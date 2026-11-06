Cecilia Tait volvió a representar al vóley peruano en una ceremonia internacional: “Un saludo para el Perú”

Cecilia Tait participó en la premiación del vóley playa femenino en Dakar 2026 y envió un mensaje al Perú. Crédito: COP

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Cecilia Tait volvió a tener protagonismo en un escenario internacional. La medallista olímpica peruana participó en la ceremonia de premiación del vóley playa femenino de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se desarrollaron en Senegal. Desde Saly Beach, la integrante del Comité Olímpico Internacional (COI) y miembro de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) entregó las medallas a las parejas que consiguieron los tres primeros lugares de la competencia.

La presencia de la exvoleibolista en este importante evento reafirma su participación en el movimiento olímpico internacional y su vínculo con la disciplina que le dio grandes satisfacciones a lo largo de su carrera. Como integrante del Salón de la Fama, Tait fue parte de una ceremonia que reconoció el esfuerzo de las jóvenes deportistas y puso en escena a las nuevas generaciones del vóley mundial.

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Cecilia Tait destacó el futuro de las nuevas generaciones del vóley

“Imagínate el nuevo futuro de los jóvenes para las siguientes olimpiadas. Cómo no premiar a mi disciplina que tantos lauros me ha dado, ha dado al Perú, a mis compañeras, a la familia de mis compañeras”, expresó Tait al referirse a la emoción que le produjo participar en la premiación.

La exdeportista también destacó la experiencia de presenciar una competencia internacional en África y valoró el trabajo que viene realizando la FIVB para impulsar el vóley playa. “Siempre es indescriptible, porque cada juego olímpico o campeonato mundial tiene sus detalles. Y eso es lo bonito. Creo que el FIVB está haciendo un trabajo espectacular con el tema del beach vóley”, comentó.

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Asimismo, resaltó el ambiente que se vivió en Saly Beach durante la jornada de competencia. “Imagínate aquí en Senegal, en Saly, un calor infernal y lleno total. ¿Qué les puedo decir? Un saludo para Perú”, agregó, antes de enviar un mensaje a los aficionados nacionales.

La exvoleibolista peruana participó en la premiación de los Juegos Olímpicos de la Juventud, en Senegal. (Video: Cecilia Tait)

El rol de Cecilia Tait en el movimiento olímpico internacional

Además de su legado como deportista, Tait mantiene presencia en el ámbito dirigencial y de representación internacional. Su participación en Dakar se dio en su condición de integrante del COI y miembro de la FIVB, responsabilidades desde las que forma parte de importantes actividades del calendario deportivo mundial.

Su presencia en la ceremonia permitió que una representante peruana tuviera un papel en el reconocimiento a las jóvenes figuras del vóley playa. Se trata, además, de una nueva aparición de la histórica voleibolista en una premiación internacional, luego de su participación en otros eventos vinculados a esta disciplina.

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¿Quiénes subieron al podio del vóley playa femenino en Dakar 2026?

La competencia femenina de vóley playa de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 terminó con Países Bajos en lo más alto del podio. La dupla conformada por Jara Both y Matilda de Groot se quedó con la medalla de oro, luego de imponerse a las representantes de Italia en la final.

Cecilia Tait dijo presente en la premiación de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026. Crédito: COP

La pareja italiana integrada por Margherita Coretti y Micol Lafuenti obtuvo la presea de plata, mientras que Suiza completó el podio con Anja Gähwiler y Noemi Eugster, quienes consiguieron el bronce tras vencer a China.

De esta manera, Cecilia Tait fue parte de la entrega de medallas a las jóvenes deportistas que destacaron en el certamen. Su presencia en Dakar representa una nueva aparición de la histórica voleibolista peruana en una ceremonia de premiación internacional, esta vez en una cita olímpica dedicada a las nuevas generaciones.

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