¿Cuándo se podrá retirar la CTS este 2026? Lo que debes saber sobre la libre disponibilidad

El retiro CTS del 100% está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. - Crédito PUCP

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Este noviembre, en menos de dos semanas, los trabajadores privados recibirán el depósito de la CTS en sus cuentas en bancos y otras entidades financieras.

Como se sabe, el pago de la Compensación por tiempo de servicios se realiza en mayo y noviembre, y equivale a, alrededor de medio sueldo (un cuarto del monto, para los trabajadores de la ‘media planilla’).

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Y, según la Ley 32322, de libre disponibilidad de la CTS, aún vigente, este monto se podrá sacar de estas cuentas en un 100% hasta el 31 de diciembre de 2026. Pero el retiro de CTS, del nuevo monto, podría demorar hasta dos días hábiles, luego de que se deposite el dinero. Las empresas tienen para pagarlo hasta el lunes 16 de noviembre. Así, se podría retirar máximo hasta el miércoles 18 de noviembre.

Trabajadores podrían esperar más de lo usual para retirar su CTS. - Crédito Infobae Perú/Edwin Montesinos

Retiro CTS del 100%

Como se sabe, los trabajadores del sector privado sujetos al régimen laboral general recibirán hasta el lunes 16 de noviembre el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), correspondiente al periodo mayo-octubre de 2026, beneficio laboral que busca brindar protección económica ante una eventual pérdida del empleo.

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Así, dado que el pago puede hacerse desde el inicio de noviembre, estas son las fechas que tendrán para hacer el depósito las empresas

Jueves 5 de noviembre

Viernes 6 de noviembre

Lunes 9 de noviembre

Martes 10 de noviembre

Miércoles 11 de noviembre

Jueves 12 de noviembre

Viernes 13 de noviembre

Lunes 16 de noviembre.

Así, dependiendo de cuándo le depositen el monto a un trabajador (la fecha límite es el lunes 16 de noviembre), este tendrá que esperar hasta dos días hábiles para que se active el monto. Es decir, que el dinero pase de saldo contable a saldo disponible.

Geraldine Hernández, especialista en economía de RPP, dialoga sobre la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), incluyendo detalles sobre su pago y retiro.

Como se recuerda, anteriormente los bancos ya habían señalado que para retirar la CTS, podría demorar el dinero en ponerse disponible este plazo. “Este proceso lo realizaremos automáticamente sin necesidad que realices alguna acción y se liberará el 100% del saldo de lo que tenías en la cuenta. Los futuros abonos también se liberarán al 100%, luego de 48 horas de recibido el depósito”, aclaraba el BCP para sus clientes en una ocasión anterior.

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¿Cuándo recibes de CTS?

Justo en ese contexto, el gerente de Pasivos de BanBif, Alfredo Marín, explicó lo que los trabajadores deben considerar antes de disponer de este dinero, desde el cálculo del beneficio hasta las alternativas para utilizarlo o mantenerlo como ahorro.

Primero, para los trabajadores que laboraron durante todo el semestre bajo el régimen laboral general, el depósito equivale aproximadamente al 58% de una remuneración mensual, considerando una gratificación completa y sin otros conceptos remunerativos.

Por ejemplo, un trabajador con un sueldo mensual de S/3.000 soles recibiría alrededor de S/1.750 soles por concepto de CTS. No obstante, el monto puede variar según el régimen laboral, la remuneración computable y el tiempo efectivamente trabajado.

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Trabajadores formales recibirán la CTS en noviembre. - Crédito Gob.pe

Si bien el retiro está disponible para sacar en un 100% hasta el 31 de diciembre de 2026, a partir del 2027 se podrá acceder al 50% del monto.

Sin embargo, Marín recomendó evaluar la necesidad de retirar estos recursos, debido a que la CTS constituye un respaldo económico frente a una eventual situación de desempleo.

Pero el especialista señaló que destinar parte de la CTS al pago de deudas puede ser una alternativa conveniente, especialmente cuando se trata de tarjetas de crédito o préstamos de consumo que tienen tasas de interés elevadas.

Como ejemplo, indicó que si una tarjeta de crédito cobra una tasa anual de 60%, mientras que los ahorros en una cuenta CTS generan una tasa de 3%, utilizar parte de ese dinero para reducir la deuda podría representar un ahorro importante en intereses.

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