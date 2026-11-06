Perú

CTS de noviembre podría ser de mayor monto para estos trabajadores privados

En octubre se empezó a pagar el nuevo sueldo mínimo de S/1.230, y con esto, la CTS que reciben este noviembre los privados subirá (para quienes ganan la RMV)

trabajador practicante en empresa
Trabajadores formales recibirán la CTS en noviembre. - Crédito Gob.pe
Guardar

Ya a pocos días del depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), los trabajadores que perciben el sueldo mínimo podrán encontrar un monto mayor en sus cuentas.

La razón es el incremento de la remuneración mínima vital (RMV), que pasó de S/1.130 a S/1.230 el 1 de octubre de 2026 y ya influye en el cálculo del beneficio correspondiente al semestre mayo-octubre.

PUBLICIDAD

Así, para un trabajador del régimen laboral general que laboró los seis meses completos, percibe únicamente la RMV y no recibe asignación familiar, el depósito referencial pasaría de S/659,17 a S/709,17. La diferencia es de S/50 frente al escenario en el que el sueldo mínimo hubiera permanecido en S/1.130.

Mano sacando dinero de cajero
El retiro CTS del 100% está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. - Crédito PUCP

Nueva RMV empuja otros ingresos

Cristian Santisteban, CEO de Human Talent Partners, explica que el aumento salarial no se refleja íntegramente en la CTS, porque este beneficio considera la remuneración de octubre y una sexta parte de la gratificación recibida en julio, cuando todavía estaba vigente el sueldo mínimo anterior.

Pero el aumento de la RMV igual empuja los ingresos de los trabajadores por otros conceptos, como gratificación, CTS y también la asignación familiar, para los trabajadores así ganen más que la RMV.

PUBLICIDAD

Así, el incremento es ligeramente mayor cuando el trabajador recibe una asignación familiar. Este beneficio, equivalente al 10% de la RMV, pasó de S/113 a S/123 en octubre y forma parte de la remuneración computable para determinar la CTS.

Geraldine Hernández, especialista en economía de RPP, dialoga sobre la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), incluyendo detalles sobre su pago y retiro.

En el caso de un trabajador que gana el sueldo mínimo, tiene derecho a asignación familiar y completó el semestre, el depósito de noviembre sería de S/780,08. Sin el reajuste de octubre, habría sido de S/725,08. Por tanto, recibirá S/55 adicionales.

Se debe apuntar que estas cifras son referenciales y suponen una gratificación completa de julio, seis meses laborados y ausencia de otros conceptos computables. El monto puede variar según horas extras, las comisiones, inasistencias o el régimen laboral.

Si ganas más que la RMV

Pero el incremento también puede beneficiar a quienes perciben más de S/1.230. Si su sueldo básico permanece igual, pero tienen derecho a asignación familiar, el aumento de S/10 en ese concepto podría elevar su CTS de noviembre en S/5, considerando un semestre completo y sin otras variaciones.

mano con celular y cuenta CTS en banco BCP
Trabajadores podrían esperar más de lo usual para retirar su CTS. - Crédito Infobae Perú/Edwin Montesinos

Para Santisteban, esto demuestra la importancia de revisar todos los conceptos que integran la remuneración computable y no limitarse al sueldo básico. El especialista recuerda que las condiciones particulares de cada trabajador pueden modificar el resultado del depósito.

El plazo ‘extraordinario este 2026

Las empresas tienen plazo hasta el lunes 16 de noviembre para realizar el depósito, debido a que el 15 cae domingo. En Lima y Callao, el 16 será día no laborable compensable bajo las condiciones establecidas por el Gobierno, por lo que Santisteban recomienda coordinar los pagos anticipadamente.

El CEO de Human Talent Partners aconseja revisar la hoja de liquidación entregada por el empleador y comprobar que se hayan considerado la remuneración de octubre, la asignación familiar cuando corresponda, el sexto de la gratificación de julio y el tiempo efectivamente laborado.

trabajadores CAS revisando documento
Mientras, el sector público recibe CTS al cesar sus labores. - Crédito Andina

“La CTS debe estar correctamente calculada y depositada dentro del plazo legal”, sostiene Santisteban, quien recuerda que los trabajadores sujetos a regímenes laborales especiales pueden tener reglas de cálculo diferentes.

Se debe apuntar que este beneficio constituye un respaldo económico ante una eventual pérdida del empleo. Actualmente, los trabajadores pueden retirar hasta el 100% de los fondos acumulados en sus cuentas CTS hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque su monto debe verificarse de acuerdo con las condiciones laborales individuales.

Pero a partir del 2027, según textualmente señala la Ley vigente sí se podrá retirar la CTS, pero la mitad (el 50%) del monto.

Temas Relacionados

CTSCTS 2026Sueldo MínimoRemuneración Mínima VitalRMVperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los hitos de los cien días de Keiko Fujimori, entre el orden prometido y las dudas sobre su rumbo

Según el investigador Paulo Vilca, el Ejecutivo conserva ventajas políticas frente a gobiernos anteriores, aunque no logra traducirlas en resultados que frenen la baja en las encuestas

Los hitos de los cien días de Keiko Fujimori, entre el orden prometido y las dudas sobre su rumbo

“Formamos profesionales para el mundo”: universidad peruana analizó modelo de Oxford durante cumbre que reunió a sus 14 campus

La VII Cumbre de Académicos de la Universidad César Vallejo reúne del 5 al 7 de noviembre a representantes de todas sus sedes y especialistas de la Universidad de Oxford. Durante tres días, el encuentro aborda modelos de enseñanza, el impacto de la inteligencia artificial y la elaboración de propuestas para la formación académica

“Formamos profesionales para el mundo”: universidad peruana analizó modelo de Oxford durante cumbre que reunió a sus 14 campus

Estatua del papa León XIV se termina de ensamblar en el Callao: fue construida en tiempo récord y espera bendición papal

La escultura de 14 metros fue instalada esta madrugada en La Punta entre aplausos de vecinos, dos semanas antes de la llegada del Pontífice al Perú

Estatua del papa León XIV se termina de ensamblar en el Callao: fue construida en tiempo récord y espera bendición papal

Entradas para ver al Papa León XIV en Perú: ¿se pueden transferir los boletos a otra persona si no puedes asistir?

Ticketmaster y Teleticket tienen reglas específicas para la emisión de los boletos de los encuentros del papa León XIV en Lima

Entradas para ver al Papa León XIV en Perú: ¿se pueden transferir los boletos a otra persona si no puedes asistir?

Precio del dólar con caída pronunciada hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio del 6 de noviembre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar con caída pronunciada hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio del 6 de noviembre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Los hitos de los cien días de Keiko Fujimori, entre el orden prometido y las dudas sobre su rumbo

Los hitos de los cien días de Keiko Fujimori, entre el orden prometido y las dudas sobre su rumbo

Renovación Popular recusa a Gunther Gonzáles, único miembro del JNE que se opuso a candidatura de López Aliaga

“Es inconstitucional”: Ministro Elmer Cuba ratifica su posición sobre ley de pensión de S/3.500 para maestros

Vladimiro Montesinos denuncia penalmente al fiscal que se opone a su pedido de libertad

Los Pulpos, La Jauría, Tren de Aragua, Los Choneros y Comando Vermelho, en la mira del Poder Ejecutivo

ENTRETENIMIENTO

Viuda del abogado de Magaly Medina y Yahaira Plasencia denunció negligencia que le costó la vida a Iván Paredes: “Murió esperando que lo atiendan”

Viuda del abogado de Magaly Medina y Yahaira Plasencia denunció negligencia que le costó la vida a Iván Paredes: “Murió esperando que lo atiendan”

Brunella Torpoco gana ‘Mejor Artista Salsa’ frente a Marc Anthony y Rubén Blades y dedica su premio a su hijo y al Perú

Florcita Polo denuncia por brutal agresión a Luiggi Yarasca: documento detalla forcejeo, empujones y reclamos por celos

Pamela López sorprende como conductora en los Premios Heat 2026

Gian Marco, Brunella Torpoco y Grupo 5 arrasan en los Premios HEAT 2026: una noche histórica para el Perú en México

DEPORTES

¿Alianza Lima se reforzará para el Mundial de Clubes de Vóley 2026?: la sorpresa ‘blanquiazul’ en el máximo torneo de la FIVB

¿Alianza Lima se reforzará para el Mundial de Clubes de Vóley 2026?: la sorpresa ‘blanquiazul’ en el máximo torneo de la FIVB

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la definición de semifinales por la Liga Femenina 2026

Ministerio Público vigila el tramo decisivo de la Liga 1 2026 tras polémica arbitral: ¿Qué tiene que ver Alianza Lima?

Programación de octavos de final ida por la Copa Perú 2026: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional

Carlos Desio reveló por qué renovó con Sport Boys pese que tuvo ofertas importantes de otros clubes de la Liga 1: “Pedí cuatro o cinco refuerzos”