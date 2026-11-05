¿Por qué aumentan los precios de los principales productos en los mercados de Lima?

El precio de varias frutas aumentó en el mercado Juan Velasco Alvarado, donde los comerciantes atribuyeron la situación a una menor disponibilidad de productos, las dificultades para trasladar la carga y los efectos de las lluvias en las zonas de producción. La palta figura entre los productos con mayor variación: su precio pasó de entre siete y ocho soles a 12 soles por kilo, según relataron las vendedoras.
Los comerciantes señalaron que las precipitaciones intensas, los deslizamientos y los huaicos pueden interrumpir el tránsito de los camiones que llevan frutas a los centros de abasto. Cuando los vehículos quedan detenidos en las rutas o tardan más de lo previsto, parte de la mercadería puede deteriorarse antes de llegar a los puestos. Esa pérdida, indicaron, se traslada luego al consumidor.
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La reportera María Pía Ponce recogió testimonios de vendedoras que advirtieron cambios en los hábitos de compra de los clientes. Una comerciante resumió la situación con una frase que refleja la reducción en las cantidades adquiridas: “Lo que llevaba medio kilo lleva uno. Lo que llevaba un kilo lleva medio kilo”. Para los vendedores, el alza obliga a muchas familias a limitar sus compras o a optar por productos de menor precio.
La escasez de fruta impactó en los precios de la palta y la naranja
En los puestos del mercado, las comerciantes afirmaron que la palta escasea en sus distintas variedades. “No hay fruta”, dijo una de las vendedoras al explicar que la oferta no alcanza para abastecer los negocios con regularidad. La menor entrada de mercadería ha elevado el precio de un producto que antes se ofrecía a un costo menor, de acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar.
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La naranja también registró un incremento. Una comerciante señaló que una unidad que antes costaba 1,50 soles pasó a venderse a tres soles. El kilo de naranja destinado a jugos, en tanto, llegó a 10 soles, según indicaron en el mercado. Las diferencias de precios dependen de la variedad, el estado de la fruta y la disponibilidad de cada jornada, pero las vendedoras coincidieron en que la tendencia ha sido ascendente.
Las comerciantes vincularon el encarecimiento con los problemas de origen y transporte. Una de ellas sostuvo que, cuando la mercadería escasea, los camiones dejan de ingresar con la misma frecuencia o reducen el volumen de la carga. “Cuando es escasez no entra, pues, la mercadería”, explicó. A esto se suman los costos de combustible, que también inciden en el traslado desde las zonas productoras hacia los mercados de la ciudad.
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El mango y la manzana delicia también registraron incrementos
El mango forma parte de las frutas que han subido de precio, aunque las comerciantes no precisaron una tarifa única debido a las diferencias entre variedades y calidades. La variación depende de la procedencia de la fruta y de la cantidad disponible para los vendedores. En el mercado, los puestos ajustan sus precios según el valor al que reciben cada caja o cada carga.
La manzana delicia mostró uno de los contrastes más claros. El kilo se ofrece actualmente a 6,50 soles, cuando antes costaba entre 3,50 y cuatro soles, de acuerdo con las vendedoras. El aumento afecta a un producto de consumo frecuente y se suma a las dificultades de los compradores, que deben reorganizar el presupuesto destinado a frutas y otros alimentos.
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Los comerciantes también mencionaron el caso de la manzana chilena. Una caja cuesta 210 soles para los vendedores, quienes la ofrecen al público a 14 soles por kilo. El precio de compra, sumado al flete, las pérdidas por fruta malograda y los gastos del puesto, determina el valor final que pagan los clientes. En ese escenario, los vendedores sostienen que su margen para reducir los precios es limitado.
Los vendedores temen que el alza continúe hacia fin de año
La preocupación de los comerciantes apunta a los próximos meses. Una vendedora consideró que las subas podrían mantenerse hacia fin de año si persisten las dificultades de abastecimiento. “Cuando sube ya no baja. Ya toda mercadería cuando sube ya no baja”, afirmó al referirse al comportamiento de los precios en la cadena de comercialización.
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Los testimonios recogidos en el mercado Juan Velasco Alvarado reflejan una cadena de efectos que comienza en las zonas de producción y termina en las compras cotidianas. Las lluvias y los huaicos pueden afectar los cultivos o bloquear las vías de acceso. Cuando los camiones no llegan a tiempo, se reduce la cantidad disponible, aumentan las pérdidas y los comerciantes reciben mercadería a un costo mayor.
La situación ya se percibe en los hábitos de quienes acuden a los puestos. Algunos clientes reducen la cantidad que compran; otros sustituyen la palta, la naranja, el mango o la manzana por productos que se ajusten mejor a su presupuesto. Mientras los vendedores esperan una mayor regularidad en el ingreso de carga, los precios de las frutas continúan condicionados por la disponibilidad, el transporte y los costos asociados al abastecimiento.
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