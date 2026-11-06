Perú

MEF reconoce alza de precios de alimentos y revela los dos factores detrás de la subida

Los consumidores peruanos ya están sintiendo el alza del precios de alimentos y el ministro Elmer Cuba confirma por qué se está dando este impacto. ¿Es solo el fenómeno El Niño?

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas
El MEF confía el crecimiento del empleo para afrontar la subida de precios del fenómeno El Niño. - Crédito MEF
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La economía familiar peruana ya siente el impacto. Alrededor de once alimentos de la canasta básica ya superan ampliamente el promedio de precios de los últimos dos años y presentan alza que llegan hasta el 320% en algunos productos: el choclo y la zanahoria son algunos de estos.

Ya es tan claro el impacto, que se ha traducido en estos mayores precios, que el Ministerio de Economía y Finanzas ha reconocido los factores que inciden en estas alzas.

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“Esto está ocurriendo por dos fenómenos: el incremento fuerte de los combustibles a nivel mundial, a raíz de la guerra que hay desde marzo en el Golfo Pérsico, y el fenómeno El Niño”, explicó el ministro de Economía, Elmer Cuba.

Las precipitaciones registradas en Tumbes dejaron 324 damnificados y 625 personas afectadas en zonas urbanas y rurales.
Ya se han dado inundaciones en varias regiones del país. - Ministerio de Defensa

Perú enfrenta alza de precios

Las familias peruanas ya ven mayores precios y el impacto de los nuevos costos en su economía familiar. ¿Cómo va a hacer el gobierno para evitar un mayor impacto?

“Con empleo”, responde Cuba. “Solamente con empleo nuevo se puede enfrentar que suban un poco los alimentos. Y eso, eso camina muy bien. El empleo en Perú se está acelerando. Por ejemplo, en Lima, en este trimestre ha crecido el empleo en 6 % y está en mínimos históricos el desempleo”, agrega.

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Como se sabe, las expectativas de la inflación han subido y el mercado espera que con el fenómeno El Niño los precios sigan subiendo. El Banco Central de Reserva espera una inflación de 4,20% (en todo el año), pero en octubre la cifra de 5,25% preocupa por ser de las más altas en un tiempo.

Asimismo, el MEF reveló que se reuniría con tres ministros para coordinar acciones conjuntas para afrontar estos impactos del fenómeno climatológico.

Entrevista en Canal N con el economista Melvin Escudero sobre el incremento de precios en productos de la canasta básica familiar en el Perú. La emisión expone gráficos informativos con variaciones porcentuales de alimentos agrícolas en mercados mayoristas y aborda las repercusiones del fenómeno de El Niño y factores inflacionarios en el abastecimiento y la economía local.

Aumento del sueldo mínimo para frenar precios

Como se recuerda, el primer aumento del sueldo mínimo ya rige desde octubre, y el ministro justificó esta medida justamente como una “ayuda para enfrentar el aumento en el índice de precios al consumidor”; es decir, en el alza de precios por el fenómeno El Niño.

Asimismo, reconfirmó que el siguiente aumento está previsto para abril. Como se sabe, la promesa de Keiko Fujimori fue subir la RMV a S/1.300, y un ya se aplicó un primer tramo hacia S/1.230.

Ahora, el siguiente vendría luego del primer trimestre del 2027 y también ayudaría a los trabajadores a afrontar el incremento de los precios de los alimentos de la canasta básica familiar.

fotos de papas, bolsas de arroz y limones
El fenómeno El Niño sería uno de los más fuertes en las últimas décadas y ya impacta en el precio de alimentos. - Crédito Composición Infobae/Andina

Lo que se espera de la inflación

Asimismo, la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCRP (de fines de octubre) revela exactamente lo que espera el mercado de la inflación.

  • Analistas económicos esperan una inflación de 4,40% a fines del 2026 (la proyección fue de 4,00% en agosto y 4,20% en setiembre).
  • Sistema financiero espera una inflación de 4,50% a fines del 2026 (la proyección fue de 4,00% en agosto y 4,00% en setiembre).
  • Empresas no financieras esperan una inflación de 3,52% a fines del 2026 (la proyección fue de 3,00% en agosto y 3,48% en setiembre).

“La expectativa de inflación de los agentes económicos para 2026 se ubicó en un rango de 3,52 a 4,50 por ciento. Para 2027, los agentes esperan una inflación entre 2,75 y 3,00 por ciento, mientras que para 2028 esta variable se situó entre 2,45 y 2,50 por ciento3,00 por ciento, mientras que para 2028 esta variable se situó entre 2,45 y 2,50 por ciento”, se acota en el informe del BCRP.

Elmer Cuba, ministro de Economía de Perú
El MEF confía en que Perú puede bajar la informalidad al 50%. - Crédito Presidencia

Bajan las expectativas de la economía

Asimismo, en octubre de 2026, la mayoría de los indicadores de situación actual y todos los de expectativas disminuyeron, pero se mantienen en el tramo optimista, excepto el nivel de demanda con respecto a lo esperado y el de economía a 3 meses. Dieciséis indicadores de un total de 18 se ubicaron en el tramo optimista.

Así respondieron las empresas consultadas:

  • Las expectativas sobre la economía a 3 meses se ubican en 49,5 puntos a octubre de 2026 (la cifra fue de 57,3 en agosto y 56,8 en setiembre), con lo que ingresan al tramo pesimista. A 12 meses, la expectativa se situó en 63,1 puntos (68,1 en agosto y 67,6 en setiembre).
  • Las expectativas sobre su sector a 3 meses llegaron a 51,9 puntos en octubre (56,5 en agosto y 56,1 en setiembre). A 12 meses, el indicador fue de 62,4 puntos (67,3 en agosto y 66,7 en setiembre).
  • Las expectativas sobre la situación de su empresa a 3 meses se ubicaron en 53,8 puntos en octubre (60,5 en agosto y 59,0 en setiembre). A 12 meses, el indicador llegó a 65,7 puntos (70,3 en agosto y 68,1 en setiembre).
  • Las expectativas sobre la demanda de productos a 3 meses se situaron en 59,3 puntos en octubre (62,7 en agosto y 63,1 en setiembre). A 12 meses, el indicador fue de 67,5 puntos (71,2 en agosto y 71,7 en setiembre).
  • Las expectativas sobre la contratación de personal a 3 meses llegaron a 54,9 puntos en octubre (56,5 en agosto y 55,8 en setiembre). A 12 meses, el indicador se ubicó en 62,3 puntos (64,9 en agosto y 64,6 en setiembre).
  • Las expectativas sobre la inversión de su empresa a 3 meses fueron de 54,8 puntos en octubre (56,3 en agosto y 55,2 en setiembre). A 12 meses, el indicador llegó a 64,2 puntos (65,3 en agosto y 66,0 en setiembre).

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