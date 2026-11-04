Perú

Perú podría superar los USD 120 mil millones en exportaciones y dejar atrás a Chile y Argentina

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anticipó que la economía peruana crecerá a un ritmo de 3,2% durante el actual gobierno y afirmó que en 2027 el país registrará una expansión mayor que la de 2026, incluso bajo los efectos del fenómeno de El Niño

Elmer Cuba
Cerca del 40% de las obras públicas en el país permanece paralizado por falta de financiamiento, según Elmer Cuba.
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El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anticipó que la economía peruana crecerá a un ritmo de 3,2% durante el actual gobierno y afirmó que en 2027 el país registrará una expansión mayor que la de 2026, incluso bajo los efectos del fenómeno de El Niño.

Durante su presentación en FELABAN 2026, en Lima, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostuvo que Perú conserva una posición fiscal que le permite enfrentar los riesgos para la actividad. El país, afirmó, tiene una deuda pública inferior a 30% del Producto Interno Bruto (PIB) y un déficit por debajo de los niveles promedio de América Latina y otras economías emergentes.

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Cuba señaló que esa fortaleza abre espacio para una política fiscal contracíclica, con el objetivo de evitar que los efectos del fenómeno climático, el alza de los combustibles y las mayores tasas internacionales frenen el crecimiento. El MEF prevé cerrar la administración con un déficit fiscal de 1% del PIB.

La respuesta no estará centrada en megaproyectos de ejecución lenta. El plan contempla transferencias a hogares vulnerables, mantenimiento de infraestructura local, culminación de obras paralizadas por falta de recursos e iniciativas para mejorar la liquidez y el flujo de crédito hacia empresas y familias.

Perú apunta a superar a Chile y Argentina en exportaciones

El ministro afirmó que Perú podría superar los USD 120 mil millones en exportaciones este año. De concretarse esa proyección, el país superaría a Chile y Argentina de manera individual en ventas externas, se acercaría a Colombia y avanzaría hasta el cuarto puesto entre las economías exportadoras de América Latina.

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Las exportaciones acumuladas entre enero y septiembre alcanzaron los USD 83 mil millones, según las cifras expuestas por el MEF. La previsión para el cierre del año depende de que el sector externo mantenga el ritmo observado durante los primeros nueve meses.

MINCETUR - exportaciones
Las exportaciones de Perú podrían superar los 120 mil millones de dólares en 2026 y rebasar a Chile y Argentina.

La perspectiva exportadora se apoya, en parte, en la cartera de proyectos mineros y en la producción de cobre. Cuba sostuvo que Perú tiene condiciones para duplicar su oferta del metal en los próximos 10 años, en un contexto de mayor demanda global por la transición energética, la electrificación y los vehículos eléctricos.

El ministro situó al cobre como uno de los principales factores para sostener la expansión de las exportaciones y atraer inversiones de largo plazo. La proyección coincide con un período de precios elevados para el metal y con el avance de proyectos que permanecían en cartera desde hace varios años.

LatinFocus prevé una expansión de 3,1% para Perú hasta 2030

Las previsiones de LatinFocus ubican a Perú entre las economías con mayor crecimiento esperado de América Latina entre 2026 y 2030. El consenso de bancos de inversión, entidades financieras, centros de investigación y consultoras estima una expansión promedio de 3,1% durante esos cinco años.

El MEF tiene una proyección superior. Cuba indicó que el Gobierno espera una expansión de 3,2% durante la actual administración, apoyada en reformas para elevar la productividad, medidas fiscales y un mejor desempeño de la inversión privada.

El funcionario planteó que la economía debería crecer más en 2027 que en 2026. La previsión incluye un escenario de persistencia de los efectos del fenómeno climático y contempla, además, el impacto de los precios internacionales de los combustibles y de las tasas de interés de Estados Unidos.

El diagnóstico oficial también toma en cuenta la evolución de la inversión privada, que crece cerca de 15% en términos reales, y la recuperación del sistema financiero. Los depósitos bancarios aumentaron alrededor de 13% a agosto, mientras que los créditos directos al sector privado avanzaron cerca de 9% y se aproximaron a 10% en septiembre.

La oferta peruana de cobre podría duplicarse en la próxima década ante la demanda global de vehículos eléctricos.
La oferta peruana de cobre podría duplicarse en la próxima década ante la demanda global de vehículos eléctricos.

El MEF prepara cambios para las mypes, la evasión y las obras públicas

La agenda económica presentada por Cuba reúne cuatro reformas: formalización laboral, profundización del mercado de capitales, reducción de la evasión tributaria y mejoras en la inversión pública.

La informalidad laboral ronda 70% en Perú y llega a 90% en las microempresas de entre dos y 10 trabajadores, frente a niveles cercanos a 20% en empresas grandes y medianas. El MEF buscará modificar las reglas laborales y tributarias de las mypes para reducir el indicador a 50% durante el actual gobierno.

En materia tributaria, Cuba estimó que la evasión del impuesto a la renta corporativa y del Impuesto General a las Ventas (IGV) equivale a 9% del PIB. El objetivo es recaudar dos puntos adicionales del producto mediante factura electrónica, cruces de información e inteligencia artificial, sin crear tributos ni elevar las tasas vigentes.

La cuarta reforma apunta a la inversión pública. Perú invierte 5,2% del PIB al año, pero cerca de 40% de las obras permanece paralizada. El MEF priorizará los proyectos detenidos solo por falta de financiamiento y buscará mejorar los estudios técnicos para evitar sobrecostos y conflictos.

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