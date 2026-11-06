¿Qué transporte público utilizar para llegar a los encuentros con el Papa León XIV en Perú?

El papa León en Perú (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El papa León XIV llegará al Perú el miércoles 11 de noviembre de 2026, a las 17:30, a la Base Aérea del Callao, procedente de Buenos Aires. Su visita apostólica se extenderá hasta el 16 de noviembre y recorrerá Lima y Callao los días 11, 12 y 16; Chiclayo y Pimentel el 13; Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, el 14; y Cusco y Pucallpa el 15. Ante la afluencia prevista y las restricciones para vehículos particulares, los asistentes deberán planificar con anticipación sus traslados en transporte público formal, colectivos autorizados, taxis y mototaxis.

Lima, 12 de noviembre

El jueves 12 de noviembre, a las 18:00, León XIV encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional. El encuentro reunirá a delegaciones estudiantiles y parroquiales, con refuerzos previstos en el transporte masivo.

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El Metropolitano: La alternativa más directa es descender en la estación Estadio Nacional o en la estación México. Desde ambas, el acceso peatonal hacia las puertas perimétricas toma menos de cinco minutos.

Corredor Azul: Las líneas 301 y 305 cuentan con paraderos a la altura de la avenida Alejandro Tirado y el Parque de la Reserva.

Corredor Morado: Sus unidades conectan San Juan de Lurigancho con la avenida 28 de Julio, desde donde se puede caminar hacia el Paseo de la República.

Taxis y transporte por aplicativo: Se recomienda fijar como punto de descenso zonas cercanas, como la avenida Petit Thouars o Jesús María, porque la Vía Expresa y las calles adyacentes al estadio estarán cerradas a vehículos particulares.

El papa León XIV reza frente al Estadio Nacional del Perú en el marco de una vigilia con jóvenes en la ciudad de Lima.

Chiclayo y Pimentel, 13 de noviembre

El viernes 13 de noviembre, a las 10:30, el pontífice celebrará una misa en la explanada ubicada frente a las Pampas de Pimentel. La actividad recibirá a fieles del litoral y del norte del país.

Combis y microbuses Chiclayo-Pimentel: Salen de paraderos céntricos de Chiclayo, en las inmediaciones de la avenida Bolognesi y Pedro Ruiz Gallo, y recorren la prolongación Bolognesi y la carretera Chiclayo-Pimentel hasta el óvalo de ingreso al balneario.

Colectivos interurbanos: Autos compartidos autorizados cubren la ruta expresa hacia Pimentel desde paraderos de la calle Vicente de la Vega y zonas próximas al Mercado Modelo.

Taxis y mototaxis: En Pimentel, las mototaxis conectarán los puntos de descenso de buses en la carretera con los accesos peatonales habilitados hacia la explanada.

Santa Cruz de Succhabamba, 14 de noviembre

El sábado 14 de noviembre, a las 11:00, León XIV celebrará una misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, en la región Cajamarca. La ceremonia reunirá a comunidades rurales y andinas.

Buses interprovinciales y minivanes: Quienes viajen desde Chiclayo pueden tomar servicios que salen de la avenida Balta y del terminal interdistrital rumbo a Santa Cruz, por Chongoyape. El trayecto dura entre tres y cuatro horas.

Camionetas rurales y colectivos locales: Conectan el casco urbano de Santa Cruz con las zonas altas y los caseríos próximos a la explanada de Succhabamba.

Mototaxis: Son el principal medio de desplazamiento dentro de la capital distrital y permiten acercarse a los desvíos peatonales establecidos para el evento.

Cusco, 15 de noviembre

El domingo 15 de noviembre, la agenda comenzará a las 10:30 con un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en la explanada de Saqsaywaman. A las 11:45, el papa rezará el Ángelus en la plaza frente a la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

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Acceso a Saqsaywaman: El ingreso de los fieles a la explanada se realizará por la carretera de Circunvalación, según el plano difundido para el operativo. Las autoridades aún no han anunciado rutas especiales de transporte público hasta el recinto.

Transporte urbano y taxis: Los asistentes podrán llegar en servicio urbano formal o taxi hasta los sectores habilitados de la carretera de Circunvalación y continuar a pie hacia los controles. Conviene confirmar los desvíos y los puntos de descenso antes del traslado, debido a los cierres previstos.

Traslado a la Plaza de Armas: Luego de la actividad en Saqsaywaman, el acceso al Centro Histórico estará sujeto a filtros de seguridad. La opción más segura será seguir las rutas peatonales y las indicaciones oficiales hacia la plaza frente a la Catedral.

Un montaje sitúa al papa León XIV frente al centro histórico de Cusco en el marco de la visita oficial programada para noviembre. (Infobae Perú)

Pucallpa, 15 de noviembre

También el 15 de noviembre, León XIV llegará a Pucallpa para dos actividades consecutivas: a las 15:00 se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, a orillas de Yarinacocha; y a las 16:45 celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, sobre la avenida Túpac Amaru.

Colectivos y combis urbanas: Las líneas que recorren las avenidas Coronel Portillo, Sáenz Peña y Centenario conectan el centro de Pucallpa con el óvalo y el malecón de Yarinacocha.

Rutas hacia la Villa Deportiva: Microbuses y autos colectivos que circulan por las avenidas Centenario y Túpac Amaru dejan pasajeros a pocos metros del complejo polideportivo.

Mototaxis o motocarros: Son el transporte más extendido de la ciudad y conectan el Malecón de Yarinacocha con la Villa Deportiva. Los pasajeros deberán descender a unas cuadras de los recintos para continuar por los corredores peatonales.

Lima y Las Palmas, 16 de noviembre

La visita concluirá el lunes 16 de noviembre. Tras una actividad matutina en Lima, el papa celebrará a las 10:30 la misa de clausura en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. Se prevé que sea la concentración más numerosa de la gira.

Línea 1 del Metro de Lima: La estación Jorge Chávez se encuentra a pocas cuadras de los accesos principales a la Base Aérea; la estación Ayacucho también puede servir como punto de conexión.

El Metropolitano: Los servicios alimentadores y las rutas troncales con parada en las estaciones Plaza Butters o Balta, en Barranco, permiten enlazar con Surco a pie o en transporte local.

Rutas de buses convencionales: Los servicios que circulan por las avenidas Aviación, Tomás Marsano y Las Palmas, además de la Panamericana Sur, ofrecen acceso a puentes peatonales hacia Surco y Chorrillos.

Taxis: Solo podrán acercarse a los anillos perimétricos de desvío sobre vías troncales, como Paseo de la Castellana y la avenida Los Próceres. El tramo final deberá realizarse a pie.

Entradas para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas: mapa, sectores y puertas de ingreso| Foto: Ticketmaster