Perú

¿Cuándo se podrá retirar la CTS este 2026? Lo que debes saber sobre la libre disponibilidad

La Ley 32322, aún vigente, permite retirar el 100% de tu CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. ¿Qué pasará luego?

Mano sacando dinero de cajero
El retiro CTS del 100% está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. - Crédito PUCP
Guardar

Este noviembre, en menos de dos semanas, los trabajadores privados recibirán el depósito de la CTS en sus cuentas en bancos y otras entidades financieras.

Como se sabe, el pago de la Compensación por tiempo de servicios se realiza en mayo y noviembre, y equivale a, alrededor de medio sueldo (un cuarto del monto, para los trabajadores de la ‘media planilla’).

PUBLICIDAD

Y, según la Ley 32322, de libre disponibilidad de la CTS, aún vigente, este monto se podrá sacar de estas cuentas en un 100% hasta el 31 de diciembre de 2026. Pero el retiro de CTS, del nuevo monto, podría demorar hasta dos días hábiles, luego de que se deposite el dinero. Las empresas tienen para pagarlo hasta el lunes 16 de noviembre. Así, se podría retirar máximo hasta el miércoles 18 de noviembre.

mano con celular y cuenta CTS en banco BCP
Trabajadores podrían esperar más de lo usual para retirar su CTS. - Crédito Infobae Perú/Edwin Montesinos

Retiro CTS del 100%

Como se sabe, los trabajadores del sector privado sujetos al régimen laboral general recibirán hasta el lunes 16 de noviembre el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), correspondiente al periodo mayo-octubre de 2026, beneficio laboral que busca brindar protección económica ante una eventual pérdida del empleo.

PUBLICIDAD

Así, dado que el pago puede hacerse desde el inicio de noviembre, estas son las fechas que tendrán para hacer el depósito las empresas

  • Jueves 5 de noviembre
  • Viernes 6 de noviembre
  • Lunes 9 de noviembre
  • Martes 10 de noviembre
  • Miércoles 11 de noviembre
  • Jueves 12 de noviembre
  • Viernes 13 de noviembre
  • Lunes 16 de noviembre.

Así, dependiendo de cuándo le depositen el monto a un trabajador (la fecha límite es el lunes 16 de noviembre), este tendrá que esperar hasta dos días hábiles para que se active el monto. Es decir, que el dinero pase de saldo contable a saldo disponible.

Geraldine Hernández, especialista en economía de RPP, dialoga sobre la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), incluyendo detalles sobre su pago y retiro.

Como se recuerda, anteriormente los bancos ya habían señalado que para retirar la CTS, podría demorar el dinero en ponerse disponible este plazo. “Este proceso lo realizaremos automáticamente sin necesidad que realices alguna acción y se liberará el 100% del saldo de lo que tenías en la cuenta. Los futuros abonos también se liberarán al 100%, luego de 48 horas de recibido el depósito”, aclaraba el BCP para sus clientes en una ocasión anterior.

¿Cuándo recibes de CTS?

Justo en ese contexto, el gerente de Pasivos de BanBif, Alfredo Marín, explicó lo que los trabajadores deben considerar antes de disponer de este dinero, desde el cálculo del beneficio hasta las alternativas para utilizarlo o mantenerlo como ahorro.

Primero, para los trabajadores que laboraron durante todo el semestre bajo el régimen laboral general, el depósito equivale aproximadamente al 58% de una remuneración mensual, considerando una gratificación completa y sin otros conceptos remunerativos.

Por ejemplo, un trabajador con un sueldo mensual de S/3.000 soles recibiría alrededor de S/1.750 soles por concepto de CTS. No obstante, el monto puede variar según el régimen laboral, la remuneración computable y el tiempo efectivamente trabajado.

trabajador practicante en empresa
Trabajadores formales recibirán la CTS en noviembre. - Crédito Gob.pe

Si bien el retiro está disponible para sacar en un 100% hasta el 31 de diciembre de 2026, a partir del 2027 se podrá acceder al 50% del monto.

Sin embargo, Marín recomendó evaluar la necesidad de retirar estos recursos, debido a que la CTS constituye un respaldo económico frente a una eventual situación de desempleo.

Pero el especialista señaló que destinar parte de la CTS al pago de deudas puede ser una alternativa conveniente, especialmente cuando se trata de tarjetas de crédito o préstamos de consumo que tienen tasas de interés elevadas.

Como ejemplo, indicó que si una tarjeta de crédito cobra una tasa anual de 60%, mientras que los ahorros en una cuenta CTS generan una tasa de 3%, utilizar parte de ese dinero para reducir la deuda podría representar un ahorro importante en intereses.

Temas Relacionados

Retiro CTSCTS 2026CTSperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ reciben a la ‘misilera’ en el estadio Monumental en un duelo que podría definir su liderato en este certamen. Sigue todas las incidencias del encuentro

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Cienciano podría quedarse sin DT: Horacio Melgarejo recibiría castigo y se analiza suspender su medida cautelar tras gestos contra Alianza Lima

Se le abrirá un expediente al técnico argentino y el directorio buscaría apelar la resolución del TAS que suspendió su sanción previa de un año, luego de que hiciera una “U” en Matute

Cienciano podría quedarse sin DT: Horacio Melgarejo recibiría castigo y se analiza suspender su medida cautelar tras gestos contra Alianza Lima

Jefa de cabina que acompañará al papa León XIV en Chiclayo y Cusco revela la emoción de su designación: “Espero contener las lágrimas”

Mariela Farías, con 14 años de experiencia como tripulante de cabina, estará a cargo de los trayectos Lima-Chiclayo y Chiclayo-Cusco. En entrevista con Infobae Perú, contó cómo recibió la noticia, qué cambios tendrá el servicio y los pedidos personales que espera transmitir al pontífice

Jefa de cabina que acompañará al papa León XIV en Chiclayo y Cusco revela la emoción de su designación: “Espero contener las lágrimas”

Jhovan Tomasevich se disculpó con Flor Carnal con una versión infantil de ‘Quédate’ tras revelar el nacimiento de su hija

Luego de expresar su malestar por la difusión anticipada del nacimiento de su hija, Romina Delgado pidió una versión “lullaby” de “Quédate”. El líder de Zen respondió desde La Roro Network con guitarra, globos y un pato de peluche

Jhovan Tomasevich se disculpó con Flor Carnal con una versión infantil de ‘Quédate’ tras revelar el nacimiento de su hija

Pablo Guede evita hablar de la expulsión de Horacio Melgarejo en Alianza Lima vs Cienciano: “No me interesa”

El entrenador blanquiazul fue consultado por los gestos del técnico de Cienciano en Matute, pero respondió tajantemente durante la conferencia de prensa

Pablo Guede evita hablar de la expulsión de Horacio Melgarejo en Alianza Lima vs Cienciano: “No me interesa”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú construirá sus propias megacárceles al “estilo Bukele”: dos penales en Huacho albergarán a 24 mil internos

Perú construirá sus propias megacárceles al “estilo Bukele”: dos penales en Huacho albergarán a 24 mil internos

Juicio a Alfonso López Chau por presunta corrupción duraría menos de un año, según experto

Minería ilegal: ¿Qué propone la nueva ley MAPE para reemplazar al REINFO después del 31 de diciembre?

Perú autoriza el ingreso de una unidad naval chilena armada: ¿por qué llegará al puerto de Ilo y qué misión cumplirá en aguas peruanas?

Keiko Fujimori ordena reclasificar a todos los presos del Perú y ampliar el trabajo en cárceles: “Habrá varios cambios”

ENTRETENIMIENTO

Jhovan Tomasevich se disculpó con Flor Carnal con una versión infantil de ‘Quédate’ tras revelar el nacimiento de su hija

Jhovan Tomasevich se disculpó con Flor Carnal con una versión infantil de ‘Quédate’ tras revelar el nacimiento de su hija

Cinesmero se pronuncia tras revelarse que se convirtió en padre: “No era la forma que me hubiese gustado”

Luren Márquez, su preparación para Miss Universo 2026 y el respaldo a Jessica Newton tras dejar Miss Grand Perú: “Sabe lo que hace”

Ethel Pozo revela que salía con Bruno Pinasco cuando eran adolescentes: “Yo estaba ilusionada”

Alejandra Baigorria mostró foto de sus inicios como empresaria y comparte emotiva reflexión: “Hasta el día de hoy sigo aprendiendo”

DEPORTES

Pablo Guede evita hablar de la expulsión de Horacio Melgarejo en Alianza Lima vs Cienciano: “No me interesa”

Pablo Guede evita hablar de la expulsión de Horacio Melgarejo en Alianza Lima vs Cienciano: “No me interesa”

Asistente de Cienciano rechazó gestos de Horacio Melgarejo contra hinchada de Alianza Lima: “Ya es grande, tiene que responder por sus actos”

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Cienciano podría quedarse sin DT: Horacio Melgarejo recibiría castigo y se analiza suspender su medida cautelar tras gestos contra Alianza Lima

Horacio Melgarejo no tiene límites y arremete contra periodista tras pedir disculpas a Alianza Lima por polémicos gestos: “Eres muy malo”