de Karen Schwarz. Rodrigo coincidió con ella y utilizó ese ejemplo para sostener que nunca tuvo la intención de impedir que otras figuras abordaran el mismo rubro.

“Imagínate si voy a empezar con, eh, pedir o, o, o exigir lo que a mí me acomoda o no, nunca se hubiesen dado las cosas como se daban en pantalla. Nunca lo he hecho, nunca lo he hecho”, afirmó.

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El conductor reconoció que hubo una ocasión en la que sí expresó su desacuerdo con una decisión del canal, pero explicó que se trataba de una persona con la que mantenía un conflicto legal. Según relató, la controversia surgió porque el medio pretendía darle espacio a alguien que estaba enfrentándolo judicialmente.

Peluchín arremete contra Magaly Medina por su esposo y su notaría: “Tú tienes bastante que responder”. Captura: Amor y Fuego.

Rodrigo recordó que esa situación fue la que terminó motivando su salida de ATV, pues no estuvo de acuerdo con la decisión de la gerencia. “Y eso no le importó a Susana Humbert y fue por eso que terminé: ‘Okey, si ustedes toman esta decisión, yo no me siento ya que esta es mi casa y me voy’. Y así pasó”, contó.

No obstante, insistió en que aquel episodio no demostraba que tuviera poder para decidir sobre la programación o impedir que otros conductores trabajaran determinados contenidos. “Entonces, no tengo yo la injerencia, no la he tenido y nunca la tuve para tomar ese tipo de decisiones y nunca he hecho ese tipo de pedidos”, sostuvo.

Peluchín arremete contra Magaly Medina por su esposo y su notaría: “Tú tienes bastante que responder”. Captura: Amor y Fuego.

Peluchín responde a las críticas por el rating de ‘Amor y Fuego’ y lanza mensaje a Magaly

Otro de los puntos que abordó Rodrigo González fue la supuesta rivalidad por los índices de audiencia. El presentador señaló que su programa ha conseguido posicionarse en el segundo lugar de su horario, pese a emitirse en Willax TV, un canal que, según indicó, comenzó siendo pequeño y ha ido creciendo con el tiempo.

También explicó que en su actual casa televisiva no existe una prohibición para que otros espacios realicen contenidos de espectáculos. Como ejemplo, mencionó que después de ‘Amor y Fuego’ continúa la programación de entretenimiento y que por las mañanas también se abordan esos temas. Gigi Mitre intervino para precisar que el programa no se limita a la farándula: “Y hacemos más que espectáculos acá”.

Rodrigo estuvo de acuerdo y explicó que ‘Amor y Fuego’ también aborda asuntos de actualidad, política y coyuntura, además de realizar entrevistas a personajes de distintos ámbitos. “Esto también es un programa de actualidad, de política. No es que cuando me conviene sí, cuando me conviene no, cuando quiero salvar a algún amigo o soy amigo del alcalde de tal distrito, voy a hacer una noticia pro”, manifestó.

El conductor insistió en que no considera que la presencia de otros programas de espectáculos represente una amenaza para su espacio y defendió la idea de que cada figura construye su propia carrera. “Nunca me he sentido amenazado. Nunca he sentido que el hecho de que muchas personas hagan lo mismo le quita público al otro. Creo que cada uno se construye su propia carrera”, afirmó.

Peluchín arremete contra Magaly Medina por su esposo y su notaría: “Tú tienes bastante que responder”. Captura: Amor y Fuego.

Sin embargo, lanzó una crítica a su colega al comparar esa posición con la de su programa y cuestionar que, según su interpretación, ella estuviera pendiente de quienes ocupan lugares superiores en audiencia.

Para Rodrigo, las diferencias entre ambos no tienen que ver con la televisión ni con una competencia por los contenidos de espectáculos, sino con asuntos personales que Magaly habría decidido mantener vigentes. “A mí siempre me ha gustado que mis amigos brillen. A mí siempre me ha gustado que a mis amigos les vaya lo mejor que puedan”, expresó.

Finalmente, el conductor le pidió a la periodista que deje de presentar el enfrentamiento como una disputa personal y que se concentre en responder por los cuestionamientos que la rodean. “Así que sería bueno que dejes ya eso de lado, que te concentres en lo que tienes que responder y dejes de hacer pensarle al público que esto es algo personal, porque tu esposo, su notaría y tú tienen bastante que responder”, sentenció.

Peluchín arremete contra Magaly Medina por su esposo y su notaría: “Tú tienes bastante que responder”. Captura: Amor y Fuego.