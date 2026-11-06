Perú

Estatua del papa León XIV se termina de ensamblar en el Callao: fue construida en tiempo récord y espera bendición papal

La escultura de 14 metros fue instalada esta madrugada en La Punta entre aplausos de vecinos, dos semanas antes de la llegada del Pontífice al Perú

Una grúa instala una estatua del papa León XIV en el parque Niño Gaelito, en La Punta, Callao. La transmisión muestra la escultura suspendida frente al mar, el área del monumento y a vecinos reunidos durante los trabajos.
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La estatua del papa León XIV, de 14 metros de altura, fue instalada esta madrugada en el parque Niño Gaelito de La Punta, en el Callao, entre aplausos de vecinos y trabajadores que se congregaron en el lugar para presenciar el momento. La obra llegó al distrito chalaco después de un traslado nocturno que demandó entre cuatro y cinco horas desde el taller donde fue construida.

El traslado se realizó a paso lento y con extremo cuidado. El convoy debió desplazarse por los bordes de la vía rápida y detenerse ante cada obstáculo en la calzada. A pesar del horario —entre las 2:30 y las 4 de la madrugada—, varios transeúntes que advirtieron el paso de la escultura se detuvieron a fotografiarla y aplaudieron a su paso.

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Una transmisión de América Noticias muestra el montaje con grúa de una estatua del papa León XIV en el Parque Niño Gaelito, en La Punta, Callao. Trabajadores colocan las piezas junto a una estructura vertical frente al mar.

Solo la cabeza de la estatua pesa una tonelada. La pieza fue trasladada en partes y ensamblada en el lugar en las primeras horas de la mañana. A las 7:25 del viernes, la escultura quedó oficialmente instalada en el parque, ante una nueva ronda de aplausos.

La obra fue realizada por dos escultores con diez colaboradores en un tiempo récord de 45 días. Según los responsables del proyecto, la fabricación debió haber tomado entre cuatro y cinco meses. La estatua, que mide 14 metros de altura, sería la más grande del mundo entre las dedicadas a distintos papas.

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Una grúa eleva una estatua blanca de un papa sobre una estructura junto a una carretera
Una grúa eleva una estatua del papa León XIV durante su instalación en el Callao, Perú. (Captura América TV)

El alcalde del Callao celebró la obra como una muestra de amor al Pontífice

César Pérez, alcalde del Callao, estuvo presente en la instalación y valoró la escultura como un gesto colectivo de devoción. “Esto es una muestra de amor que da el pueblo chalaco al papa León XIV”, afirmó la autoridad municipal ante los medios.

Pérez destacó las dimensiones de la obra y su carácter histórico. “Son catorce metros de altura junto con su pedestal. Es la más alta a nivel mundial. Estamos orgullosos de haber podido darle a nuestro querido papa León XIV, como una muestra de amor, de fe, de cariño hacia él y a todo el pueblo peruano y extranjero, esta estatua”, señaló el alcalde.

Estatua blanca del papa con los brazos extendidos junto al mar y un texto televisivo sobre su instalación en el Callao
Una estatua del papa León XIV es instalada frente al mar en el Callao, Perú, durante las labores de ensamblaje. (Captura América TV)

El papa León XIV llegará el miércoles y pasará por la Costa Verde del Callao

El papa León XIV tiene previsto arribar al Perú el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Su recorrido oficial incluye el paso por la Costa Verde chalaca, precisamente el tramo donde se emplaza la estatua. Sin embargo, no hay ningún punto en la agenda oficial que contemple una detención frente a la escultura ni una referencia explícita a ella.

Las autoridades del Callao indicaron que el Pontífice transitará por ese corredor vial para dirigirse a un albergue al que prestó ayuda años atrás, actividad que sí figura en el programa oficial de la visita. La comitiva papal contará con un fuerte operativo de seguridad dispuesto por el gobierno regional.

Una grúa sostiene una estatua blanca junto a un pedestal, frente al mar, con personas alrededor
Una grúa coloca la estatua del papa León XIV sobre un pedestal frente al litoral del Callao, en Perú. (Captura América TV)

Las autoridades esperan que el papa bendiga la estatua el 16 de noviembre

Pese a que la parada no está confirmada en el itinerario vaticano, las autoridades del Callao albergan la expectativa de que León XIV regrese al distrito el 16 de noviembre para reunirse con la hermandad local y, en ese marco, bendiga la escultura. Se trata, por ahora, de una aspiración de los funcionarios regionales y no de un compromiso oficial.

Desde el programa de la visita, lo único confirmado es el paso del papa por la Costa Verde y su visita al albergue. Quienes acompañen al Pontífice en ese tramo podrían señalarle la estatua, aunque no existe certeza sobre las condiciones exactas en que realizará ese recorrido ni si lo hará en un vehículo que le permita distinguirla.

Una grúa eleva una estatua del papa León XIV junto a una estructura de concreto
Una grúa eleva la estatua del papa León XIV durante su instalación en el Callao, Perú. (Captura América TV)

Vecinos del lugar se emocionaron con la instalación de la escultura

La instalación convocó a residentes de La Punta que observaron el ensamblaje desde temprano. Una de ellas, Maritza, manifestó su emoción con lágrimas en los ojos. “Una imagen de él representa mucha fe, mucha esperanza. El saber que paso siempre por acá y verlo es saber que me voy acompañada de él”, dijo ante las cámaras.

La mujer agregó que madrugaría para estar presente donde el papa se encuentre durante su visita. Su testimonio reflejó el sentimiento de varios vecinos que, espontáneamente, comenzaron a corear “¡El papa es chalaco, el papa es chalaco!” al momento en que la escultura quedó erguida en el parque.

Estatua del papa León XIV frente al mar, con personas y estructuras de montaje alrededor
Una estatua del papa León XIV es ensamblada frente al mar en el Callao, según una transmisión de América Noticias. (Captura América TV)

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