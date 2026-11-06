Accidente en Panamericana Sur genera gran congestión: conductores esperan hasta dos horas atrapados en la vía

América Noticias reporta congestión vehicular en la Panamericana Sur, en Surco, tras el choque entre un tráiler y un camión que transportaba ladrillos. Las imágenes muestran buses y autos detenidos, ladrillos en la vía y pasajeros que caminan por el borde de la carretera.

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Un choque entre un tráiler y un camión cargado de ladrillos dejó a primera hora de la mañana tres carriles bloqueados en el kilómetro 3 de la Panamericana Sur, a la altura del Trébol de Javier Prado, en el distrito de Salamanca, Ate, generando un embotellamiento de proporciones que atrapó a cientos de conductores y obligó a pasajeros a bajar de sus vehículos para continuar su trayecto a pie.

El accidente se produjo aproximadamente a las 5:40 a.m. El tráiler, que se desplazaba con carga hacia el sur de la capital, impactó por alcance contra el camión de ladrillos. El golpe provocó que una gran cantidad de ladrillos cayera sobre el pavimento, bloqueando la vía. Ambos conductores resultaron ilesos y fueron conducidos a la comisaría de Salamanca para las investigaciones correspondientes, según informaron las autoridades en el lugar.

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El tránsito vehicular avanza entre conos en la Panamericana Sur, a la altura de Surco, donde un accidente causa congestión. (Captura América TV)

Como resultado del siniestro, tres de los cuatro carriles de la Panamericana Sur quedaron inhabilitados al tránsito. Solo un carril permaneció disponible para los vehículos, lo que disparó de inmediato una larga fila de autos, camiones y buses que se extendió varios kilómetros hacia el norte.

En el lugar trabajaban, al momento de las transmisiones en vivo, cuadrillas de Lima Express con maquinaria pesada para remolcar el tráiler —cuyo parabrisas quedó completamente destrozado— y limpiar la calzada. Personal municipal de los distritos involucrados, entre ellos Santiago de Surco, también participó en la delimitación de la zona afectada.

La Panamericana Sur registra congestión en Surco, donde varios vehículos circulan junto a una zona delimitada con conos tras un accidente. (Captura América TV)

Los conductores esperaron hasta dos horas atrapados en el tráfico

El embotellamiento alcanzó una magnitud inusual incluso para una arteria conocida por su congestión habitual en hora punta. Un conductor entrevistado en el lugar indicó que tardó casi dos horas en recorrer el tramo desde Puente Azul hasta el Trébol de Javier Prado, una distancia de apenas algunos kilómetros. Otro automovilista, que inició su marcha desde Puente Palmeras, señaló que invirtió cuarenta minutos en ese breve recorrido.

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“Los carros vienen de más atrás”, explicó uno de los afectados, con visible resignación. Un tercer conductor precisó que llevaba cerca de una hora detenido antes de decidir descender del vehículo. La situación se agravó porque el accidente ocurrió en un horario en que la Panamericana Sur ya concentra un tránsito intenso: el inicio de la jornada laboral.

Un tráiler y un camión con ladrillos estuvieron involucrados en un accidente en la Panamericana Sur, en Surco. La carga quedó esparcida sobre la vía, mientras trabajadores realizaron labores de limpieza y remolque. Conos restringieron el tránsito y se observó una fila de autos, buses y camiones.

Pasajeros de buses optaron por caminar para no llegar tarde

La parálisis vehicular llevó a numerosos pasajeros a abandonar los buses —que en circunstancias normales viajan repletos— y continuar a pie por la calzada. Varios de ellos avanzaban a paso rápido, o incluso corriendo, con destino al paradero del Trébol de Javier Prado o puntos más adelante, desde donde esperaban tomar otra unidad de transporte que los llevara a sus centros de trabajo o de estudio.

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El corresponsal de América Televisión en el lugar señaló que el equipo periodístico tardó diez minutos en recorrer medio kilómetro para llegar al punto del siniestro, lo que ilustra la severidad del colapso vial. Uno de los conductores atrapados en la columna solicitó explícitamente que su empleador le concediera tolerancia por la tardanza, habida cuenta de las circunstancias del accidente.

Un accidente en la Panamericana Sur, a la altura de Surco, causa congestión vehicular y deja ladrillos sobre la vía. (Captura América TV)

El accidente se suma a otros siniestros recientes que colapsaron vías clave de Lima

Este incidente no fue un hecho aislado en la semana. La jornada anterior registró un embotellamiento de características similares a la altura de Caquetá, también ocasionado por el cierre de carriles tras un accidente de tránsito. La repetición de estos episodios pone en evidencia la vulnerabilidad de las principales arterias viales de Lima ante cualquier evento inesperado durante las horas pico.

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Al cierre de la cobertura en vivo, las autoridades mantenían un solo carril habilitado en el kilómetro 3 de la Panamericana Sur, mientras los trabajos de limpieza y remoción del tráiler continuaban. El tránsito seguía restringido y la fila de vehículos permanecía sin disiparse en toda su extensión.