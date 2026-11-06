Perú

Zaña, la llamada tierra "maldita" que el papa León XIV visitará para celebrar los 300 años de canonización de Santo Toribio

La localidad norteña será la última escala de la primera gira del pontífice, que incluye Uruguay y Argentina y recuerda al misionero fallecido allí en 1606, cuya labor evangelizadora denunció abusos coloniales contra indígenas peruanos

El Pontífice llegará a la localidad el 14 de noviembre para presidir la clausura del Año Jubilar, en el marco de los 300 años de la canonización del religioso.Facebook
El Pontífice llegará a la localidad el 14 de noviembre para presidir la clausura del Año Jubilar, en el marco de los 300 años de la canonización del religioso.Facebook
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En Zaña, una ciudad colonial del norte de Perú conocida durante siglos como la “tierra maldita”, los vecinos se preparan para recibir al papa León XIV con la certeza de que la visita pontificia marca el fin de una maldición histórica y el comienzo de una nueva era para la localidad.

Las calles de este árido pueblo de 4.200 habitantes, catalogado con frecuencia como “ciudad fantasma”, lucen solitarias entre semana. Entre sus callejuelas se alzan las ruinas de cuatro imponentes iglesias coloniales —vestigios de su antigua prosperidad— donde hoy anidan los gallinazos. Sin embargo, a días del arribo papal, la actividad frenética de los comités vecinales contrasta con esa quietud habitual.

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Los daños afectaron estructuras ceremoniales de aproximadamente 4 mil años de antigüedad, vinculadas al Período Precerámico Tardío. Facebook
Los daños afectaron estructuras ceremoniales de aproximadamente 4 mil años de antigüedad, vinculadas al Período Precerámico Tardío. Facebook

Zaña fue hace siglos una ciudad floreciente, arrasada por una inundación que la despobló y marcó su carácter. Su identidad quedó profundamente ligada al catolicismo: ya sea por las leyendas de castigos divinos que rodean su historia, o por ser el lugar donde murió en 1606 el misionero Santo Toribio de Mogrovejo, figura que evangelizó a los indígenas peruanos y denunció los abusos cometidos contra ellos durante la colonia.

Precisamente en ese legado se apoya la visita del sumo pontífice. León XIV celebrará junto a los zañeros los 300 años de la canonización de Toribio de Mogrovejo, uno de sus modelos espirituales declarados, en lo que será la última parada de su primera gira por Latinoamérica, que incluye también a Uruguay y Argentina.

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La maldición quedó atrás”, dice María Colchado, ama de casa de 63 años y miembro de uno de los comités ciudadanos que llevan meses organizando la visita papal del sábado 14 de noviembre. Desde que el papa “está entrando a Zaña, ya estamos más que bendecidos”, comenta frente al santuario erigido en el lugar donde falleció Santo Toribio.

Zaña se prepara para recibir al papa León XIV tras sus años de misión en Lambayeque| Foto: Vaticano News/Andina
Zaña se prepara para recibir al papa León XIV tras sus años de misión en Lambayeque| Foto: Vaticano News/Andina

El santuario que recibirá al papa fue financiado por los vecinos con rifas

Con otros voluntarios, Colchado se encarga del mantenimiento del modesto templo que recibirá al pontífice. El interior muestra unas bancas orientadas hacia un altar con un retablo dorado al fondo y vitrales de colores que filtran la luz. La fachada, en blanco y rojo borgoña, aún exhibe zonas con pintura sin terminar: los trabajos de remodelación avanzaron hasta donde llegaron los fondos.

Esos fondos llegaron gracias al esfuerzo colectivo. Los vecinos vendieron rifas para financiar las obras, en un ejercicio de fe y organización comunitaria que ilustra el lugar que ocupa esta visita en el imaginario local. La llegada del papa no es un evento institucional para los zañeros: es una redención.

El recorrido incluyó tres iglesias emblemáticas: La Merced, San Francisco y la Iglesia Matriz de Zaña.
El recorrido incluyó tres iglesias emblemáticas: La Merced, San Francisco y la Iglesia Matriz de Zaña.

El obispo que sucedió al papa en Chiclayo supervisa los preparativos

En medio de los preparativos, el sacerdote Edinson Farfán, sucesor de Robert Prevost como obispo de Chiclayo, visitó el santuario con una comitiva eclesiástica para supervisar su estado. “El santo padre tiene en su corazón a Zaña”, afirmó Farfán. “Todos quieren mostrar lo mejor” de la localidad, agregó el obispo a la agencia AFP.

La elección de Zaña como destino papal tiene raíces concretas. Zaña está a unos 50 kilómetros al sureste de Chiclayo, ciudad donde León XIV —entonces Robert Prevost— se desempeñó como obispo entre 2015 y 2023. Nacido en Estados Unidos, se nacionalizó peruano ese mismo año tras vivir casi dos décadas en el país, y dejó una huella profunda en la región norteña. Muchos recuerdan que cada 27 de abril llegaba a Zaña para la fiesta de Santo Toribio y otras actividades religiosas. “El papa está llegando a su casa”, resume Colchado.

Capilla del Santuario Santo Toribio de Mogrovejo (Foto: FB/@Catequesis Zaña)
Capilla del Santuario Santo Toribio de Mogrovejo (Foto: FB/@Catequesis Zaña)

Cientos de banderas vaticanas y un “mar de gente” esperado el sábado

Otro comité integrado por autoridades municipales, la parroquia local y vecinos mandó a confeccionar cientos de banderas del Vaticano para que ondeen junto a las peruanas sobre las viviendas. Betty Burga, de 56 años y miembro del comité, advierte que se espera un “mar de gente” para la jornada.

La logística es parte del desafío. La parroquia local pidió a los fieles que abran sus puertas a los peregrinos que arribarán para ver al jefe de la Iglesia católica. Colchado y su familia se preparan para alojar a unos treinta visitantes en su extensa casa de una planta con muros ocre: tienen colchones extras, decenas de ollas, y un huerto cuyos vegetales servirán para las comidas. Pavos, gallinas, conejos y cuyes aguardan en los corrales. “Estamos preparados”, asegura.

Aniversario de la ciudad de Zaña en Lambayeque.
Aniversario de la ciudad de Zaña en Lambayeque.

La “ciudad maldita” carga con siglos de leyendas y una historia afroperuana

Las cuatro iglesias coloniales de Zaña fueron destruidas en 1720 por una riada que los lugareños atribuyeron a un supuesto castigo divino, origen de la fama que persigue a la localidad. “La llaman a veces la ciudad fantasma”, dice la profesora Rosario Cossio, responsable del Museo Afroperuano que difunde la historia local.

Según Cossio, la reputación de “ciudad maldita” también estaría asociada al asesinato de un sacerdote en la época colonial. Tras el crimen, los religiosos “ya no llegaban a Zaña”, que “no era apta para sacramentos católicos”. Hoy, en cambio, es una localidad profundamente devota: en los muros del municipio y de la iglesia principal —donde se guarda como reliquia un fragmento de la tibia de Toribio de Mogrovejo— cuelgan gigantografías del santo y de León XIV. Una mototaxi circula con un lema pintado: “Cristo te ama”.

This photo taken and handout on November 6, 2026 by The Vatican Media shows Pope Leo XIV addressing journalists during the flight to Montevideo for a 12 days visit to Uruguay, Argentina and Peru. (Photo by Handout / VATICAN MEDIA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VATICAN MEDIA" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
This photo taken and handout on November 6, 2026 by The Vatican Media shows Pope Leo XIV addressing journalists during the flight to Montevideo for a 12 days visit to Uruguay, Argentina and Peru. (Photo by Handout / VATICAN MEDIA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VATICAN MEDIA" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

León XIV llega a Perú pese a que fue operado de un cáncer de pulmón hace tres semanas

La gira latinoamericana del papa tiene un trasfondo de salud que no pasó inadvertido. León XIV cerrará su recorrido en Perú pese a haber sido operado de un cáncer de pulmón apenas tres semanas antes del inicio del viaje, lo que convirtió cada etapa del itinerario en un motivo de seguimiento internacional.

Para los vecinos de Zaña, ese detalle refuerza el significado de la visita. Que el pontífice haya sostenido el viaje —con Uruguay y Argentina como paradas previas— y reserve para esta pequeña ciudad norteña su última aparición en suelo latinoamericano es leído por la comunidad como una señal inequívoca de afecto. “Todos quieren mostrar lo mejor”, repitió el obispo Farfán antes de retirarse del santuario.

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