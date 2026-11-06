Perú

Renovación Popular recusa a Gunther Gonzáles, único miembro del JNE que se opuso a candidatura de López Aliaga

Partido celeste busca que el magistrado no intervenga en el proceso de proclamación de resultados

Rafael López Aliaga y magistrado del JNE Gunther Gonzáles Barrón.
Rafael López Aliaga y magistrado del JNE Gunther Gonzáles Barrón. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Renovación Popular presentó una recusación contra los magistrados del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con especial énfasis en el magistrado Gunther Gonzáles Barrón, el único integrante del organismo que emitió un voto en contra de la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor de Lima.

En el escrito, el personero del partido Fernando Sandoval argumenta que existen circunstancias objetivas que ponen en duda la imparcialidad del magistrado en los procedimientos pendientes vinculados a la proclamación de resultados.

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Renovación Popular pide explícitamente al Pleno del JNE que evalúe de manera individualizada la situación de Gonzáles Barrón. El partido recuerda que en septiembre de 2026 ya había solicitado su apartamiento de un procedimiento vinculado a la candidatura de López Aliaga.

A eso se suma, dicen, que el propio magistrado informó públicamente su decisión de emitir un voto particular en contra de la candidatura de López Aliaga como primer regidor de Lima, adoptando una interpretación jurídica contraria a la mayoría del Pleno sobre las denominadas reelecciones encubiertas.

Página de un documento formal con texto en español firmado por el personero legal de Renovación Popular en Lima
Un documento de Renovación Popular solicita al Jurado Nacional de Elecciones la recusación del magistrado Gunther Gonzáles Barrón respecto a la candidatura de Rafael López Aliaga en Lima.

El escrito aclara que no busca cuestionar la libertad de Gonzáles Barrón para expresar su criterio jurídico, sino determinar si la concurrencia de “circunstancias adicionales, objetivas y verificables” genera una duda sobre su imparcialidad.

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También piden la inhibición de Roberto Burneo

En paralelo al pedido de recusación, Renovación Popular solicitó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la inhibición de su presidente, Roberto Burneo, en el procedimiento de entrega de credenciales a Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima Metropolitana.

El escrito se sustenta en la denuncia penal presentada el 30 de octubre por la Procuraduría Pública del JNE contra López Aliaga y el comediante Carlos Álvarez, por los presuntos delitos de acoso y coacción, en agravio de Burneo.

La denuncia se originó en un acto público realizado el 24 de octubre en el distrito limeño de Lurín. Allí, Álvarez reprodujo en tono de burla una frase de connotación sexual que el excandidato presidencial de Renovación Popular había dirigido contra Burneo en abril de este año. “Tiene hasta las ocho de la noche del día de mañana para declarar la nulidad de este fraude electoral. Si no, prepárese. Bien grandazo lo va a tener, para que te comportes como hombre... el morrocoy ya sabe por dónde se lo va a meter”, había declarado entonces López Aliaga contra el titular del JNE.

Roberto Burneo habla con micrófono y banda oficial, junto a una foto en círculo de Rafael López Aliaga usando gorra
El magistrado Roberto Burneo interviene durante un acto oficial junto a un encuadre circular del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Durante el evento en Lurín, Álvarez repitió la amenaza con otras palabras: “Rafael le quería meter morrocoy por el poto porque el poto de Burneo es un ánfora”, dijo el comediante ante el público, mientras López Aliaga reía. Imágenes difundidas en redes sociales muestran a cinco niños en el estrado durante la escena.

El procurador público del JNE, Ronald Angulo, radicó la denuncia ante la fiscalía de turno de Lurín. La calificó bajo los delitos de acoso, tipificado en el artículo 151-A del Código Penal, y coacción, al considerar que la repetición de las expresiones por parte de dos personas en momentos distintos constituye “un patrón de conducta y no un hecho aislado”.

Angulo sostuvo que ambos denunciados se habrían extralimitado respecto del derecho a cuestionar una decisión electoral o un acto administrativo del presidente del JNE. Citó además criterios del Tribunal Constitucional que distinguen entre la crítica legítima a los funcionarios públicos y las expresiones vejatorias que vulneran derechos fundamentales.

En el escrito, Sandoval sostuvo que la relación directa entre Burneo y la denuncia penal “amerita una evaluación rigurosa sobre la procedencia de la inhibición solicitada”. El objetivo declarado por el partido es preservar la imparcialidad y la confianza pública en las decisiones que adopte el máximo órgano electoral.

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