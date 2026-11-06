Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 6 de noviembre

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,44 soles peruanos, experimentando una variación porcentual de -0,1% respecto al cierre previo de 3,45 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,6%, mientras que su evolución interanual muestra un avance del 1,83%.

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El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante el último día. La volatilidad actual se sitúa en 3,13%, inferior a la volatilidad de referencia de 6,61%, lo que sugiere un periodo de relativa estabilidad en el mercado cambiario.