¿Alianza Lima se reforzará para el Mundial de Clubes de Vóley 2026?: la sorpresa ‘blanquiazul’ en el máximo torneo de la FIVB

¿Alianza Lima se reforzará para el Mundial de Clubes de Vóley 2026?

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Cada vez falta menos para el Mundial de Clubes de Vóley 2026, y Alianza Lima tendrá su segunda participación en medio de gran expectativa. Las ‘blanquiazules’ se alistan para mejorar la campaña pasada, y los hinchas se preguntan si habrá algún refuerzo sorpresa tras la salida de Taylor Fricano.

Pese a los rumores de una posible llegada, se conoció si el equipo de Alejandro Schneider sumará una voleibolista para afrontar el máximo torneo de la FIVB.

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“Se especulaba mucho y surgieron muchos rumores de otros lados de que Alianza había inscrito a una jugadora sorpresa para este campeonato mundial. La gente se había ilusionado y la verdad es que no. Como lo veníamos diciendo, para poder inscribir a una jugadora en el campeonato mundial necesitas tener todos los papeles en regla y que la jugadora pertenezca oficialmente al club. Alianza no tiene ninguna jugadora con el transfer abierto; el plazo para poder inscribir a jugadoras al mundial venció el mes pasado. Alianza Lima va a afrontar este campeonato mundial con lo que tiene”, informó Ricardo Burga en el programa ‘Ataque Blanquiazul’.

Las 'blanquiazules' se alistan para su participación en el torneo internacional que iniciará el próximo martes 8 de diciembre. (Ataque Blanquiazul)

La sorpresa de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2026

Pese a que se conoció que Alianza Lima no se reforzará para el Mundial de Clubes de Vóley 2026, se reveló que Alejandro Schneider preparó una sorpresa en su equipo. Una voleibolista de 16 años será una de las novedades en la delegación de las ‘blanquiazules’ en el torneo internacional.

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“Avril Morán, una central nacional nacida el 14 de abril del 2010, tiene 16 años. Nacida en Tumbes, 1.80 de estatura. Avril Sofía Morán Cerdán es una de las jugadoras sorpresa, entre comillas, que ha sido inscrita por Alianza Lima para este campeonato mundial que arranca en un mes más. Es una jugadora que normalmente no tiene presencia en la liga nacional, pero que es parte del club. Es una jugadora que nace del club Túpac Amaru, y luego pasa a Alianza Lima; precisamente en esta temporada, es parte también de la selección peruana Sub 19″, comentó Ricardo Burga.

Avril Morán será la sorpresa de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2026.

Fixture completo del Mundial de Clubes de Vóley 2026

El Mundial de Clubes de Vóley comenzará el 8 de diciembre en Sao Paulo. El certamen se disputará hasta el 13 de diciembre.

<b>Fecha 1</b>

<i><b>Martes 8 de diciembre</b></i>

NEC Red Rockets Kawasaki vs. Eczacıbaşı Peron Istanbul | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques | 08:00 horas

VakıfBank SK vs. Zhetysu VC | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques | 11:30 horas

SESI Vôlei Bauru vs. Al Ahly SC | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques | 15:00 horas

Osasco São Cristóvão Saúde vs. Alianza Lima | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques | 18:30 horas

Así se jugará el Mundial de Clubes de Vóley 2026. (Tribuna del vóley)

<b>Fecha 2</b>

<i><b>Miércoles 9 de diciembre</b></i>

VakıfBank SK vs. Al Ahly SC | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques | 08:00 horas

NEC Red Rockets Kawasaki vs. Alianza Lima | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques | 11:30 hora s

SESI Vôlei Bauru vs. Zhetysu VC | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques | 15:00 horas

Osasco São Cristóvão Saúde vs. Eczacıbaşı Peron Istanbul | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques | 18:30 horas

<b>Fecha 3</b>

<i><b>Jueves 10 de diciembre</b></i>

Al Ahly SC vs. Zhetysu VC | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques | 08:00 horas

Eczacıbaşı Peron Istanbul vs. Alianza Lima | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques | 11:30 horas

VakıfBank SK vs. SESI Vôlei Bauru | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques | 15:00 horas

Osasco São Cristóvão Saúde vs. NEC Red Rockets Kawasaki | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques | 18:30 horas