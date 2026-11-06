CTS de noviembre podría ser de mayor monto para estos trabajadores privados

Trabajadores formales recibirán la CTS en noviembre. - Crédito Gob.pe

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Ya a pocos días del depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), los trabajadores que perciben el sueldo mínimo podrán encontrar un monto mayor en sus cuentas.

La razón es el incremento de la remuneración mínima vital (RMV), que pasó de S/1.130 a S/1.230 el 1 de octubre de 2026 y ya influye en el cálculo del beneficio correspondiente al semestre mayo-octubre.

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Así, para un trabajador del régimen laboral general que laboró los seis meses completos, percibe únicamente la RMV y no recibe asignación familiar, el depósito referencial pasaría de S/659,17 a S/709,17. La diferencia es de S/50 frente al escenario en el que el sueldo mínimo hubiera permanecido en S/1.130.

El retiro CTS del 100% está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. - Crédito PUCP

Nueva RMV empuja otros ingresos

Cristian Santisteban, CEO de Human Talent Partners, explica que el aumento salarial no se refleja íntegramente en la CTS, porque este beneficio considera la remuneración de octubre y una sexta parte de la gratificación recibida en julio, cuando todavía estaba vigente el sueldo mínimo anterior.

Pero el aumento de la RMV igual empuja los ingresos de los trabajadores por otros conceptos, como gratificación, CTS y también la asignación familiar, para los trabajadores así ganen más que la RMV.

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Así, el incremento es ligeramente mayor cuando el trabajador recibe una asignación familiar. Este beneficio, equivalente al 10% de la RMV, pasó de S/113 a S/123 en octubre y forma parte de la remuneración computable para determinar la CTS.

Geraldine Hernández, especialista en economía de RPP, dialoga sobre la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), incluyendo detalles sobre su pago y retiro.

En el caso de un trabajador que gana el sueldo mínimo, tiene derecho a asignación familiar y completó el semestre, el depósito de noviembre sería de S/780,08. Sin el reajuste de octubre, habría sido de S/725,08. Por tanto, recibirá S/55 adicionales.

Se debe apuntar que estas cifras son referenciales y suponen una gratificación completa de julio, seis meses laborados y ausencia de otros conceptos computables. El monto puede variar según horas extras, las comisiones, inasistencias o el régimen laboral.

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Si ganas más que la RMV

Pero el incremento también puede beneficiar a quienes perciben más de S/1.230. Si su sueldo básico permanece igual, pero tienen derecho a asignación familiar, el aumento de S/10 en ese concepto podría elevar su CTS de noviembre en S/5, considerando un semestre completo y sin otras variaciones.

Trabajadores podrían esperar más de lo usual para retirar su CTS. - Crédito Infobae Perú/Edwin Montesinos

Para Santisteban, esto demuestra la importancia de revisar todos los conceptos que integran la remuneración computable y no limitarse al sueldo básico. El especialista recuerda que las condiciones particulares de cada trabajador pueden modificar el resultado del depósito.

El plazo ‘extraordinario este 2026

Las empresas tienen plazo hasta el lunes 16 de noviembre para realizar el depósito, debido a que el 15 cae domingo. En Lima y Callao, el 16 será día no laborable compensable bajo las condiciones establecidas por el Gobierno, por lo que Santisteban recomienda coordinar los pagos anticipadamente.

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El CEO de Human Talent Partners aconseja revisar la hoja de liquidación entregada por el empleador y comprobar que se hayan considerado la remuneración de octubre, la asignación familiar cuando corresponda, el sexto de la gratificación de julio y el tiempo efectivamente laborado.

Mientras, el sector público recibe CTS al cesar sus labores. - Crédito Andina

“La CTS debe estar correctamente calculada y depositada dentro del plazo legal”, sostiene Santisteban, quien recuerda que los trabajadores sujetos a regímenes laborales especiales pueden tener reglas de cálculo diferentes.

Se debe apuntar que este beneficio constituye un respaldo económico ante una eventual pérdida del empleo. Actualmente, los trabajadores pueden retirar hasta el 100% de los fondos acumulados en sus cuentas CTS hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque su monto debe verificarse de acuerdo con las condiciones laborales individuales.

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Pero a partir del 2027, según textualmente señala la Ley vigente sí se podrá retirar la CTS, pero la mitad (el 50%) del monto.