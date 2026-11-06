¿Se puede mostrar la entrada de la misa del papa León XIV desde el celular o hay que imprimirla?

La Base Aérea Las Palmas recibirá a miles de fieles que acudirán a la celebración eucarística presidida por el pontífice - Créditos: Andina/Juan Carlos Guzmán.

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Los asistentes a la misa que presidirá el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas podrán ingresar mostrando su boleto desde el teléfono. Por tanto, no será obligatorio imprimirlo para participar en la ceremonia programada para el lunes 16 de noviembre.

Ticketmaster confirma que el documento puede presentarse en formato digital, mediante el código QR visible en la pantalla del celular, o en una versión impresa. Ambas modalidades son válidas. La plataforma, no obstante, recomienda llevar una copia en papel como precaución ante cualquier inconveniente con el dispositivo móvil.

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¿Qué se debe presentar en el ingreso?

El boleto no será el único elemento solicitado durante el control. Cada asistente deberá acreditar que es la persona registrada mediante su documento de identidad físico.

Para los ciudadanos peruanos, será necesario llevar el DNI consignado durante el proceso de solicitud. En el caso de extranjeros, se deberá presentar el pasaporte o carné de extranjería utilizado para completar el registro.

Además, el acceso estará condicionado por la información asignada a cada participante. La puerta y el horario correspondientes aparecerán en el boleto y deberán ser respetados al momento de acudir al recinto.

Toda la información sobre la visita del papa León XIV a la capital peruana. Descubre cómo se están llevando a cabo los preparativos para recibir al sumo pontífice y los puntos clave de su agenda.

¿Qué pasa si pierdo mi celular?

La pérdida del dispositivo no significa que el titular pierda automáticamente su acceso. Ticketmaster permite recuperar el documento desde otro equipo.

Para hacerlo, el usuario deberá ingresar a su cuenta de la plataforma desde un dispositivo diferente y descargar nuevamente su código QR. De esta manera, podrá disponer otra vez de la acreditación asociada a su registro.

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Esta posibilidad resulta especialmente útil para quienes almacenen el boleto exclusivamente en el teléfono y tengan algún inconveniente antes de llegar a la Base Aérea Las Palmas.

¿Puedo cambiar los datos de mi entrada?

No. Una vez confirmada la solicitud, los datos registrados no pueden modificarse. Por esa razón, Ticketmaster recomienda revisar cuidadosamente toda la información antes de finalizar el procedimiento.

Los asistentes deben comprobar especialmente sus nombres, apellidos y números de documento. Estos datos estarán vinculados al titular y serán utilizados durante la verificación de identidad.

Al tratarse de un documento personal e intransferible, tampoco será posible entregar el boleto a otra persona para que lo utilice en su lugar.

Las entradas para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas son gratuitas y estarán disponibles a través de Ticketmaster del 5 al 8 de noviembre. (CAptura de video / Ticketmaster)

¿Cuál es el mapa de ubicación de la misa del papa León XIV?

El plano publicado para la misa en la Base Aérea Las Palmas muestra una distribución de decenas de sectores entre Surco y Chorrillos. En el extremo occidental del recinto se encuentran las áreas más cercanas a los ingresos ubicados en la avenida El Sol, dentro de Chorrillos.

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En esta parte están señalados los bloques del 16 al 27, incluidos los sectores identificados con los números 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Asimismo, el esquema contempla las puertas 12, 13, 14, 15 y 16 como puntos de acceso próximos a dicha zona.

Hacia la parte central, la distribución se prolonga en dirección a Surco. Allí se identifican los bloques 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 28, 29, 30 y 31, cuyos ingresos más cercanos corresponden a las puertas 7, 8, 9, 10 y 11.

El mapa de la misa del papa León XIV contempla decenas de bloques distribuidos con accesos diferenciados - Créditos: Ticketmaster.

Por otro lado, el sector oriental reúne los bloques 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. En este extremo, el mapa señala las puertas 2, 3, 4 y 6, ubicadas también en el distrito de Surco.

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El escenario principal estará instalado en la zona superior central del plano. La ubicación asignada en el boleto permitirá identificar el sector desde el cual cada asistente podrá seguir la celebración religiosa. Sin embargo, la distribución no contempla asientos numerados ni ubicaciones individuales dentro de los bloques.

¿Dónde está cada puerta de ingreso a la misa del papa León XIV?

Los asistentes deberán dirigirse exclusivamente a la puerta que figure en su entrada, ya que cada boleto tendrá asignado un punto específico de ingreso. Los accesos están distribuidos entre Surco y Chorrillos.

Puertas del lado de Surco

Puerta 2: Está ubicada en la avenida Surco, cuadra 1. Este acceso estará habilitado para personas con discapacidad o movilidad reducida y sus acompañantes, siempre que ambos tengan entradas registradas.

Puerta 3: se encuentra en el jirón San Juan 54, cerca del extremo noreste de la Base Aérea Las Palmas.

Puerta 4: Está situada en el cruce de la avenida Paseo de la República con la calle El Cohete. Es el ingreso ubicado más hacia el lado este del recinto.

Puerta 6: Se localiza en la intersección de la avenida Jorge Chamot Biggs con el jirón General Pedro Silva.

Puerta 7: Corresponde al cruce de la avenida Jorge Chamot Biggs con la calle Rodrigo Franco.

Puerta 8: Se encuentra en la intersección de la avenida Jorge Chamot Biggs con el jirón Nicolás Copérnico.

Puerta 9: Está ubicada en la avenida Jorge Chamot Biggs con la calle Las Alondras.

Puerta 10: Se localiza en la misma avenida Jorge Chamot Biggs, a la altura de la calle Los Jilgueros.

Puerta 11: Corresponde a la esquina del jirón Tambo Real con el jirón Tambo Grande.

Puerta 12: Está situada a la altura del jirón Tambo Real 770.

Puertas del lado de Chorrillos

Puertas 13 y 14: Ambas se encuentran en el cruce de la avenida El Sol con la avenida Las Gaviotas. Aunque comparten la misma referencia vial, son accesos diferentes, por lo que cada asistente deberá comprobar cuál aparece en su boleto.

Puerta 15: Está ubicada en la intersección de la avenida El Sol con la calle Los Galenos.

Puerta 16: Se encuentra en el cruce de la avenida El Sol con la calle Los Alarifes y es el acceso situado más hacia el extremo oeste del mapa.