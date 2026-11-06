Infancias del presente: lo que Poznán y Sao Paulo exigen a las políticas públicas

Un grupo de estudiantes de secundaria participa en un taller escolar con hojas de trabajo sobre sus pupitres en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En un escenario global convulso, garantizar plenamente los derechos de las infancias exige reivindicar la educación como un imperativo ético, político y humanístico. Dos encuentros de 2026 ofrecen una hoja de ruta para hacerlo: la 78.ª Asamblea y Conferencia Mundial de la OMEP, celebrada en Poznań (Polonia), y la XIV Asamblea General de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en São Paulo (Brasil). Hablo desde un doble compromiso, desde la vicepresidencia de OMEP Latinoamérica y como integrante activa de la red CLADE. Desde ese lugar sostengo que leer juntas ambas declaraciones no es una coincidencia institucional, sino una necesidad. Cada una aporta lo que a la otra le falta para construir sistemas educativos verdaderamente emancipadores desde la primera infancia.

La Declaración de Poznań recuperó la herencia ética de Janusz Korczak para recordar una verdad radical: niños y niñas no son proyectos ni “ciudadanos del mañana”. Son sujetos de derecho presente, con capacidad plena de incidir en sus comunidades. De esa premisa se desprenden tres afirmaciones. Primero, la atención y educación temprana debe cimentarse en la ternura, el cuidado mutuo y la erradicación de toda forma de violencia o humillación. Segundo, el juego no es una actividad trivial. Segundo, el juego no es un entretenimiento periférico. Es el lenguaje primordial de la infancia, un derecho inalienable y la matriz donde se tejen la creatividad, la convivencia pacífica y el desarrollo integral. Tercero, las y los docentes de la primera infancia ocupan un lugar insustituible como defensores de los derechos humanos, porque su labor cotidiana sostiene la cohesión social y la cultura de paz.

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Un adolescente con autismo ensambla bloques didácticos de colores sobre una mesa dentro de un salón de clases junto a otros estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si Poznań puso el acento en la pedagogía, São Paulo lo puso en las condiciones políticas que la hacen posible. La Declaración de la CLADE alzó una voz latinoamericana categórica frente a la intensificación de las lógicas privatizadoras, la desigualdad estructural, la crisis climática y las narrativas de crueldad. Estas amenazas golpean con más fuerza a las comunidades empobrecidas y a los pueblos originarios. Ante el recorte del financiamiento público y el desmantelamiento de lo común, la CLADE ratificó la educación como bien común y como derecho humano habilitante, sin el cual no hay democracia ni justicia social posibles. Reclamó también restituir la dignidad pedagógica, respetar los tiempos de aprendizaje y proteger los proyectos comunitarios donde la esperanza prevalece sobre la exclusión.

La fuerza de ambas declaraciones está en su complementariedad. OMEP aporta la densidad pedagógica: i) la centralidad del desarrollo temprano, ii) el afecto y iii) la escucha atenta de las voces infantiles. CLADE aporta la mirada crítica para defender lo público, la equidad distributiva y el antirracismo en nuestra región. Una sin la otra queda incompleta. Una pedagogía de la ternura sin financiamiento ni justicia social se vuelve retórica, y una defensa de lo público que no escucha a las infancias pierde su sentido. Juntas nos permiten afirmar que la atención a la primera infancia no puede reducirse a guarderías asistenciales ni a una etapa preparatoria para el mercado. Es la piedra angular cívica de nuestras sociedades.

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Un libro abierto de historia reposa sobre un pupitre frente a varios alumnos uniformados que realizan tareas en un aula con asientos vacíos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Traducir este marco en transformaciones reales exige Estados garantes y decisiones políticas valientes: i) inversión pública sostenida y creciente en educación inicial, con criterio de justicia social; ii) condiciones de trabajo dignas y formación crítica para el profesorado; iii) entornos educativos seguros y sostenibles; y iv) el reconocimiento de las familias como aliadas sustanciales. Además, exige algo más difícil que un presupuesto: transformar nuestras instituciones para que las voces, sensibilidades e intereses de niñas y niños incidan de verdad en la toma de decisiones.

Defender hoy la primera infancia es un acto insumiso contra la diferencia y la crueldad. Una apuesta ética por resguardar la esencia de lo humano. Unir la memoria pedagógica de Polonia con la resistencia latinoamericana expresada en Brasil nos compromete a algo concreto: construir un horizonte educativo profundamente humanizado, donde la voz de cada niña y niño sea acogida con dignidad y ocupe el centro de nuestro futuro.

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