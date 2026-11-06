Bebé de 13 días fue diagnosticada con dengue en Áncash: médicos investigan cómo contrajo la ‘fiebre rompehuesos’

Un reporte de Panamericana muestra la atención de una recién nacida de 13 días diagnosticada con dengue en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, en Nuevo Chimbote. Personal de salud atiende a la bebé en una cuna cubierta con mosquitero y autoridades visitan el área hospitalaria.

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En el marco del aumento de casos de dengue en el Perú, una recién nacida de apenas 13 días fue diagnosticada con la enfermedad en la región Áncash, luego de presentar fiebre durante sus primeros días de vida. La menor permanece hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, en Nuevo Chimbote, mientras recibe atención médica especializada.

El caso ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias debido a que todavía no se ha determinado cómo contrajo la enfermedad. Según informó Ricardo Natividad, director regional de Salud de Áncash, los padres de la pequeña también presentaron fiebre y posteriormente fueron diagnosticados con dengue.

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Menor soportó ‘fiebre rompehuesos’

La fiebre del dengue, también conocida históricamente como fiebre quebrantahuesos o “rompehuesos”, es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. El nombre se debe al intenso dolor muscular y articular que sienten muchas personas, como si sus huesos estuvieran rotos o hubieran sido apaleados.

De acuerdo con la información proporcionada por el director regional de Salud, la bebé procede de Casma y comenzó a presentar fiebre cuando tenía apenas tres días de nacida. Ante el cuadro clínico, ingresó el 1 de noviembre al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, donde inicialmente fue atendida por una infección generalizada.

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Un recién nacido lleva una pulsera hospitalaria mientras un mosquito aparece en un recuadro circular sobre la escena. (Infobae Perú)

Durante su evolución, los neonatólogos identificaron que también había contraído dengue. Natividad explicó que todavía no se conoce el mecanismo de transmisión, aunque existen dos posibles escenarios: que la infección se haya producido a través de la placenta durante el embarazo o por la picadura de un mosquito durante los primeros días de vida de la menor.

La sospecha de transmisión está relacionada con el diagnóstico de dengue de ambos progenitores, quienes también presentaron episodios febriles.

¿Cuál es el estado de salud de la bebé con dengue?

El director regional de Salud de Áncash informó que la evolución de la recién nacida es favorable. La pequeña ya superó la fase febril; sin embargo, deberá permanecer hospitalizada debido al riesgo de que aparezcan complicaciones posteriores.

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“Su evolución al día de hoy es favorable. Ya pasó la fase febril, pero tiene que continuar con nosotros porque sabemos que luego de la fiebre puede haber complicaciones”, declaró el médico al noticiero de 24 Horas de Panamericana.

Por otro lado, la madre de la menor pudo abandonar el área de cuidados críticos este jueves. Las autoridades del hospital realizan las coordinaciones para que permanezca dentro del establecimiento de salud junto a su hija, con el objetivo de garantizar la continuidad de la lactancia materna de manera segura.

Mientras tanto, el caso permanece bajo seguimiento médico y sanitario, debido a las particularidades del diagnóstico en una paciente de apenas 13 días de vida.

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Situación del dengue en Áncash y todo el Perú

Según la Sala Situacional del Ministerio de Salud (Minsa), hasta la semana epidemiológica 42, que comprende el periodo del 1 de enero al 24 de octubre, el Perú registró 82.554 casos de dengue y 91 fallecidos a causa de la enfermedad. En comparación con el mismo periodo del año pasado, los contagios aumentaron un 153 %, mientras que las defunciones se incrementaron en un 78 %.

Personal médico atiende a una paciente en un hospital mientras las calles inundadas favorecen la proliferación de vectores del dengue y la leptospirosis en Perú. (Infobae Perú)

Este incremento se produce en un contexto marcado por los efectos del fenómeno El Niño global y el Niño Costero extraordinario. Las condiciones climáticas asociadas a estos eventos favorecen la proliferación del mosquito transmisor del dengue en distintas regiones del país. A este escenario se suma la baja cobertura de vacunación contra la enfermedad, una situación vinculada a las deficiencias en la implementación de esta estrategia sanitaria durante los gobiernos anteriores al de Keiko Fujimori. Ambos factores representan desafíos para el control de la transmisión. Los registros actuales incluso superan los reportados en años anteriores con condiciones climáticas similares.

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En Áncash, los casos de dengue ascienden a 1557 y, hasta el último reporte del Minsa, no se han registrado fallecimientos por esta enfermedad. Sin embargo, la cifra ya representa un incremento del 8095 % respecto al mismo periodo del año pasado.

Síntomas del dengue y señales de alarma

El dengue puede comenzar con fiebre alta de aparición repentina, acompañada de dolores musculares, articulares y de cabeza. Según el Minsa, los síntomas suelen durar entre dos y siete días y pueden confundirse con los de otras enfermedades. Por ello, ante la sospecha de contagio, se recomienda acudir a un establecimiento de salud para recibir una evaluación médica.

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Entre las principales manifestaciones de la enfermedad se encuentran:

Fiebre alta: puede mantenerse entre dos y siete días.

Dolor de cabeza: generalmente intenso y persistente.

Dolor detrás de los ojos: una de las molestias características del dengue.

Dolor muscular y articular: puede presentarse en distintas partes del cuerpo.

Náuseas y vómitos: pueden acompañar el cuadro febril.

Sarpullido: aparición de erupciones en la piel.

¿Cuáles son los signos de alarma del dengue?

Una de las etapas que requiere mayor vigilancia comienza cuando la fiebre disminuye. Aunque podría interpretarse como una señal de recuperación, durante las siguientes horas pueden aparecer complicaciones que necesitan atención médica inmediata.

El Minsa identifica los siguientes signos de alarma:

Dolor abdominal intenso y continuo.

Vómitos persistentes: tres o más episodios en seis horas.

Sangrado: por la nariz, las encías u otras mucosas.

Somnolencia o irritabilidad: cambios en el comportamiento o dificultad para mantenerse despierto.

Decaimiento intenso: debilidad o deterioro del estado general.

Disminución de la cantidad de orina.

Mareos o desmayos, especialmente al ponerse de pie.

La presencia de cualquiera de estas manifestaciones requiere acudir inmediatamente a un establecimiento de salud. No se debe esperar a que aparezcan más síntomas.

Recomendación: el Minsa advierte que las personas con sospecha de dengue no deben automedicarse. Se recomienda mantener una hidratación adecuada y buscar atención médica. Para recibir orientación gratuita, está disponible la Línea 113 Salud, las 24 horas del día.

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