CTS de noviembre 2026: requisitos para cobrar el beneficio y la fórmula de cálculo

Un trabajador cuenta billetes de soles peruanos junto a un cuaderno de notas y una calculadora para planificar sus ingresos en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A pocas semanas del próximo depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), trabajadores y empleadores del sector privado en Perú deben revisar con atención los requisitos que determinan el acceso a este beneficio, los conceptos remunerativos que forman parte de su cálculo y las obligaciones legales que las empresas deben cumplir dentro de los plazos establecidos por la normativa laboral vigente.

La CTS funciona como un fondo de protección ante una eventual situación de desempleo, según explica Eric Castro Posadas, socio del Área Laboral del estudio Pérez-Llorca, Miranda & Amado. El beneficio corresponde a los trabajadores del sector privado que cumplen, cuando menos en promedio, una jornada mínima diaria de cuatro horas, condición indispensable para generar este derecho laboral.

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Sheput destacó que el CNT retomó sus reuniones tras dos años, con participación de trabajadores y empleadores para debatir el reajuste de la remuneración mínima. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El depósito semestral se aproxima en un contexto marcado por un cambio reciente en las condiciones salariales del país: el reciente aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) también repercute de manera directa en el monto que los trabajadores recibirán, dado que eleva uno de los conceptos que integra la base de cálculo de la compensación.

No todos los trabajadores en planilla reciben, sin embargo, este beneficio de forma automática cada semestre. Existen excepciones puntuales y requisitos mínimos de tiempo laborado que condicionan el acceso al depósito correspondiente a noviembre.

Keiko Fujimori propone subir el sueldo mínimo vital a S/1.300. Pero la CGTP considera que debe subir a S/1.500. - Crédito Andina

Quiénes quedan fuera del beneficio

Estar inscrito en planilla no garantiza de manera automática la percepción semestral de la CTS. Entre las principales excepciones se encuentran los trabajadores contratados bajo el esquema de Remuneración Integral Anual (RIA), una modalidad en la que los beneficios laborales ya se encuentran incorporados dentro del monto remunerativo total pactado, por lo que no corresponde un depósito adicional.

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A esta exclusión se suma un requisito temporal que afecta a los ingresos recientes: para generar el derecho a la CTS, el trabajador debe haber laborado por lo menos un mes completo dentro del semestre correspondiente. Quienes acumulen menos de un mes de servicios al cierre del periodo no recibirán el depósito en esta oportunidad, aunque sí generarán el derecho proporcional en el siguiente ciclo semestral.

Un aumento en dos tramos. Es decir, dos alzas del sueldo mínimo, que se aplicarán este y el siguiente año, hasta subir al monto de S/170. Pero primero, pasará por acuerdo entre empresarios, trabajadores y gobierno. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Qué conceptos integran la base de cálculo

El monto de la CTS no se limita al sueldo básico que percibe el trabajador. Castro Posadas precisa que también deben considerarse conceptos como la asignación familiar, las horas extras, las comisiones y las bonificaciones, siempre que estas últimas cumplan con los criterios de regularidad establecidos por la norma laboral. Para el depósito de noviembre se incorpora, además, una sexta parte de la gratificación percibida en julio, un elemento que forma parte habitual de esta liquidación semestral.

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En este cálculo resulta determinante el reciente ajuste de la RMV, que pasó de 1.130 a 1.230 soles desde el primero de octubre de 2026. Dado que la asignación familiar equivale al 10% de la remuneración mínima, este concepto aumentó de 113 a 123 soles mensuales, un incremento que impacta de manera directa en la remuneración computable de quienes perciben dicho beneficio.

El aumento será de S/170, un alza de 15%, superior a las realizadas anteriormente por los últimos mandatarios. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

A modo de ejemplo, un trabajador con una remuneración mensual de 2.000 soles, que recibe asignación familiar y laboró durante todo el semestre, podría percibir aproximadamente 1.238 soles por concepto de CTS, considerando la remuneración computable vigente y la sexta parte de la gratificación de julio, calculada en base a la asignación familiar que regía en esa fecha (113 soles). El monto final puede variar según otros conceptos remunerativos que perciba cada trabajador, como horas extras, comisiones o bonificaciones regulares.

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Las obligaciones de las empresas y los plazos de fiscalización

Desde la perspectiva empresarial, cumplir de manera oportuna con el depósito de la CTS constituye una obligación con consecuencias legales concretas en caso de incumplimiento. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) considera la omisión del depósito, o su realización fuera del plazo establecido, como una infracción grave, cuyas sanciones varían según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados por la falta.

Durante su intervención ante el Congreso, la presidenta ratificó que la remuneración mínima vital se fijará en S/ 1.300 y señaló que la medida incluirá un respaldo temporal dirigido a las micro y pequeñas empresas. Foto: difusión

Más allá del depósito mismo, las empresas deben cumplir con la entrega de la hoja de liquidación correspondiente a cada trabajador, un documento que detalla los conceptos y montos considerados en el cálculo. “La transparencia en el proceso es fundamental para evitar contingencias legales y permitir que el trabajador conozca cómo se ha determinado el beneficio que le corresponde”, señala Castro Posadas.

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El especialista de Pérez-Llorca, Miranda & Amado recomienda, finalmente, que los trabajadores evalúen las tasas de rendimiento que ofrecen las distintas entidades financieras antes de decidir dónde mantener estos recursos depositados, dado que la finalidad de la CTS es constituir un respaldo económico frente a un eventual cese laboral.