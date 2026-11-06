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Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la definición de semifinales por la Liga Femenina 2026

Tras el empate en la ida, las ‘blanquiazules’ y las ‘cerveceras’ determinarán la llave rumbo a la final de la competición. Entérate todos los detalles del duelo en Matute

Alianza Lima y Sporting Cristal definirán la llave de semifinales de la Liga Femenina 2026
Alianza Lima y Sporting Cristal definirán la llave de semifinales de la Liga Femenina 2026
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Las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 está a punto de definirse. Alianza Lima y Sporting Cristal lucharán por su clasificación a la gran final tras el empate en la ida, que se jugó en el estadio Alberto Gallardo. El ganador enfrentará al vencedor de la llave entre Universitario de Deportes y FBC Melgar.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: programación del clásico por semifinal vuelta del Torneo Clausura 2026

El segundo cotejo entre las ‘blanquiazules’ y ‘cerveceras’ se disputará este domingo 8 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, por la semifinal vuelta del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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El horario establecido es a las 13:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador. Para los hinchas que sigan el partido desde otros países, el inicio variará según la zona: comenzará a las 14:00 horas en Bolivia y Venezuela, mientras que empezará a las 15:00 horas en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal por semifinal vuelta del Torneo Clausura 2026.
Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal por semifinal vuelta del Torneo Clausura 2026.

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal por la semifinal vuelta

Las semifinales de la Liga Femenina se transmiten por Bicolor+ Premium, señal disponible en la plataforma TV360 by Bitel.

La emisión representa un cambio respecto de buena parte de la temporada, cuando los aficionados pueden seguir los partidos sin contratar una suscripción.

El acceso al contenido cuesta S/ 6,99. Para registrarse, los usuarios deben enviar la palabra BICOLOR al número 6363, según las indicaciones de la plataforma.

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Las llaves de semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026
Las llaves de semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

¿Cómo fue el empate entre Alianza Lima vs Sporting Cristal?

Alianza Lima empató 1-1 con Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo y la serie de semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 queda sin definición.

Tamara Alves abrió el marcador a los cinco minutos. La máxima anotadora del campeonato, con 25 goles, se anticipó a las defensoras tras un centro rasante y venció a la portera visitante.

El cuadro rimense llega a esta instancia luego de eliminar 2-1 a Atlético Andahuaylas en la ronda previa de los playoffs.

Las ‘blanquiazules’ acceden directamente a las semifinales como líder de la fase regular y encuentra la igualdad a los 49 minutos con Jackelin Saavedra, autora de su primer gol con la camiseta blanquiazul.

Alianza Lima - Sporting Cristal – Tamara Alves - Jackelin Saavedra - Liga Femenina – Perú – deportes – 3 noviembre
Alianza Lima igualó 1-1 ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo por la ida de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Jackelin Saavedra anotó el empate blanquiazul en el segundo tiempo. (Liga Femenina)

Cuándo se jugará Universitario vs Melgar por la semifinal vuelta

FBC Melgar consiguió una victoria por 3-0 ante Universitario de Deportes en el partido de ida de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026, que se disputó en el Estadio Monumental de la UNSA.

El conjunto arequipeño sorprendió al cuadro merengue y logró una diferencia que lo deja bien posicionado en la lucha por acceder a la final del campeonato.

Melgar goleó a Universitario en la semifinal ida del Torneo Clausura 2026.
Melgar goleó a Universitario en la semifinal ida del Torneo Clausura 2026.

Las ‘rojinegras’ afrontarán el encuentro de vuelta con una ventaja considerable, luego de imponerse con contundencia en condición de local.

La ‘U’ tendrá el desafío de revertir la serie en su siguiente presentación. El equipo merengue recibirá al conjunto mistiano en el Estadio Monumental.

La revancha se jugará el lunes 9 de noviembre desde las 15.00 horas. El cuadro local necesitará una actuación contundente para sostener sus posibilidades de avanzar a la definición del Torneo Clausura.

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