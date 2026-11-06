Perú

¿Cuándo llega el papa León XIV al Perú? Fecha y hora confirmadas

El pontífice tendrá una agenda intensa en Lima desde su primer día con una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno y reuniones con autoridades y representantes de la sociedad civil

El papa mantiene un vínculo de décadas con el Perú, país al que llegó por primera vez en 1985 como misionero agustino y cuya nacionalidad obtuvo en 2015 - Créditos: Europa Press.
El papa mantiene un vínculo de décadas con el Perú, país al que llegó por primera vez en 1985 como misionero agustino y cuya nacionalidad obtuvo en 2015 - Créditos: Europa Press.
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El papa León XIV llegará al Perú el miércoles 11 de noviembre de 2026, como parte de su primer viaje apostólico por Sudamérica desde que asumió el pontificado. El itinerario oficial establece que el avión procedente de Buenos Aires aterrizará a las 5:30 p. m. en la Base Aérea del Callao donde se realizará la acogida oficial del líder de la Iglesia católica.

La visita al país se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre y comprenderá actividades en Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. El recorrido incluirá celebraciones religiosas, reuniones con autoridades, encuentros con jóvenes, representantes de comunidades amazónicas, sacerdotes, universitarios y fieles de distintas regiones.

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¿A qué hora llegará León XIV a Lima?

Según el cronograma difundido por la Santa Sede, el pontífice partirá desde el aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Buenos Aires a las 2 p. m. del miércoles 11. El vuelo tendrá como destino la capital peruana, donde está previsto su arribo tres horas y media después.

La recepción tendrá lugar en la Base Aérea del Callao, también identificada como Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú. Tras descender de la aeronave, se desarrollará el protocolo correspondiente a su ingreso al territorio nacional.

El papa mantiene un vínculo de décadas con el Perú, país al que llegó por primera vez en 1985 como misionero agustino y cuya nacionalidad obtuvo en 2015 - Créditos: REUTERS/Vincenzo Livieri.
El papa mantiene un vínculo de décadas con el Perú, país al que llegó por primera vez en 1985 como misionero agustino y cuya nacionalidad obtuvo en 2015 - Créditos: REUTERS/Vincenzo Livieri.

El desplazamiento continuará hacia Palacio de Gobierno. A las 6:15 p. m. comenzará la ceremonia de bienvenida y, media hora después, está programada la visita a la presidenta de la República. La primera jornada concluirá a las 7:45 p. m. con un encuentro junto a autoridades, integrantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

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¿Qué hará el papa León XIV el jueves 12 de noviembre?

El segundo día estará dedicado principalmente a Lima. A las 9:30 a. m., el sumo pontífice se reunirá con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal. Luego participará en una celebración con sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y representantes de equipos pastorales en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

Posteriormente, a las 11:30 a. m., encabezará un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral. Por la tarde, su agenda tendrá como protagonista a la juventud: a las 6 p. m. participará en una vigilia de oración con jóvenes y universitarios.

León XIV llegará al Perú el miércoles 11 de noviembre a las 5:30 p. m., procedente de Buenos Aires, para iniciar una visita apostólica de seis días - Créditos: AP Foto/Andrew Medichini.
León XIV llegará al Perú el miércoles 11 de noviembre a las 5:30 p. m., procedente de Buenos Aires, para iniciar una visita apostólica de seis días - Créditos: AP Foto/Andrew Medichini.

¿Qué ciudades visitará durante su estadía?

El viernes 13 de noviembre, León XIV viajará desde Lima hacia Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte importante de su trayectoria pastoral antes de convertirse en pontífice. A las 10:30 a. m. celebrará una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel y posteriormente cumplirá diversas actividades con representantes religiosos y universitarios.

El sábado continuará su recorrido por Lambayeque, con una misa en Santa Cruz de Succhabamba y un encuentro de oración en Zaña. Al día siguiente viajará a Cusco y Pucallpa, donde sostendrá reuniones con fieles, misioneros y representantes de pueblos amazónicos, además de celebrar una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

¿Cuándo termina la visita del papa al Perú?

El lunes 16 de noviembre será la última jornada de León XIV en territorio peruano. Por la mañana visitará la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y, a las 10:30 a. m., presidirá una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco.

La ceremonia de despedida está programada para la 1:15 p. m. en la Base Aérea del Callao. Treinta minutos después, a la 1:45 p. m., el avión papal partirá rumbo a Roma, de acuerdo con el programa oficial publicado por el Vaticano.

León XIV y su vínculo con el Perú

La relación entre León XIV y el Perú se remonta a 1985, cuando Robert Francis Prevost llegó por primera vez al territorio nacional como misionero de la Orden de San Agustín. Durante sus primeros años desarrolló labores religiosas en Chulucanas, Trujillo y otras localidades, antes de asumir responsabilidades dentro de la congregación.

Su trayectoria adquirió especial relevancia en Chiclayo, donde fue nombrado obispo en 2014 y permaneció durante casi una década. Durante su gestión pastoral en Lambayeque mantuvo contacto cercano con comunidades, parroquias, sacerdotes y familias, además de participar en iniciativas sociales y religiosas. En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana, por lo que también es ciudadano del país.

En enero de 2023 dejó la diócesis lambayecana tras ser designado prefecto del Dicasterio para los Obispos por el papa Francisco. Dos años después, fue elegido sucesor de Pedro y adoptó el nombre de León XIV. Su pasado en el Perú convirtió su elección en un acontecimiento especialmente significativo para numerosos peruanos.

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