Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 6 de noviembre

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,44 soles peruanos, experimentando una variación porcentual de -0,1% respecto al cierre previo de 3,45 soles, según Dow Jones.
En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,6%, mientras que su evolución interanual muestra un avance del 1,83%.
PUBLICIDAD
El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante el último día. La volatilidad actual se sitúa en 3,13%, inferior a la volatilidad de referencia de 6,61%, lo que sugiere un periodo de relativa estabilidad en el mercado cambiario.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Martha Maisch no va más en el JNE: Tomás Gálvez dispone cese de magistrada por límite de edad
Fiscal suprema provisional y representante del Ministerio Público ante el tribunal electoral cumplirá 70 años el próximo 10 de diciembre. Ese día se ejecutará su salida de la función pública
Reniec habilita atención en 16 regiones este sábado 07 de noviembre: revisa los horarios y las sedes disponibles
La jornada permitirá realizar gestiones relacionadas con el DNI y recoger documentos que ya se encuentren disponibles
Estatua del papa León XIV se termina de ensamblar en el Callao: fue construida en tiempo récord y espera bendición papal
La escultura de 14 metros fue instalada esta madrugada en La Punta entre aplausos de vecinos, dos semanas antes de la llegada del Pontífice al Perú
Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del viernes 6 de noviembre de 2026
La sacudida ocurrió a las 20:10 del jueves cerca de la capital regional y presentó una profundidad de 159 kilómetros, de acuerdo con la evaluación oficial inicial
Accidente en Panamericana Sur genera gran congestión: conductores esperan hasta dos horas atrapados en la vía
Los autobuses y automóviles formaron una fila de varios kilómetros hacia el norte, mientras pasajeros descendieron para caminar hasta el Trébol de Javier Prado y continuar hacia sus trabajos o estudios
MÁS NOTICIAS