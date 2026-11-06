Papa León XIV en Perú ¿Qué calles estarán restringidas alrededor de la Nunciatura Apostólica?

Una composición visual integra la figura de un pontífice con sotana blanca ante la fachada iluminada de la Nunciatura Apostólica de Lima durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La preparación de la llegada del papa León XIV a Lima ya modifica el acceso a varios espacios junto a la Nunciatura Apostólica, en Jesús María. Sin embargo, no hay un cierre total confirmado de las calles que rodean la sede: por ahora, las restricciones alcanzan la berma central de la avenida Salaverry y tres espacios públicos próximos, mientras las autoridades prevén que el dispositivo se aplique de manera progresiva.

La Nunciatura, ubicada en la cuadra 6 de la avenida Salaverry, será uno de los puntos relevantes de la agenda del pontífice durante su visita al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre. En sus exteriores ya se instalan estructuras metálicas y estrados para las actividades y para el operativo de seguridad.

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La berma de Salaverry y tres espacios públicos permanecerán cerrados

La Municipalidad de Jesús María informó que la restricción vigente comprende la berma central de la avenida Salaverry frente a la Nunciatura Apostólica, el Monumento de la Paz, el parque Paloma y el parque de la Dignidad del Pensionista. Los cuatro lugares permanecerán cerrados hasta el 16 de noviembre.

La medida fue solicitada por el Arzobispado de Lima para facilitar el montaje de infraestructura y la aplicación de medidas de seguridad alrededor de la sede diplomática. El cierre de estas áreas no implica, por el momento, una clausura general de las vías cercanas.

No obstante, la comuna advirtió que los cierres vehiculares podrían establecerse por etapas, según avancen los trabajos y los operativos vinculados con la presencia del papa. Por ello, quienes se desplacen por este sector deberán revisar los comunicados oficiales antes de circular, en especial en los días de mayor actividad de la visita apostólica.

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Un afiche de la Municipalidad de Jesús María informa sobre el cierre de accesos en Lima para la instalación de estrados vinculados a una visita apostólica.

La cena con los obispos está prevista para la noche del 12 de noviembre

El programa oficial señala que León XIV llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre a las 17:30 horas, a la Base Aérea del Callao. Esa tarde participará en la ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno, visitará a la presidenta de la República y se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

El jueves 12, la agenda incluye encuentros con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y equipos pastorales en el Palacio Arzobispal y la Catedral de Lima. A las 18:00 horas tendrá una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental. A las 20:00 horas está programada una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

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Al día siguiente, el papa partirá desde la Base Aérea del Callao hacia Chiclayo a las 7:40 horas. El itinerario contempla luego actividades en Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa, antes de retornar a Lima el 15 de noviembre.

El Monumento de la Paz se ubica en la berma central de la avenida Salaverry, frente a la sede de la Nunciatura Apostólica en el distrito de Jesús María.

El operativo puede extender las restricciones cerca de la Nunciatura

Aunque los cierres formalizados hasta ahora se concentran en parques y en la berma de Salaverry, el alojamiento del pontífice convierte a la zona en un punto de atención para el tránsito. Las restricciones vehiculares podrán variar de acuerdo con el despliegue de seguridad y los traslados previstos en la agenda papal.

La jornada final será el lunes 16, con una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao, y una misa en la Base Aérea Las Palmas. La salida hacia Roma está prevista para las 13:45 horas, según el programa oficial de la visita del papa León XIV al Perú.

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