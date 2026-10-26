Exoperador de Vladimiro Montesinos y un expolicía son señalados por el asesinato del excongresista Óscar Medelius

José Luis Aybar Cancho, exoperador de Vladimiro Montesinos, es señalado como presunto cabecilla de la organización criminal que habría ordenado el asesinato del excongresista Óscar Medelius y del empresario Juan Huidobro para controlar 580 hectáreas en Carabayllo.

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José Luis Aybar, exoperador de Vladimiro Montesinos, y un expolicía identificado como César Rodríguez son señalados por las autoridades como presuntos implicados en el asesinato del excongresista Óscar Medelius y del empresario Juan Huidobro, ocurrido en febrero de 2025, en un caso vinculado al tráfico de terrenos en Lima.

Según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder, el móvil del doble asesinato habría sido el control de una concesión minera no metálica de 580 hectáreas en el distrito limeño de Carabayllo, una extensión de 5,8 millones de metros cuadrados que sus administradores se habrían negado a vender para su posterior lotización.

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La investigación policial sostiene que Aybar, condenado anteriormente por su participación en un caso de tráfico ilegal de armas destinadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), habría encabezado una organización criminal dedicada a la usurpación de terrenos y su posterior comercialización como proyectos inmobiliarios.

Medelius y Huidobro fueron asesinados el 10 de febrero de 2025, cuando viajaban en una camioneta que recibió más de 18 disparos de sicarios que se movilizaban en motocicleta. Una tercera ocupante, Lourdes Fernández, sobrevivió al ataque.

El móvil del doble asesinato habría sido un negocio inmobiliario de gran escala. Según la investigación policial, los administradores de la concesión minera no metálica se negaron a vender los terrenos para su posterior lotización

La investigación atribuye un papel relevante a Rodríguez, expolicía de la División de Estafas de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y luego abogado, quien habría proporcionado desde D&H Contratistas Generales información sobre los movimientos de las víctimas vinculada con la concesión minera.

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Ocho meses después del asesinato, el exoficial removió a los apoderados de la compañía, entre ellos los fallecidos, y se nombró gerente general, de acuerdo con documentos registrales citados por el reportaje. El trámite se realizó ante una notaría de la región Amazonas, pese a que la concesión se encuentra en Lima.

Los investigadores creen que el crimen buscó apartar a los administradores de la empresa para facilitar el control de los terrenos. La Policía identifica a Jean Paul García, alias ‘Chato Yon’, recluido en el penal Castro Castro, como presunto intermediario para contactar a los sicarios, y atribuye funciones dentro de la estructura criminal a Jorge Díaz Marticorena, alias ‘Cuquín’, y Raymundo Bejar Quispe.

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Un expolicía habría facilitado información sobre las víctimas y asumido el control de la empresa. César Rodríguez, antiguo integrante de la Dirincri y luego abogado, se nombró gerente general de D&H Contratistas Generales ocho meses después del crimen, según documentos registrales citados por Cuarto Poder

Tras ser extraditado de Estados Unidos en 2006, Medelius fue condenado en 2008 a 8 años de cárcel por haber participado en una masiva falsificación de firmas para la inscripción, en el año 2000, de la agrupación fujimorista Vamos Vecino, integrante de la coalición Perú 2009.

El exlegislador también apareció en uno de los llamados ‘Vladivideos’, las grabaciones caseras realizadas por el considerado ‘hombre fuerte’ del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), en el que se lo ve recibiendo dinero.

Montesinos permanece recluido en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) de la Base Naval del Callao por violaciones de derechos humanos —entre ellas, los casos Barrios Altos, La Cantuta y Pativilca—, además de procesos por corrupción, tráfico de armas y otros delitos cometidos durante el régimen fujimorista.

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