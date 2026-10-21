Perú

Este es el distrito donde Vladimiro Montesinos viviría si el PJ acepta su pedido de libertad

‘Doc’ busca dejar la Base Naval del Callao al amparo de una ley “procrimen” del anterior Congreso. Su cuñado se haría cargo de él, según informó la defensa a la Sala Liquidadora que resolverá su solicitud

El exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Arias
El exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Arias
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El exasesor del dictador Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, afirma que vivirá en el distrito limeño de San Isidro si es que el Poder Judicial acepta su pedido para ser excarcelado por “razones humanitarias”.

Como se recuerda, Montesinos se acogió a la Ley 32181, que establece que los mayores de 81 años cumplen sus condenas bajo reglas de conducta o detención domiciliaria, para dejar el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao.

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Específicamente, el ‘Doc’ solicita que se le imponga la restricción de “someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente en los plazos designados”.

Según informó la defensa del exasesor a la Tercera Sala Penal Liquidadora Transitoria Nacional, el cuñado asumiría formalmente el cargo de tutor y custodio de Vladimiro Montesinos. El domicilio donde cumpliría la medida que disponga el tribunal, según los abogados, es el departamento del cuñado en San Isidro.

Texto de una resolución judicial con párrafos numerados y líneas con nombres y direcciones cubiertos por rectángulos negros
Un documento judicial emitido en Lima tramita la solicitud de detención domiciliaria de Vladimiro Montesinos tras señalar su condición de adulto mayor.

Ante ello, según la resolución a la que accedió Infobae, la Sala Superior dispuso que la Policía verifique si el domicilio señalado reúne las condiciones y garantías de seguridad suficientes que impidan el peligro de fuga para la ejecución de la medida que eventualmente se dicte.

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Asimismo, los jueces superiores remitieron la solicitud a la Fiscalía para que dé su opinión en el más breve plazo, considerando que Montesinos es un adulto mayor. Luego de que se reciba el dictamen fiscal, el colegiado convocará a audiencia.

Cabe precisar que Montesinos solicita su libertad provisional mientras se resuelve su pedido para que se dé por cumplida su condena de 20 años de prisión por el caso Sobres bomba. El ‘Doc’ busca lo mismo respecto a su condena por el caso Pativilca.

Fiscalía a favor de Montesinos

El Ministerio Público se pronunció a favor de una solicitud que podría acercar a Vladimiro Montesinos a dejar atrás una de las condenas que lo mantienen recluido. El exasesor pidió que su pena de 19 años y 8 meses de prisión por el caso Pativilca quede absorbida por la condena de 25 años que recibió por el caso Barrios Altos, sentencia que ya cumplió en junio de este año.

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La fiscalía emitió un dictamen en el que considera procedente la refundición de penas solicitada por la defensa de Montesinos. Según este mecanismo, la condena menor desaparecería al quedar subsumida en la mayor, lo que implicaría que el exasesor no tenga que permanecer en prisión hasta 2037, como había dispuesto la Corte Suprema.

El fiscal adjunto superior Telmo Michel Morales ratificó ante la Sala Superior Liquidadora la opinión favorable del Ministerio Público. “No se está vulnerando ningún derecho fundamental de las víctimas ni tampoco se está señalando algo que fuera ajeno de la misma norma”, sostuvo el fiscal, quien solicitó que se declare fundada la petición.

Morales basó su posición en jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional. Citó el caso del exintegrante del Grupo Colina Arturo Pino Díaz, quien solicitó refundir una pena de 20 años en una de 22 años. El Poder Judicial había rechazado ese pedido, pero el Tribunal Constitucional determinó que correspondía aplicar la Ley 10124, vigente en 1992, que permite la refundición de penas en casos conexos.

La defensa de Montesinos invocó también el precedente del caso de Juan Rivero Lazo, en el que el Tribunal Constitucional ordenó la libertad del condenado tras refundir sus penas al amparo de la misma norma. El procurador del Ministerio de Defensa, Raúl Zorrilla Cárdenas, respaldó asimismo la solicitud durante la audiencia.

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