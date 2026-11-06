Keiko Fujimori dio Mensaje a la Nación por sus 100 días de gobierno: cifras, anuncios y balance de su gestión

Keiko Fujimori presenta un balance de sus primeros 100 días de gobierno desde un atril, rodeada por banderas de Perú. (Presidencia del Perú)

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La presidenta Keiko Fujimori presentó este jueves 5 de noviembre un balance de sus primeros 100 días de gobierno, en un Mensaje a la Nación en el que detalló las acciones emprendidas frente a la inseguridad ciudadana, el fenómeno El Niño y la paralización de obras públicas. La mandataria expuso cifras de su gestión, defendió las decisiones adoptadas desde el 28 de julio y reconoció que todavía existen problemas que requieren atención.

Durante su intervención, Fujimori aseguró que el Ejecutivo destinó S/1.500 millones a trabajos de prevención frente al fenómeno El Niño y reportó la desarticulación de 37 organizaciones criminales y 2.700 bandas delincuenciales. También informó sobre la captura de 16.325 personas requisitoriadas y anunció que continuará la implementación de medidas para recuperar el control de los establecimientos penitenciarios.

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“Si bien en cien días no se resuelven los problemas acumulados durante años, sí alcanza para demostrar una manera de gobernar, trabajar, decidir, corregir y dar la cara, evidenciando gestión”, sostuvo la jefa de Estado al comenzar su discurso.

Keiko Fujimori presentó avances frente al fenómeno El Niño

La mandataria dedicó una parte importante de su mensaje a las acciones de prevención ante las lluvias intensas y las posibles emergencias asociadas al fenómeno El Niño.

Según las cifras expuestas, en los últimos tres meses se invirtieron S/1.500 millones en prevención, un monto que, de acuerdo con Fujimori, duplica lo ejecutado durante todo 2025.

Precisó que se realizaron trabajos de descolmatación en 179 kilómetros de ríos de la costa peruana, equivalentes al 85 % de lo programado, con la remoción de aproximadamente 4,5 millones de metros cúbicos de material.

Fujimori aclaró que los recursos no serán exclusivos para Piura, sino que atenderán necesidades pendientes en distintas regiones. Difusión

También informó que se destinaron S/320 millones para la descolmatación y el enrocado del río Moche, en La Libertad, y que se culminaron 35 kilómetros de defensas ribereñas en Cañete, Chincha y Pisco.

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En materia de respuesta ante emergencias, aseguró que el Gobierno adquirió 77 puentes Bailey y cuenta con más de 2.000 unidades de maquinaria y equipos disponibles para las regiones. Asimismo, mencionó el despliegue de buques, helicópteros, aviones y 13.000 efectivos de las Fuerzas Armadas.

Para enfrentar la sequía y el déficit hídrico en las zonas andinas y amazónicas, señaló que se destinaron S/350 millones a la protección de la actividad agrícola y ganadera.

Seguridad ciudadana: 37 organizaciones criminales desarticuladas

Fujimori identificó a la inseguridad ciudadana como el principal problema que enfrenta el país y aseguró que su administración ha reorganizado las acciones contra las organizaciones delictivas.

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De acuerdo con su balance, durante los primeros 100 días se desarticularon 37 organizaciones criminales y 2.700 bandas delincuenciales, se capturó a 16.325 personas requisitoriadas y se incautaron más de 1.300 armas de fuego.

La presidenta también destacó la creación del Comando Unificado y de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, instancias con las que el Ejecutivo busca coordinar la respuesta frente a la criminalidad.

Efectivos del Comando Unificado Pataz custodian a un grupo de personas detenidas junto con fusiles y explosivos incautados durante el operativo Marco Marín en la región de La Libertad. (Ministerio del Interior)

En el ámbito penitenciario, informó que se trabaja para recuperar el control de cinco establecimientos: Cochamarca, Ancón I, Castro Castro, El Milagro y Challapalca. Además, reiteró que en los próximos meses se construirán dos nuevos megapenales.

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Fujimori anunció también la conformación de un grupo de trabajo encargado de elaborar una propuesta de reforma de la Policía Nacional, encabezado por el ministro del Interior y el jefe de la institución.

“No hemos vencido al crimen aún, pero empezamos a enfrentarlo bajo una sola dirección, con decisión y sin bajar la guardia”, manifestó.

Obras destrabadas y medidas en salud y educación

La presidenta sostuvo que otro de los objetivos de su administración ha sido reactivar proyectos de infraestructura paralizados durante años.

Entre los casos mencionados figuran la rehabilitación de la carretera Longitudinal de la Sierra, tramo 2, en Cajamarca; el puente San Francisco, en Ayacucho; la carretera Checca-Mazocruz, en Puno; y la recuperación progresiva del servicio ferroviario Huancayo-Huancavelica.

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En salud, informó que cuatro hospitales nacionales y 41 centros de salud de Lima ya comparten historias clínicas electrónicas y que se han tramitado más de 148.000 referencias de manera digital.

También señaló que se destrabaron 71 proyectos de agua y saneamiento en 21 regiones, destinados a beneficiar a aproximadamente 2,8 millones de personas.

En educación, Fujimori destacó la distribución de 13 millones de materiales educativos y anunció la entrega de 2.000 becas para egresados de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR).

Economía: ratifica S/18.000 millones adicionales para 2027

En el bloque económico, la mandataria reiteró que el Gobierno contempla S/18.000 millones adicionales para 2027, como parte de las medidas fiscales orientadas a enfrentar emergencias y financiar infraestructura.

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De ese monto, destacó que se destinarán S/2.500 millones a bonos temporales para familias afectadas por desastres climáticos y otros grupos vulnerables, incluidos jubilados.

También mencionó S/6.000 millones para infraestructura educativa y S/7.000 millones destinados a proyectos paralizados.

Estas asignaciones forman parte del paquete fiscal que el Ejecutivo había anunciado previamente en octubre.

Fujimori recordó además que, desde el 1 de octubre, la remuneración mínima vital aumentó S/100 y alcanzó los S/1.230 mensuales.

Sobre el desempeño económico, afirmó que existen mejores expectativas de inversión y crecimiento, y señaló que las exportaciones podrían alcanzar los US$107.000 millones durante 2026.

Fujimori cuestionó el alcance de las facultades legislativas

La mandataria también se refirió a la decisión del Congreso de aprobar facultades legislativas en 27 materias, de las 66 solicitadas por el Ejecutivo.

Aunque reconoció las atribuciones concedidas para enfrentar la inseguridad y el fenómeno El Niño, consideró que resultan insuficientes para atender todos los problemas identificados por su administración.

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“Reconozco esas herramientas y haremos buen uso de ellas, pero no bastan para atender todos los problemas que encontramos. No bajaremos los brazos”, afirmó.

En la parte final del mensaje, convocó a los gobiernos regionales, alcaldes, empresarios, instituciones académicas y ciudadanos a participar en los esfuerzos para atender los principales desafíos del país.

“He querido presentarles resultados, cifras y hechos concretos, porque creo que un gobierno tiene la obligación de rendir cuentas y hablarle a su pueblo con la verdad”, señaló.

Fujimori cerró su discurso reconociendo que persisten dificultades en materia de seguridad, empleo y servicios públicos, y aseguró que los primeros 100 días representan el comienzo de su administración para el periodo 2026-2031.

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