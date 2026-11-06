Receta de enrollado de pollo relleno

No todo es pavo. Prueba estas recetas con pollo y cerdo para la cena navideña. (Freepik)

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El enrollado de pollo es una preparación deliciosa y versátil que combina una pechuga de pollo sazonada con un relleno de jamón, queso, verduras y otros ingredientes. Se enrolla cuidadosamente, se cocina hasta quedar dorado por fuera y jugoso por dentro, y se corta en rodajas para disfrutar de su atractivo relleno.

Es una excelente alternativa para un almuerzo familiar, una cena especial o una celebración. Además, puede acompañarse con puré de papas, arroz blanco, ensalada fresca o papas doradas.

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Enrollado de pollo relleno

Rendimiento: 6 porcionesTiempo de preparación: 25 minutosTiempo de cocción: 45 minutosTiempo total: 1 hora y 10 minutos

Ingredientes

Para el pollo

1 pechuga de pollo grande deshuesada (aproximadamente 1 kg).

2 cucharadas de ajo molido.

1 cucharadita de mostaza.

1 cucharadita de comino.

1 cucharadita de paprika o pimentón.

1 cucharada de sillao.

Jugo de medio limón.

Sal y pimienta al gusto.

2 cucharadas de aceite vegetal.

Para el relleno

150 g de jamón en láminas.

150 g de queso mozzarella o edam.

1 zanahoria mediana cortada en bastones finos.

1/2 taza de espinaca fresca.

1/2 pimiento rojo cortado en tiras.

2 huevos sancochados (opcional).

Para la salsa (opcional)

1/2 cebolla picada finamente.

1 cucharada de mantequilla.

1/2 taza de caldo de pollo.

1/2 taza de crema de leche.

Sal y pimienta al gusto.

Preparación

1. Preparar la pechuga de pollo

Coloca la pechuga de pollo sobre una tabla de cocina y realiza un corte horizontal para abrirla como un libro, procurando no separarla completamente.

Cubre con papel film y golpea suavemente con un mazo de cocina hasta conseguir un grosor uniforme. Esto permitirá enrollarla con mayor facilidad y lograr una cocción pareja.

2. Sazonar el pollo

En un recipiente mezcla el ajo molido, la mostaza, el comino, la paprika, el sillao, el jugo de limón, la sal y la pimienta.

Distribuye el aderezo sobre toda la superficie de la pechuga y deja reposar durante 15 a 20 minutos para que absorba los sabores.

3. Preparar el relleno

Lava las verduras y corta la zanahoria y el pimiento en tiras delgadas.

Si utilizas espinaca, puedes saltearla brevemente en una sartén para reducir su humedad. Ten listos el jamón, el queso y los huevos sancochados.

4. Rellenar el pollo

Extiende la pechuga sazonada sobre una superficie limpia. Coloca primero las láminas de jamón, luego el queso, la zanahoria, la espinaca y el pimiento.

Si deseas, incorpora los huevos sancochados en el centro para conseguir un relleno más vistoso al cortar.

Distribuye los ingredientes sin llegar demasiado cerca de los bordes para facilitar el enrollado.

5. Enrollar y asegurar

Enrolla cuidadosamente la pechuga desde uno de sus extremos, procurando que el relleno quede en el interior.

Utiliza hilo de cocina para sujetar el enrollado y evitar que se abra durante la cocción. También puedes envolverlo firmemente con papel aluminio apto para horno, retirándolo al final para dorar la superficie.

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6. Dorar el enrollado de pollo

Calienta el aceite en una sartén grande y coloca el enrollado. Dóralo por todos sus lados durante unos minutos para sellar la superficie.

Este paso ayuda a conseguir un exterior más apetitoso y aporta sabor a la preparación.

7. Hornear el pollo

Precalienta el horno a 180 °C. Coloca el enrollado en una fuente para horno y cocina durante aproximadamente 30 a 40 minutos, dependiendo de su tamaño y grosor.

Comprueba que el centro alcance una temperatura interna de 74 °C para asegurar que el pollo esté completamente cocido.

Retira del horno y deja reposar durante 10 minutos antes de quitar el hilo y cortar en rodajas.

8. Preparar la salsa (opcional)

En una sartén derrite la mantequilla y sofríe la cebolla hasta que esté transparente.

Agrega el caldo de pollo y cocina durante unos minutos. Incorpora la crema de leche, sal y pimienta. Remueve a fuego bajo hasta conseguir una salsa ligeramente espesa.

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Sirve sobre las rodajas de enrollado de pollo.

¿Con qué acompañar el enrollado de pollo?

El enrollado de pollo combina muy bien con diferentes guarniciones:

Puré de papas cremoso.

Arroz blanco graneado.

Papas doradas al horno.

Ensalada fresca de lechuga, tomate y zanahoria.

Verduras salteadas.

Arroz árabe para una presentación especial.

Consejos para preparar un enrollado de pollo jugoso

Uniformiza el grosor: aplana la pechuga para que se cocine de manera pareja.

No excedas el relleno: demasiados ingredientes pueden hacer que el enrollado se abra.

Asegura los extremos: utiliza hilo de cocina para mantener la forma durante la cocción.

Controla la temperatura: el centro del pollo debe alcanzar los 74 °C.

Déjalo reposar: espera unos minutos antes de cortarlo para conservar mejor sus jugos.

Retira el hilo antes de servir: corta rodajas uniformes para mostrar el relleno.

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de queso se utiliza para el enrollado de pollo?

Puedes utilizar queso mozzarella, edam o gouda. Lo importante es elegir uno que se derrita bien y combine con el jamón y las verduras.

¿Se puede preparar el enrollado de pollo sin horno?

Sí. Puedes cocinarlo en una olla o sartén profunda, a fuego bajo y tapado, agregando un poco de caldo para facilitar la cocción. Debes comprobar que el centro alcance los 74 °C.

¿Cómo evitar que el enrollado de pollo se desarme?

Es importante distribuir el relleno sin excederse, enrollar firmemente y sujetar con hilo de cocina. También puedes refrigerarlo unos minutos antes de cocinarlo para ayudar a mantener su forma.

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¿Se puede preparar el enrollado de pollo con anticipación?

Sí. Puedes dejarlo armado y refrigerado, bien cubierto, hasta el momento de cocinarlo. Mantén el pollo crudo refrigerado a 4 °C o menos y evita dejarlo a temperatura ambiente.

¿Cómo cortar el enrollado de pollo sin que se desarme?

Déjalo reposar durante unos 10 minutos después de cocinarlo. Luego retira el hilo y utiliza un cuchillo afilado para cortar rodajas de aproximadamente 2 centímetros.