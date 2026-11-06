Perú

Vladimiro Montesinos denuncia penalmente al fiscal que se opone a su pedido de libertad

La defensa del exasesor presidencial acusa al fiscal superior Daniel Jara Espinoza de prevaricato tras su dictamen desfavorable. Por ello pidió su apartamiento, pero la Sala Penal rechazó excluirlo y ratificó la audiencia para el 24 de noviembre

Vladimiro Montesinos con traje y micrófono frente a custodios policiales, junto a un recuadro circular del fiscal Daniel Jara con cinta oficial
Vladimiro Montesinos comparece ante un micrófono durante una audiencia judicial junto a un retrato del fiscal superior Daniel Jara.
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La defensa de Vladimiro Montesinos presentó una denuncia penal contra el fiscal superior Daniel Alberto Jara Espinoza por presunto prevaricato, luego de que este se pronunciara en contra del pedido para que se varie su pena de prisión por detención domiciliaria.

La denuncia fue interpuesta el 21 de octubre y se dirige contra el fiscal de la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, quien dos días antes había emitido el Dictamen N.° 032-2026, con opinión desfavorable al pedido de Montesinos.

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Debido a la denuncia penal, la defensa del ‘Doc’ pidió al Poder Judicial que derive el expediente a otro despacho fiscal superior a fin de que se vuelva a pronunciar sobre su solicitud. Alegaron que se habría configurado una “causal sobreviniente e inconciliable de enemistad manifiesta” y el “quiebre definitivo del deber de objetividad procesal” del fiscal.

Sin embargo, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria rechazó el planteamiento, de acuerdo a la resolución a la que accedió Infobae. Los magistrados sostuvieron que, para el momento en que se presentó la denuncia penal contra Jara Espinoza, el fiscal ya había emitido su dictamen y devuelto el expediente al órgano jurisdiccional.

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Fragmento de texto de una resolución judicial en español sobre fondo blanco con dos numerales que detallan decisiones procesales
Un tribunal penal de Perú rechaza la solicitud de la defensa de Vladimiro Montesinos para remitir un cuaderno incidental a otro despacho fiscal.

La Sala Penal invocó el principio de preclusión procesal, según el cual las etapas ya cumplidas quedan firmes y no pueden reabrirse. Según la resolución, la jurisprudencia establece de forma uniforme que la sola interposición de una denuncia penal o queja administrativa contra un magistrado no constituye causal automática de apartamiento o pérdida de competencia. Los jueces señalaron que, si la defensa consideraba que existían razones objetivas que afectaban la imparcialidad del fiscal, debió solicitar su exclusión antes de la emisión del dictamen, lo que no hizo.

El dictamen fiscal

El fiscal Jara Espinoza había opinado, en el Dictamen N.° 032-2026 del 19 de octubre, que se declare infundada la solicitud de variación humanitaria formulada por la defensa de Vladimiro Montesinos. La petición se sustenta en la Ley 32181, que permite a mayores de 80 años cumplir condenas bajo comparecencia con restricciones o detención domiciliaria por razones humanitarias.

Como informó Infobae, la defensa del exasesor de Alberto Fujimori propuso como domicilio la casa de su cuñado en San Isidro, inmueble que la Policía Nacional del Perú inspeccionó para verificar si cumple los requisitos exigidos. El abogado Carlos Mariluz precisó que, de prosperar únicamente este pedido, Montesinos quedaría sujeto a restricciones como la prohibición de salir de Lima sin autorización judicial.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 20 mayo
La figura de Vladimiro Montesinos quedó asociada a la crisis del régimen fujimorista y a diversos procesos judiciales que impactaron la historia reciente del Perú. (Andina)

La audiencia donde se debatirá el pedido de Montesinos se llevará a cabo el 24 de noviembre a las 10:00 horas. Así lo estableció la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria a fines de octubre y lo confirmó ahora al rechazar el pedido de la defensa derivar el caso a otro despacho fiscal.

Independientemente del trámite de variación de pena, la defensa de Montesinos impulsa dos solicitudes de refundición de penas para que las condenas de los casos Pativilca y Sobres bomba queden subsumidas en la sentencia de 25 años del caso Barrios Altos, dada por cumplida en junio de este año. Por el caso Pativilca, que corresponde al asesinato de seis campesinos a manos del Grupo Colina en 1992, Montesinos recibió en enero de 2024 una condena de 19 años y ocho meses; la Corte Suprema estableció en febrero que esa pena vencería recién el 30 de septiembre de 2037.

El fiscal adjunto superior Telmo Michel Morales ratificó ante la sala la posición favorable del Ministerio Público respecto de ese pedido, al considerar que la condena puede quedar absorbida por la de Barrios Altos sin vulnerar derechos de las víctimas. Citó como precedente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en los casos de los también excondenados Arturo Pino Díaz y Juan Rivero Lazo, exintegrantes del Grupo Colina a quienes se les aplicó la misma figura jurídica.

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