Reniec habilita atención en 16 regiones este sábado 07 de noviembre: revisa los horarios y las sedes disponibles

Las oficinas atenderán con horarios distintos, por lo que se recomienda revisar previamente la sede correspondiente - Créditos: Reniec.

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Quienes tengan trámites pendientes relacionados con su documento nacional de identidad (DNI) podrán acudir este sábado 7 de noviembre a determinadas oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La institución informó que habilitará atención presencial en distintas ciudades del país, aunque cada establecimiento contará con un horario específico.

La medida permitirá realizar gestiones vinculadas con el documento de identidad, así como recoger aquellos ejemplares que ya se encuentren disponibles. Por ello, antes de desplazarse, los usuarios deberán comprobar cuál es la sede habilitada para su trámite y revisar el turno establecido para esa jornada.

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¿Qué oficinas de Reniec atenderán este sábado 7 de noviembre?

La atención presencial estará disponible en oficinas ubicadas en Piura, Trujillo, Tarapoto, Iquitos, Chimbote, Huancayo, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Lima, Puno, Ica, Pucallpa, Huancavelica, Huánuco y Amazonas.

Sin embargo, no todos los establecimientos funcionarán durante el mismo periodo. Algunas dependencias recibirán a los usuarios desde las 8:15 a. m. hasta las 12:45 p. m., mientras que otras comenzarán sus labores a las 8:30 a. m. y permanecerán abiertas hasta la 1 p. m. También existen locales cuyo servicio se extenderá hasta las 4:45 p. m.

Ante esta diferencia, el organismo recomendó consultar previamente el listado oficial para conocer la dirección correspondiente y el horario asignado a cada punto de atención. La información completa puede revisarse en este LINK con las sedes y horarios.

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Los ciudadanos podrán realizar trámites relacionados con el DNI y recoger ejemplares que ya estén disponibles - Créditos: Reniec.

¿Cómo pagar un trámite antes de acudir?

Las personas que necesiten realizar una gestión deberán efectuar previamente el pago de la tasa correspondiente. Para ello, existen diferentes alternativas, entre ellas Yape, los agentes del Banco de Crédito del Perú (BCP), el Banco de la Nación y la plataforma Págalo.pe.

En caso de optar por Yape, primero será necesario generar un ticket mediante la plataforma de recaudación del organismo. Este procedimiento puede realizarse a través de este ENLACE de pago de Reniec.

Después, el usuario tendrá que seleccionar el código asociado con la gestión que desea efectuar y copiar el número del ticket generado. Posteriormente, deberá ingresar a Yape, elegir la opción “Yapear servicios”, seleccionar Reniec e introducir el código correspondiente para completar la operación.

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Realizar este paso con anticipación permitirá llegar a la sede con el abono efectuado y evitar inconvenientes durante la jornada presencial.

Algunas sedes funcionarán desde las 8:15 a. m., mientras que otras iniciarán la jornada a las 8:30 a. m. y tendrán distintos horarios de cierre - Créditos: Reniec.

¿Cómo saber si el DNI ya está listo para recoger?

Antes de trasladarse a una oficina, los ciudadanos también pueden comprobar el avance de su solicitud mediante la plataforma habilitada por la institución. La consulta requiere ingresar el número del documento para conocer el porcentaje de progreso del procedimiento.

El estado puede revisarse mediante este ENLACE para consultar el trámite del DNI. Si el sistema indica un avance del 100 %, significa que el ejemplar se encuentra listo para ser recogido en la sede seleccionada al momento de iniciar la gestión.

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En cambio, cuando el porcentaje todavía es inferior a dicha cifra, el interesado deberá esperar hasta que el proceso concluya. Acudir antes de alcanzar el máximo porcentaje podría resultar innecesario, debido a que el documento aún no estaría disponible para su entrega.

¿Cuáles son las características del DNI electrónico?

Mayor seguridad: Incorpora un chip que almacena información y mecanismos de seguridad destinados a dificultar su falsificación o uso indebido.

Firma digital: Permite realizar firmas digitales con validez legal, lo que facilita determinados trámites y operaciones por internet.

Identidad digital: Posibilita acreditar la identidad del ciudadano en servicios digitales que cuentan con mecanismos de autenticación compatibles.

Trámites en línea: Facilita el acceso a plataformas virtuales de entidades públicas y privadas que utilizan sistemas de identificación digital.

Información personal: Contiene datos de identificación del titular, como nombres, apellidos, fotografía y otros elementos registrados oficialmente.

Código de verificación: Incluye mecanismos que permiten comprobar la autenticidad del documento y contrastar determinados datos del titular.

Formato físico: Mantiene características similares a una tarjeta de identificación convencional, pero incorpora tecnología que amplía sus funciones.